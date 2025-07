Malgré les batailles juridiques, le milliardaire de la Tech Mark Zuckerberg a discrètement acquis un vaste domaine d'environ 930 hectares sur l'île de Kauai, à Hawaï, où il construit un bunker apocalyptique

Quelques éléments constitutifs de ce vaste complexe privé high-tech

deux résidences principales : elles totalisent environ 5 300 mètres carrés et sont reliées par un tunnel souterrain. Ce tunnel renforce l’aspect sécurisé et secret du projet ;

: elles totalisent environ 5 300 mètres carrés et sont reliées par un tunnel souterrain. Ce tunnel renforce l’aspect sécurisé et secret du projet ; bunker souterrain : d’environ 465 mètres carrés, il est décrit comme une structure renforcée avec portes blindées et sortie de secours, destinée à fonctionner de manière autonome ;

: d’environ 465 mètres carrés, il est décrit comme une structure renforcée avec portes blindées et sortie de secours, destinée à fonctionner de manière autonome ; cabanes dans les arbres : les cabanes dans les arbres sont reliées entre elles par des passerelles suspendues, apportant une touche « nature » au complexe ;

: les cabanes dans les arbres sont reliées entre elles par des passerelles suspendues, apportant une touche « nature » au complexe ; installations agricoles et annexes : le domaine comprend aussi des bâtiments pour la ferme, une salle de sport, un sauna, une piscine, et une infrastructure énergétique locale.

