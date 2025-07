La société suisse Proton a intenté une action en justice contre Apple pour monopole illégal sur la distribution d'applications et le traitement des paiements, préjudiciable aux développeurs et aux utilisateurs.

Proton se joint au procès intenté contre Apple pour pratiques abusives préjudiciables aux développeurs et aux consommateurs

Les politiques de l'App Store portent atteinte à la vie privée



Les politiques de l'App Store d'Apple favorisent de manière disproportionnée le modèle économique du capitalisme de surveillance utilisé par des entreprises telles que Meta et Google, et renforcent ainsi un modèle économique en ligne qui viole régulièrement la vie privée des consommateurs. Tous les développeurs sont tenus de verser à Apple une redevance annuelle de 99 dollars pour être présents sur l'App Store, mais Apple prélève également 30 % des paiements effectués via les applications iOS, qui sont obligées d'utiliser le système de paiement d'Apple.



Les entreprises qui monétisent les données des utilisateurs en échange de services « gratuits » qui abusent de la vie privée ne sont pas concernées par cette mesure, car elles ne traitent pas les paiements via l'App Store. Cependant, les entreprises qui privilégient la confidentialité et monétisent leurs services par le biais d'abonnements sont disproportionnellement touchées par ces frais, ce qui constitue un obstacle majeur à l'adoption de modèles commerciaux privilégiant la confidentialité. Naturellement, ce sont aussi ces mêmes entreprises avec lesquelles Apple est en concurrence directe à travers ses campagnes marketing hypocrites sur la confidentialité. C'est un facteur important qui contribue à la descente de l'internet vers un capitalisme de surveillance généralisé.

Le contrôle total exercé par Apple sur l'App Store lui confère un pouvoir dangereux sur la distribution des applications, lui permettant de décider quelles applications peuvent ou ne peuvent pas être distribuées sur différents marchés. Apple affirme que ce contrôle est nécessaire pour des raisons de sécurité. Mais en réalité, cela fait d'Apple le seul point de défaillance pour la liberté d'expression et un outil au service des dictatures. Il y a eu de nombreux incidents où Apple a supprimé ou censuré des applications à la demande de gouvernements autoritaires, afin de continuer à tirer profit de ces marchés.



Par exemple, le groupe de défense GreatFire.org publie des informations importantes sur l'état de la censure dans l'App Store grâce à son programme AppleCensorship, qui met en évidence des statistiques frappantes. Soixante-six des 100 applications les plus populaires au monde ne sont pas disponibles pour les utilisateurs iOS en Chine. De plus, les 240 applications VPN testées par le groupe étaient également indisponibles pour les utilisateurs chinois. Au total, 27 % des applications sont absentes de l'App Store chinois, soit plus du double de la moyenne mondiale de 13 %. Bon nombre de ces applications manquantes sont des applications d'actualités (notamment celles du New York Times, de BBC News et de Reuters) ou des applications de réseaux sociaux ou de messagerie, ce qui laisse fortement entendre qu'il s'agit d'une question de censure et non de sécurité. Apple a également été pris en flagrant délit de suppression d'applications afin de contribuer à réprimer des manifestations, comme dans le cas de HKmap.Live en 2019, qui a été supprimée au plus fort des manifestations pro-démocratiques à Hong Kong.



L'année dernière, Apple a supprimé des dizaines d'applications VPN de l'App Store russe, une décision particulièrement préoccupante compte tenu de l'importance vitale de ces services pour les citoyens russes qui tentent d'accéder à des médias indépendants et de contourner la censure du gouvernement russe.



