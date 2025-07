YouTube tente une dernière fois de faire pression sur le gouvernement australien pour ne pas être inclus dans l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans



En novembre 2024, l'Australie a proposé une interdiction des médias sociaux pour les enfants de moins de 16 ans , une mesure unique au monde. L'interdiction pour les moins de 16 ans concernerait Instagram, TikTok, Facebook et X. Le gouvernement invoque les risques pour la santé mentale et physique, le premier ministre déclarant : "". L'interdiction pourrait commencer dès l'année 2025. En outre, il semble que cette loi s'appliquera également à des sites tels que YouTube et Roblox et, par définition, s'étendra même au PlayStation Network et au Xbox Live.Face à cette situation, YouTube tente une dernière fois de persuader le gouvernement de ne pas l'inclure dans l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, s'opposant à ce qu'il qualifie de "revirement politique brutal" et arguant que le service vidéo n'est pas une plateforme de réseau social. Google, propriétaire de YouTube, organiserait un événement majeur réunissant des YouTubers populaires au Parlement, alors que la décision finale sur les plateformes technologiques interdites aux enfants approche.Mais le Premier ministre, Anthony Albanese, a fait part de ses inquiétudes concernant le contenu de YouTube, laissant entendre que la plateforme vidéo pourrait être incluse dans l'interdiction et rejetant la menace de Google de poursuivre le gouvernement fédéral en justice.", a déclaré Albanese. "", a-t-il déclaré. "La ministre des Communications, Anika Wells, annoncera très prochainement la composition finale de l'interdiction des réseaux sociaux. Bien que l'ancienne ministre des Communications, Michelle Rowland, ait initialement indiqué que YouTube ferait partie de l'interdiction légiférée en décembre 2024, la réglementation a exempté le site vidéo appartenant à Google. Mais le mois dernier, la commissaire à la sécurité électronique, Julie Inman Grant, a recommandé que YouTube soit finalement inclus dans l'interdiction.Le statut de YouTube dans l'interdiction a fait l'objet de controverses. Google a critiqué les appels à son inclusion, accusant Julie Inman Grant d'ignorer les parents et les enseignants, et affirmant que YouTube fonctionnait différemment des autres applications. Meta, TikTok et Snapchat, qui seront tous inclus dans l'interdiction, ont mené campagne contre l'exclusion de YouTube, la qualifiant d' "irrationnelle".Le géant technologique a écrit à la ministre des Communications, Anika Wells, pour lui faire part de son intention d'examiner sa position juridique si sa plateforme de partage de vidéos était incluse dans l'interdiction visant les enfants de 16 ans et moins. La lettre indiquait que l'interdiction pourrait être contestée au motif qu'elle restreint la liberté constitutionnelle implicite de communication politique. Les signaux indiquant que le gouvernement australien envisageait un "revirement politique brutal" ont incité Google à demander des éclaircissements supplémentaires.", a déclaré un porte-parole de YouTube. "Pour rappel, l'interdiction des réseaux sociaux doit entrer en vigueur en décembre. Facebook, Instagram, TikTok et Snapchat figuraient parmi les plateformes concernées lorsque la législation a été adoptée par le Parlement. "", a déclaré un porte-parole de YouTube. "Mais la commissaire à la sécurité électronique, Julie Inman Grant, a recommandé de revoir cette décision, citant des recherches montrant que les enfants étaient exposés à des contenus préjudiciables sur YouTube plus que sur toute autre plateforme. "", a-t-elle déclaré. "Le Premier ministre Anthony Albanese a vu d'un mauvais œil la tentative de Google de s'immiscer dans le processus décisionnel. "", a-t-il déclaré. "Les premiers résultats d'un essai de vérification de l'âge ont montré que les technologies pouvaient empêcher les jeunes enfants d'accéder aux plateformes de réseaux sociaux, mais pas sans failles. Les plateformes s'exposent à des sanctions pouvant atteindre 50 millions de dollars australiens (54,5 millions de dollars néo-zélandais) si elles ne prennent pas de mesures raisonnables pour empêcher les enfants de moins de 16 ans de créer des comptes.Fait intéressant, Google a été averti que ses menaces de poursuites judiciaires n'influenceront pas la décision éventuelle d'inclure YouTube dans la première interdiction mondiale des réseaux sociaux pour les enfants en Australie.Pensez-vous que cette tentative de Google est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?