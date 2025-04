Apple et Amazon fortement exposés aux droits de douane de Donald Trump

Un iPhone d'Apple à 2 300 dollars ? L'empire d'Apple menacé par les taxes

Les prix des PC pourraient augmenter d'environ 20 % pour les Américains

Les fabricants restent sceptiques quant à l'efficacité des droits de douane

Kelt Reeves, PDG de Falcon Northwest



Malheureusement, l'écrasante majorité des composants de PC ne sont pas fabriqués aux États-Unis et ne l'ont jamais été. Cela signifie qu'il n'y a pas d'autre fournisseur américain pour la plupart des pièces de PC, ce qui, même pour un intégrateur de systèmes basé aux États-Unis comme nous, se traduit par une montée en flèche des coûts.





Les impacts sur l'industrie dans son ensemble pourraient être destructeurs

Le président américain Donald Trump a imposé une série de droits de douane radicaux à des pays du monde entier. Les économistes analysent encore les conséquences potentielles des droits de douane américains sur les différents secteurs d'activité. En attendant, ils s'accordent à dire que cette décision pourrait modifier radicalement le paysage du commerce international. Et le secteur technologique pour être l'un des plus durement touchés par cette politique.Les actions d'Apple, d'Amazon et d'autres valeurs technologiques ont chuté après l'annonce des nouveaux droits de douane le 3 avril 2025. Les actions d'Apple ont baissé de plus de 9 %, ce qui représente sa plus forte baisse depuis le mois de mars 2020. Les actions d'Amazon ont chuté d'environ 7 %.La raison en est que les investisseurs sont préoccupés par les impacts potentiels des droits de douane de 54 % imposés à la Chine. Et les deux entreprises dépendent fortement des importations en provenance de la Chine. Les iPhone sont principalement assemblés en Chine, notamment dans les usines de Foxconn. Apple fabrique également certains produits dans des pays d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam, qui s'est vu imposé des droits de douane de 46 %.Si ces taxes persistent, Apple devra faire un choix difficile : absorber les dépenses supplémentaires ou les répercuter sur les consommateurs. Selon les experts, il s'agit d'un dilemme pour l'entreprise. Apple vend plus de 220 millions d'iPhone par an ; ses principaux marchés sont les États-Unis, la Chine et l'Europe. Les prix des différents modèles de l'iPhone pourraient augmenter de 30 à 40 % si la société devait répercuter le coût sur les consommateurs.Le modèle le moins cher de l'iPhone 16 a été lancé aux États-Unis au prix de 799 $, mais pourrait coûter jusqu'à 1 142 $, dans les prochains mois, d'après des calculs basés sur les projections des analystes de Rosenblatt Securities. Selon les analystes, un iPhone 16 Pro Max plus cher, avec un écran de 6,9 pouces et 1 To de stockage, qui se vend actuellement à 1599 $, pourrait coûter près de 2300 $ si Apple répercute les taxes sur les consommateurs.Angelo Zino, analyste chez CFRA Research, estime que l'entreprise aura du mal à répercuter plus de 5 à 10 % des coûts sur les consommateurs. « Nous nous attendons à ce qu'Apple ne procède à aucune augmentation majeure sur les téléphones jusqu'à l'automne, lorsque l'iPhone 17 sera lancé, car c'est généralement ainsi qu'elle gère les hausses de prix planifiées », déclare-t-il. Mais les nouvelles taxes pourraient désavantager Apple face à la concurrence.Selon Neil Shah, cofondateur de Counterpoint Research, Apple devrait augmenter ses prix d'au moins 30 % en moyenne pour compenser les droits d'importation. Toutefois, une hausse de prix potentiellement importante pourrait freiner la demande pour le smartphone et donner un avantage à Samsung Apple et Samsung restent les leaders du marché mondial des smartphones. Samsung fabrique ses téléphones dans plusieurs pays, notamment au Vietnam, en Inde, en Corée du Sud. Mais ces pays sont soumis à des taxes moins élevées que la Chine, où sont fabriqués tous les iPhone vendus aux