Zuckerberg accusé de coloniser l'île à coups de milliards et d'avocats

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, est l'une des personnes les plus riches au monde, avec une fortune estimée à plus de 244 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaires Index. Il est décrit comme une personne très discrète et semble éviter l'exposition au grand public. L'ironie de la chose, c'est qu'il a bâti sa fortune en exploitant des données personnelles d'autres personnes par le biais des plateformes de médias sociaux axées sur la publicité ciblée. Il a essuyé plusieurs scandales matière de violation de données personnelles au cours de la dernière décennie . Aujourd'hui, Mar Zuckerberg est classé parmi les milliardaires de la Tech qui construisent des bunkers high-tech et luxueux afin de s'y retrancher en cas de crise planétaire majeure.Selon les rapports sur le sujet, tout est parti d'une visite de Mark Zuckerberg à Hawaï en 2014. Il a commencé par acheter 283 hectares de terrain en bord de mer sur la côte nord de Kauai pour 100 millions de dollars. Cela a marqué le début de ce qui allait devenir l'une des acquisitions foncières les plus controversées de l'histoire moderne d'Hawaï. Dix ans plus tard, Mark Zuckerberg a discrètement réussi à étendre son emprise à plus de 930 hectares.Les premiers achats fonciers ont été annoncés en grande pompe, mais les acquisitions plus récentes ont été délibérément discrètes. La dernière acquisition, une parcelle d'environ 400 hectares achetée pour un montant estimé à 65 millions de dollars, a été finalisée sans faire beaucoup de bruit. La propriété s'étend des montagnes à l'océan et comprend des collines boisées, des terres agricoles vierges et des cimetières sacrés. Les chiffres sont stupéfiants.Le domaine de Mark Zuckerberg s'étend désormais sur une superficie près de trois fois plus grande que Central Park à New York et aussi grande que 1 740 terrains de football américain. Il n'est pas clair ce qu'il compte faire de cette grande parcelle supplémentaire, mais en 2023, Wired a rapporté ce que le PDG de Meta construit dans son complexe : deux manoirs d'une superficie de 5 300 mètres carrés, comprenant 30 chambres et 30 salles de bains.Le complexe comprend un bunker souterrain de 465 mètres carrés destiné à être autosuffisant. Une partie du domaine se trouve également au-dessus d'un site funéraire autochtone hawaïen, qui est « clôturé et entretenu ». Selon les rapports d'enquête, voici les principaux constructions sur le site :Plusieurs autres milliardaires à Hawaï ont attiré l'attention en achetant des parcelles de terrain et en augmentant leur empreinte sur les îles. Outre Mark Zuckerberg, Marc Benioff, PDG du géant technologique Salesforce, aurait également acheté des dizaines d'hectares sur l'île d'Hawaï, où il possède un manoir en bord de mer. Cependant, les autochtones de l'île dénoncent de plus en plus l'installation des milliardaires, les accusant de coloniser le territoire.Pour de nombreux Hawaïens autochtones, les propriétés foncières de Mark Zuckerberg sont plus qu'un simple terrain de jeu pour milliardaire. Elles représentent un chapitre douloureux dans la longue lutte pour conserver les terres ancestrales. Cette douleur a refait surface en 2016 lorsque Mark Zuckerberg a intenté une série de procès visant à identifier les descendants de 14 petites parcelles de terre Kuleana disséminées sur son vaste domaine privé.Ces parcelles, attribuées aux roturiers hawaïens lors de la réforme agraire des années 1800 connue sous le nom de Great Mahele, étaient minuscules en comparaison et souvent inférieures à un hectare chacune, mais elles revêtaient une importance culturelle et généalogique profonde, comme le souligne Civil Beat.Les poursuites judiciaires intentées par Mark Zuckerberg ont été engagées dans le cadre d'une procédure juridique appelée « quiet title », souvent utilisée pour clarifier la propriété lorsque des parcelles sont réparties entre de nombreux descendants. Cependant, les détracteurs affirment que cette procédure est fréquemment détournée par de riches propriétaires fonciers pour faire pression sur les familles non fortunées afin qu'elles vendent leurs biens.Dans de nombreux cas, les descendants ne savent même pas qu'ils possèdent une part jusqu'à ce qu'ils reçoivent une assignation à comparaître. Peu d'entre eux peuvent se permettre de payer les frais juridiques nécessaires pour se défendre. La réaction a été immédiate. Les familles hawaïennes autochtones ont accusé le PDG de Meta d'utiliser les tribunaux pour les déposséder de leur droit de naissance. Elles demandent la protection des autorités de l'île.Sous la pression, Mark Zuckerberg a abandonné les poursuites en 2017 et a publié une déclaration dans laquelle il affirmait vouloir réparer ses torts. Cependant, pour de nombreux habitants, le mal était déjà fait. La stratégie de validation de titre avait mis en évidence le déséquilibre des pouvoirs entre les milliardaires de la Tech et les autochtones, où un modeste lopin de terre revêt une importance générationnelle qui dépasse de loin sa valeur marchande.Le vaste domaine acquis par Mark Zuckerberg au fil des ans est connu sous le nom de Koolau Ranch. Des images satellites du site montrent aussi des dizaines de bâtiments qui n'apparaissent pas encore dans les registres publics. En se basant uniquement sur le nombre de chambres à coucher indiquées dans les documents de planification, Wired estime que, une fois achevée, la propriété pourrait accueillir confortablement plus de 100 personnes. Les activités du PDG de Meta à Kauai , à Hawaï, ont suscité une attention internationale à la suite d'une enquête menée en décembre 2023 par Wired, basée sur des documents de planification et des entretiens avec des travailleurs. L'enquête estime le coût total du développement du complexe high-tech à au moins 270 millions de dollars, détaille l'application stricte des accords de confidentialité et décrit les caractéristiques apocalyptiques du projet.Selon certaines entreprises spécialisées dans la préparation aux situations d'urgence, ce rapport a entraîné une augmentation des ventes de bunkers. Depuis lors, la présence de Mark Zuckerberg sur l'île n'a cessé de croître. En janvier 2025, Mark Zuckerberg a annoncé son intention d'élever du bétail de première qualité nourri à la bière et aux noix de macadamia dans son ranch, mais il semble probable qu'il ait des projets plus ambitieux.Pour les habitants, la crainte n'est pas seulement liée à la superficie. Il s'agit d'un précédent. Si un milliardaire peut utiliser sa richesse (et une armée d'avocats) pour absorber lentement tout un littoral, qu'est-ce qui empêchera les autres milliardaires de suivre ? Le rêve hawaïen de Mark Zuckerberg est une réalité construite sur la pierre, l'acier et le silence. Beaucoup se demandent ce que mijote le milliardaire. Pour de nombreux habitants de Kauai, il s'agit également d'un rappel douloureux de la facilité avec laquelle on peut perdre le paradis, une parcelle à la fois. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela ?Selon vous, pourquoi les milliardaires préfèrent-ils se terrer au lieu d'investir dans des solutions d'utilité publique ?