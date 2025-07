Un juge américain a rejeté la demande d'Apple visant à faire annuler une action en justice intentée par le gouvernement américain, qui accuse Apple d'avoir mis en place des barrières illégales



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 431 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

En mars 2024, le ministère américain de la Justice (DOJ) a ouvert une vaste procédure antitrust contre Apple . La plainte allègue que le fabricant de l'iPhone exploite un monopole illégal sur le marché de la téléphonie qui porte préjudice aux consommateurs, aux développeurs et aux entreprises concurrentes. Elle allègue que le comportement d'Apple exclut les concurrents, étouffe l'innovation et maintient les prix à un niveau artificiellement élevé.Apple a cherché à faire rejeter la plainte, arguant que le ministère de la Justice avait déformé les contours du marché des smartphones et commis une série d'autres interprétations erronées qui justifiaient le rejet de l'affaire. Cependant, un juge fédéral a récemment rejeté la demande d'Apple visant à faire annuler l'action en justice intentée par le gouvernement américain, qui accuse le leader technologique d'avoir mis en place un ensemble de barrières illégales afin de protéger l'iPhone de la concurrence et d'augmenter ses marges bénéficiaires.L'avis de 33 pages rendu par le juge fédéral Xavier Neals, du New Jersey, permettra à la poursuite antitrust intentée par le ministère américain de la Justice contre Apple il y a 15 mois d'aller de l'avant. Le juge Neals a fixé un calendrier qui pourrait voir l'affaire être jugée en 2027. Mais le juge Neals a décidé qu'il y avait suffisamment de preuves pour étayer les définitions du marché données par le ministère de la Justice et a conclu que les allégations clés de l'affaire méritaient un examen plus approfondi lors du procès.L'affaire vise à percer la forteresse numérique qu'Apple Inc., basée à Cupertino, en Californie, a construite autour de l'iPhone, de l'iPad et d'autres produits afin de créer un « jardin clos » permettant à son matériel et à ses logiciels de s'intégrer de manière transparente pour les utilisateurs. Le ministère de la Justice affirme que ce jardin clos s'est principalement transformé en un bouclier contre la concurrence, créant des conditions de marché qui lui permettent de pratiquer des prix plus élevés et d'étouffer l'innovation.Le procès "", a écrit le juge Neals dans son avis. Le juge a également conclu que le ministère de la Justice avait mis en évidence suffisamment de comportements préoccupants qui soulevaient la "possibilité dangereuse" qu'Apple ait transformé l'iPhone en un monopole illégal.Dans une déclaration, Apple a réitéré sa position selon laquelle l'affaire du ministère de la Justice "".Le procès antitrust n'est pas le seul casse-tête juridique qui menace de réduire ses bénéfices, qui ont totalisé 94 milliards de dollars sur un chiffre d'affaires de 295 milliards de dollars pour l'exercice fiscal clos en septembre dernier.En avril, un autre juge fédéral a rendu une ordonnance civile pour outrage au tribunal interdisant à Apple de percevoir des frais sur les transactions effectuées dans les applications sur l'iPhone qui transitent par d'autres options que son système de traitement des paiements, autrefois exclusif, qui facturait des commissions allant de 15 % à 30 %.Apple pourrait également perdre plus de 20 milliards de dollars de paiements annuels qu'elle perçoit pour avoir fait de Google l'outil de recherche par défaut sur l'iPhone et d'autres produits, dans le cadre d'une autre affaire antitrust intentée par le ministère de la Justice. Un juge fédéral de Washington D.C. examine actuellement la possibilité d'interdire les accords avec Apple dans le cadre d'une réorganisation proposée pour lutter contre le monopole illégal de Google dans le domaine de la recherche.La décision du juge Neals d'autoriser la poursuite de l'affaire antitrust du ministère de la Justice est intervenue le jour même où Apple a été frappée par un procès intenté par le fabricant d'applications Proton, amplifiant les accusations de conduite fautive de la société. Le procès, qui cherchera à être certifié comme recours collectif représentant des milliers de développeurs ayant créé des applications pour iPhone, demande des dommages-intérêts punitifs à l'encontre d'Apple, ainsi qu'une ordonnance du tribunal visant à démanteler son jardin clos.Pour rappel, Apple a déjà été contraint d'ouvrir son App Store dans l’Union européenne . Le fabricant de l’iPhone a modifié la façon dont la distribution des applications fonctionne sur les iPhones pour se conformer à la loi sur les marchés numériques (DMA). C’est une loi qui désigne l’App Store, qui prend une commission allant de 15 à 30% aux développeurs, comme un “gardien” injuste en agissant comme le seul magasin numérique à partir duquel les applications peuvent être vendues et achetées sur les iPhone.: Le juge fédéral Xavier Neals, du New JerseyPensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?