Proton ajoute : " Proton a également été victime de la censure d'Apple. En 2020, Apple a menacé de retirer Proton VPN de l'App Store si nous ne supprimions pas de la description de notre application sur l'App Store la mention indiquant que l'application pouvait être utilisée pour « débloquer des sites web censurés ». Nous ne remettons pas en cause le droit d'Apple d'agir au nom des autoritaires dans un but lucratif, mais le monopole d'Apple sur la distribution d'applications iOS lui permet d'imposer cette politique perverse à tous les développeurs d'applications, les obligeant à se rendre complices. Nous pensons qu'il est essentiel pour l'avenir d'Internet de mettre fin au monopole sur la distribution d'applications, afin que les développeurs et les entreprises prêts à se battre pour la démocratie puissent le faire. "

L'approche d'Apple en matière de gestion des abonnements est conçue pour lui permettre de garder un contrôle total sur la relation entre les utilisateurs et les développeurs. Afin de s'assurer de toucher ses 30 % de revenus sur les abonnements, Apple a imposé des règles strictes qui dictent ce que les développeurs peuvent et ne peuvent pas dire à leurs utilisateurs, ce qui nuit à l'expérience utilisateur. Un exemple simple : les développeurs ne peuvent pas informer les utilisateurs qu'ils peuvent bénéficier d'autres options tarifaires ou de réductions s'ils effectuent la mise à niveau via un site web plutôt que depuis l'application. Ne pas prendre en charge le système de paiement d'Apple est également considéré comme une violation, ce qui peut entraîner des menaces de suppression de l'application, comme cela s'est produit pour Proton.



Mais ce comportement contrôlant va encore plus loin. Les développeurs n'ont pas le droit de créer des liens vers leurs sites web. Proton ne peut même pas créer de liens vers les pages FAQ ou d'assistance à la clientèle depuis ses applications, car Apple estime qu'il est possible que les utilisateurs naviguent ensuite de la page d'assistance vers une page de tarification et passent à un compte supérieur sans payer les frais d'Apple. Cela a un impact négatif direct sur l'expérience client.



Il est également impossible pour les utilisateurs de gérer leurs abonnements à partir de plusieurs appareils, car cela nécessiterait de sortir du jardin clos d'Apple et d'affaiblir son contrôle sur l'utilisateur. Par exemple, les utilisateurs qui ont mis à niveau leur compte sur le web et qui souhaitent ensuite mettre à niveau ou rétrograder leur abonnement ne sont pas autorisés à le faire à partir de leurs appareils iOS. De même, il est impossible pour les utilisateurs qui ont acheté un abonnement sur iOS de modifier leur abonnement sur le web. Dans un monde où la plupart des utilisateurs accèdent à leurs applications et services sur plusieurs appareils, cela constitue une expérience client inacceptable.



Proton insite : " Apple va cependant encore plus loin dans sa volonté de maintenir son monopole et de piéger les utilisateurs dans son écosystème. Apple handicape intentionnellement les applications tierces qui concurrencent ses services en rendant les fonctionnalités disponibles pour ses propres applications inaccessibles aux autres applications. Par exemple, il n'est pas possible de définir Proton Calendar comme application de calendrier par défaut sur iOS. De plus, afin d'empêcher la portabilité des données, les services de stockage cloud concurrents tels que Proton Drive ne peuvent pas effectuer de traitement en arrière-plan de manière transparente, alors qu'aucune restriction de ce type n'existe pour iCloud. Ces exemples de comportement coercitif illustrent à maintes reprises qu'Apple est prête à imposer une expérience moins agréable et des prix plus élevés aux consommateurs par cupidité, et qu'elle tire parti de son monopole sur l'App Store pour y parvenir. "

Les frais de 30 % prélevés par Apple constituent une taxe artificielle et arbitraire sur le commerce en ligne qui, à l'instar d'un droit de douane, contribue à augmenter les prix, car une partie ou la totalité de ces frais est inévitablement répercutée sur le client. Apple affirme que ces frais sont nécessaires pour financer la maintenance de l'App Store, mais les preuves présentées dans l'affaire Epic Games contre Apple ont montré qu'Apple réalise un bénéfice de 78 % sur les frais de l'App Store, ce qui soulève la question de savoir si ces frais sont vraiment nécessaires ou s'ils constituent un exemple flagrant de la manière dont l'entreprise tire profit de son monopole illégal.



