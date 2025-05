Donald Trump menace Apple de droits de douane d'« au moins 25 % » sur les iPhone non fabriqués aux USA et déclare qu'il « recommande des droits de douane de 50 % » sur les produits de l'UE à compter du 1er juin



Cette nouvelle menace s'inscrit dans le prolongement de la campagne de pression menée par Donald Trump pour inciter Apple à arrêter la production de l'iPhone en Inde et à relocaliser toute la fabrication aux États-Unis. Le président Trump a rejeté la proposition de Tim Cook de transférer la production de la Chine vers l'Inde pour éviter les droits de douane, réitérant sa demande d'un iPhone entièrement fabriqué aux États-Unis, une attente que les analystes jugent utopique.« Il y a longtemps que j'ai informé Tim Cook d'Apple que je m'attendais à ce que leurs iPhone [sic] qui seront vendus aux États-Unis d'Amérique soient fabriqués et construits aux États-Unis, et non en Inde ou ailleurs », a écrit Donald Trump dans son message de vendredi. « Si ce n'est pas le cas, un tarif douanier d'au moins 25 % devra être payé par Apple aux États-Unis. »Dans une autre déclaration publiée le même jour, Donald Trump a déclaré qu'il « recommandait des droits de douane de 50 % sur l'Union européenne, à partir du 1er juin 2025 », citant le déficit commercial des États-Unis avec l'UE. Il a affirmé que l'UE « a été créée dans le but principal de prendre l'avantage sur les États-Unis en matière de commerce ».Les actions d'Apple ont chuté de plus de 3 % dans les premiers échanges sur le marché après la déclaration de Donald Trump.Les analystes du secteur estiment qu'il est pratiquement impossible qu'Apple (ou toute autre entreprise d'électronique grand public) puisse fabriquer ses produits entièrement aux États-Unis dans un avenir proche, voire jamais. Et même si c'était le cas, le coût de ces produits serait nettement plus élevé.La pression exercée par Donald Trump sur Apple pour qu'elle fabrique des iPhone aux États-Unis « se traduirait par un prix de l'iPhone qui n'est pas envisageable pour Cupertino [...], et ne serait pas réaliste car cela prendrait 5 à 10 ans », a écrit Dan Ives, responsable mondial de la recherche technologique chez Wedbush Securities, dans une note de recherche datée du 23 mai. « Nous pensons que le concept d'Apple produisant des iPhone aux États-Unis est un conte de fées qui n'est pas réalisable ».Au cours du trimestre de juin, le PDG Tim Cook a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats du 1er mai qu'Apple s'attendait à ce que la « majorité » des iPhone vendus aux États-Unis proviennent de l'Inde et que les iPads, les Macs et la plupart des autres produits de la société importés aux États-Unis soient fabriqués au Viêt Nam. La Chine serait le pays d'origine de la « grande majorité » des produits Apple en dehors des États-Unis, a-t-il ajouté.Tim Cook a déclaré aux analystes que les tarifs douaniers de Donald Trump - si les conditions restent inchangées - ajouteraient un coût estimé à 900 millions de dollars pour l'entreprise pour le trimestre de juin 2025. Cela représente environ 1 % du chiffre d'affaires total de 88,7 milliards de dollars que les analystes s'attendent actuellement à ce qu'Apple déclare pour cette période. Tim Cook a ajouté qu'Apple n'était pas en mesure de prévoir avec précision les tendances du trimestre en cours car « nous ne sommes pas certains des actions futures potentielles » avant la fin du trimestre.Il est « très difficile » de prédire les effets des droits de douane de Donald Trump après juin, a déclaré Tim Cook, « car je ne sais pas exactement ce qui se passera avec les droits de douane ».Tim Cook, que Donald Trump a un jour appelé par erreur « Tim Apple », a personnellement fait don d'un million de dollars au fonds d'inauguration de Donald Trump. Il a également fait partie des PDG qui ont félicité Donald Trump après sa victoire à l'élection présidentielle américaine de 2024. « Nous sommes impatients de collaborer avec vous et votre administration pour faire en sorte que les États-Unis continuent de mener et d'être alimentés par l'ingéniosité, l'innovation et la créativité », a écrit Tim Cook sur X le 6 novembre.Alors que Donald Trump reste confiant dans la capacité d'Apple à produire des iPhone aux États-Unis, les experts mettent en garde contre l'impossibilité économique et logistique d'une telle démarche. La complexité de la chaîne d'approvisionnement et la dépendance à l'égard de partenaires de fabrication internationaux rendent irréaliste un modèle de production exclusivement américain dans un avenir prévisible, indiquent les analystes. Cette opération se traduirait par un prix de l'iPhone pouvant atteindre 3 500 dollars et risquerait de décimer l'empire d'Apple, selon Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative du président Donald Trump crédible ou pertinente ?