La seule raison pour laquelle Apple peut se permettre ce comportement est qu'il n'y a pas de concurrence dans la distribution d'applications iOS ou les paiements intégrés à l'application iOS. Si vous souhaitez fournir une application ou un service aux utilisateurs iOS, vous devez passer par les systèmes d'Apple et utiliser le système de paiement d'Apple. Briser ce monopole et mettre fin à cette taxe punitive sur Internet permettrait à des entreprises comme Proton de percevoir les paiements via des méthodes moins coûteuses, ce qui leur donnerait la possibilité de vous faire bénéficier de ces économies et, au final, de réduire les prix que vous payez.



Cette année 2025, Apple a fait face à plusieurs pressions juridiques concernant son magasin d'applications App Store et ses pratiques. En janvier, Apple a fait l'objet d'une action collective anti-concurrentielle d'une valeur de 1,5 milliard de livres sterling au Royaume-Uni. La plainte accuse Apple de prélever des frais "excessifs et déloyaux" sur les logiciels téléchargés à partir de son App Store. Apple s'est défendu qu'il n'occupe pas une position dominante sur les marchés plus vastes des transactions et des appareils numériques.En juin, la 9e cour d'appel fédérale américaine a également rejeté la demande d'Apple visant à suspendre les dispositions alors que l'entreprise technologique fait appel de la décision du juge, rendue dans le cadre d'un long procès antitrust intenté par Epic Games, l'éditeur de "Fortnite". Pour rappel, la juge fédérale Yvonne Gonzalez Rogers a déclaré Apple coupable d'outrage au tribunal pour avoir enfreint une injonction qu'elle avait prononcée dans l'affaire Epic Games.Récemment, Apple fait face à une action juridique de la part de la société de protection de la vie privée Proton, qui souhaite ouvrir l'App Store fermé de l'iPhone. La société suisse de technologie de protection de la vie privée Proton a intenté une action antitrust fédérale contre Apple en Californie, affirmant qu'Apple maintient un monopole illégal sur la distribution d'applications et le traitement des paiements.Elle invoque un préjudice pour les développeurs et les consommateurs. Le recours collectif proposé, déposé à Oakland, allègue qu'Apple oblige les développeurs à distribuer leurs applications uniquement via son App Store. Elle affirme également qu'Apple impose un traitement obligatoire des paiements et prélève des commissions pouvant atteindre 30 %.La plainte de 73 pages de Proton décrit ce qu'elle qualifie de stratégie systématique d'Apple visant à fidéliser les consommateurs et les développeurs. Elle affirme qu'Apple conçoit iOS de manière à ce que seul son App Store puisse distribuer des applications, excluant ainsi les concurrents potentiels. Le dossier indique qu'Apple utilise des limites techniques, des contrats et des mises à jour pour bloquer les boutiques d'applications concurrentes. Il accuse également la société de garder le contrôle exclusif des paiements intégrés aux applications et de facturer des frais élevés même lorsque les développeurs proposent des alternativesProton affirme que le comportement d'Apple nuit aux développeurs avec des commissions élevées et aux utilisateurs avec des prix plus élevés et moins d'innovations. Elle demande au tribunal d'ordonner à Apple d'autoriser les boutiques d'applications et les processeurs de paiement concurrents sur iOS et d'accorder des dommages-intérêts aux développeurs lésés.Proton se décrit comme un concurrent direct d'Apple. Basée à Genève, Proton développe des logiciels axés sur la confidentialité tels que Proton Mail, Proton Calendar, Proton VPN et Proton Drive. La plainte indique que ces services sont en concurrence directe avec les propres offres d'Apple, telles qu'Apple Mail et iCloud. Proton affirme que ses services offrent des garanties de confidentialité supérieures à celles des offres d'Apple. Selon le dossier, la société dessert plus de 100 millions de comptes d'utilisateurs dans plus de 180 pays.La société affirme que les règles de l'App Store d'Apple nuisent à sa capacité à concurrencer loyalement, citant des retards, des directives d'approbation opaques et des frais qui réduisent ses bénéfices. Elle affirme que les développeurs n'ont d'autre choix que d'accepter les conditions d'Apple, car il n'existe aucun autre moyen d'atteindre les utilisateurs iOS.Proton allègue en outre que les récents changements de politique d'Apple autorisant un orientement limité vers des méthodes de paiement alternatives sont superficiels et préservent le contrôle d'Apple. Les barrières techniques et les règles complexes rendent difficile pour les développeurs d'orienter les utilisateurs vers d'autres options de paiement. Même lorsque l'orientation est techniquement autorisée, Apple continue de prélever des commissions élevées, ce qui, selon Proton, rend les alternatives pratiquement inutiles et maintient sa domination sur les achats intégrés aux applications.Le procès de Proton s'inscrit dans une vague de contestations juridiques mondiales contre les politiques de l'App Store d'Apple. Le ministère américain de la Justice et quinze procureurs généraux d'État ont poursuivi Apple pour avoir prétendument monopolisé le marché des smartphones. Apple a nié ces allégations et a demandé le rejet de l'affaire.En Europe, Apple a été condamnée à une amende de 1,94 milliard de dollars (1,8 milliard d'euros) par la Commission européenne pour abus de position dominante. Les régulateurs en Corée du Sud, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Inde ont tous lancé des enquêtes ou pris des mesures coercitives visant les pratiques de l'App Store d'Apple. La plainte de Proton décrit ces mesures réglementaires comme la preuve que le comportement d'Apple est largement reconnu comme anticoncurrentiel.En outre, en mai 2025, Epic Games et ses développeurs ont remporté une victoire majeure contre Apple . La juge a interdit à Apple de prélever une commission sur les achats effectués en dehors de l'App Store en raison de son comportement anticoncurrentiel permanent. La juge a déclaré qu'Apple était en "violation délibérée" de l'injonction qu'elle avait émise pour interdire les comportements et les prix anticoncurrentiels. Elle ajoute : "Les tentatives continues d'Apple d'interférer avec la concurrence ne seront pas tolérées".Le procès soutient qu'Apple a utilisé sa part de marché dominante sur le marché américain des smartphones, supérieure à 50 % selon diverses mesures, pour renforcer son contrôle sur deux marchés secondaires. Ces marchés secondaires comprennent la distribution d'applications et le traitement des paiements intégrés aux applications.Proton affirme que la stratégie d'Apple repose sur des coûts de transfert élevés pour les consommateurs, tels que la dépendance des utilisateurs à l'égard d'iCloud et des applications familières. La plainte cite les discussions internes d'Apple sur le verrouillage des utilisateurs dans son écosystème et la restriction des applications multiplateformes ou « super applications » qui pourraient réduire la dépendance à l'égard d'iOS.Proton conteste également les justifications d'Apple pour contrôler la distribution des applications. Elle fait valoir que d'autres entreprises, comme Google, autorisent des boutiques d'applications concurrentes sur leurs plateformes mobiles. L'entreprise affirme que les règles de l'App Store d'Apple nuisent aux modèles commerciaux axés sur la confidentialité et favorisent le capitalisme de surveillance. Elle affirme également qu'elles permettent la censure sur les marchés autoritaires en contrôlant les applications qui peuvent être distribuées.La plainte souligne qu'Apple autorise elle-même des règles moins strictes sur macOS et dans des cas limités, tels que les mini-programmes WeChat en Chine. WeChat est communément appelé une « super application ».Déposée devant le tribunal fédéral du district nord de Californie (numéro de dossier 4:25-cv-05450), cette action collective est menée par les cabinets d'avocats Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan et Cohen Milstein Sellers & Toll. Proton demande une injonction qui obligerait Apple à ouvrir iOS aux boutiques d'applications et aux services de paiement concurrents. Elle exige également une compensation financière pour ce qu'elle qualifie de commissions excessives et de préjudice concurrentiel plus large imposé aux développeurs.La société affirme vouloir rétablir la concurrence, faire baisser les prix et améliorer le choix des utilisateurs. Elle soutient que les pratiques actuelles d'Apple freinent l'innovation et maintiennent des profits artificiellement élevés au détriment du marché dans son ensemble. Proton affirme avoir intenté ce procès afin de s'assurer que tout règlement dans le cadre de recours collectifs connexes inclue de véritables réformes, et pas seulement des compensations financières.En outre, la société s'est engagée à reverser l'argent qu'elle obtiendrait grâce à ce procès à des associations de défense de la démocratie et des droits de l'homme par l'intermédiaire de sa fondation à but non lucratif, la Proton Foundation.Voici l'annonce de Proton de cette action en justice :Proton a déposé une requête auprès du tribunal fédéral américain du district nord de Californie afin de se joindre à un recours collectif existant contre Apple. Proton a déclaré : "Les politiques de l'App Store d'Apple sont depuis longtemps considérées comme anticoncurrentielles et illégales dans de nombreuses juridictions à travers le monde. Tout récemment, le 22 avril, la Commission européenne a jugé Apple en infraction avec le droit européen de la concurrence et lui a infligé une amende de 500 millions d'euros pour ces violations. Le 30 avril, dans le cadre de l'affaire Epic Games c. Apple, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a estimé qu'Apple avait délibérément défié une décision de justice et créé de nouvelles barrières anticoncurrentielles. La faute de l'entreprise était si grave que la juge a renvoyé Apple devant le procureur américain pour une éventuelle poursuite pénale. Cette décision fait suite à la reconnaissance par d'autres pays à travers le monde de la nécessité de réformer le comportement anticoncurrentiel d'Apple, notamment le Royaume-Uni, le Brésil, les Pays-Bas et la Corée du Sud.Proton estime que le comportement d'Apple constitue une nouvelle violation de la loi antitrust américaine. Sans cette affaire, Apple pourrait continuer à se livrer aux États-Unis à des pratiques déjà interdites dans l'Union européenne. Si tel était le cas, les consommateurs américains et les développeurs axés sur le marché américain devraient payer des prix plus élevés pour un choix plus restreint et se retrouveraient désavantagés.Proton affirme : "Bien que le procès vise à obtenir des dommages-intérêts au nom de tous les développeurs qui ont subi un préjudice afin de dissuader tout comportement anticoncurrentiel futur et d'indemniser les membres du groupe lésés par le comportement anticoncurrentiel d'Apple, Proton annonce faire don de toute somme reçue dans le cadre du procès à des organisations qui luttent pour la démocratie et les droits de l'homme, afin qu'une partie des bénéfices réalisés par Apple dans les pays soumis à des régimes autoritaires soit réinvestie dans la liberté. Ces dons seront coordonnés par la fondation à but non lucratif Proton Foundation.Le contrôle monopolistique d'Apple sur la distribution de logiciels sur les appareils iOS pose une multitude de problèmes aux consommateurs, aux entreprises et à la société dans son ensemble. Les lois antimonopole existent parce que le pouvoir conféré par le statut de monopole conduit inévitablement à des abus. Dans le cas des géants technologiques oligarchiques, ces abus ont de vastes implications pour la société, et il est vital pour l'avenir d'Internet qu'ils soient traités dès maintenant.Les mesures correctives que Proton demande permettraient de remédier à bon nombre des maux sociaux mentionnés ci-dessus, garantissant que l'internet du futur puisse continuer à protéger la vie privée et la démocratie. Les applications mobiles sont désormais la plateforme dominante de l'internet et le moyen par lequel la majeure partie du monde interagit entre elle et avec le web. Même si les boutiques d'applications ont commencé comme des marchés de niche, elles sont aujourd'hui un élément essentiel de l'internet et fondamentales pour la démocratie. Il est plus important que jamais de lutter pour créer des écosystèmes mobiles véritablement libres, compétitifs et indépendants des dictateurs auxquels les dirigeants d'entreprise s'inclinent actuellement.Proton conclut : "Pensez-vous que cette action en justice est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?