États-Unis.Barton Crockett, analyste chez Rosenblatt Securities, a noté : « nos calculs rapides suggèrent que cela pourrait faire exploser Apple, coûtant potentiellement à l'entreprise jusqu'à 40 milliards de dollars ». L'analyste a déclaré que des négociations entre Apple, la Chine et la Maison Blanche sont probables pour éviter le drame. « Nous avons du mal à imaginer que Trump fasse exploser une icône américaine [...], mais cela semble plutôt difficile ».Selon les fabricants et les revendeurs, les droits de douane de Donald Trump auront un impact considérable sur le prix de pratiquement tous les appareils électroniques. Et les PC, en particulier ceux fabriqués par de petits fournisseurs, pourraient être les plus durement touchés. Les grands fabricants comme Dell et HP pourraient être en mesure de limiter leur exposition en délocalisant leur production dans des pays où les droits de douane sont moins élevés.Les marques américaines telles que Maingear, iBuyPower et Falcon Northwest assemblent leurs produits en Amérique, en utilisant des pièces qui proviennent presque exclusivement d'Asie. « Les droits de douane ont un impact direct sur notre structure de coûts... que nous devons répercuter sur nos clients », a déclaré Wallace Santos, PDG de Maingear. Selon les critiques, la politique de Donald Trump pourrait désorganiser les chaînes d'approvisionnement.« Certains de nos fournisseurs arrêtent leurs lignes de production pour quitter la Chine, ce qui entraîne une pénurie, qui finit par provoquer une FOMO, qui entraîne encore plus de pénurie », a déclaré Wallace Santos. Il s'attend à ce que les prix de ses PC augmentent de 20 à 25 % en raison des droits de douane.Outre la Chine, les États-Unis ont imposé des droits de douane à de nombreux pays d'Asie, avec des taux de 32 % sur Taïwan, 26 % sur la Corée du Sud et 46 % sur le Vietnam. Il s'agit en effet de pays où de nombreux composants pour PC sont achetés. Ces composants comprennent notamment les disques SSD, les mémoires vives, les boîtiers pour PC et les cartes graphiques. En d'autres termes, les prix des PC pourraient connaître une flambée.« Les PC sont une activité à faible marge qui ne peut pas absorber de telles augmentations de prix. Les PC étaient déjà chers avec les pénuries de GPU et les droits de douane sur la fabrication chinoise, et ces nouveaux droits de douane vont les rendre encore plus chers », note Kelt Reeves, PDG de Falcon Northwest. Les droits de douane avaient déjà aggravé les pénuries de GPU et augmenté les prix pour les consommateurs, car les fabricants tentaient de quitter la Chine pour des pays moins taxés comme le Vietnam. Maintenant que ces pays sont également soumis à des droits de douane élevés, il n'y a plus d'endroit où aller. La vision de Donald Trump, à travers les droits de douane élevés, consiste à contraindre les entreprises à délocaliser leurs usines aux États-Unis.Toutefois, les analystes estiment qu'il est peu probable que cette politique ait l'effet escompté, notamment en des matières premières non disponibles sur place , le coût élevé de main-d'œuvre, etc. Selon les experts de l'industrie, ces différents facteurs nuisent aux intégrateurs de systèmes basés aux États-Unis.Jon Bach, PDG de Puget Systems, un autre intégrateur de systèmes basé aux États-Unis, a publié la semaine dernière un billet de blogue sur les droits de douane, affirmant que son entreprise essaierait d'absorber une partie des coûts avant de les répercuter sur les consommateurs. L'article du PDG de Puget Systems a été rédigé avant la dernière série de droits de douane et prévoit toujours des augmentations de prix de 20 à 45 % d'ici au mois de juin.Gary Shapiro, PDG de la Consumer Technology Association, s'est montré plus critique à l'égard des droits de Donald Trump. Dans une déclaration, Gary Shapiro a écrit ce qui suit : « Les droits de douane globaux et réciproques du président Donald Trump sont des hausses d'impôts massives pour les Américains qui entraîneront l'inflation, supprimeront des emplois dans les grandes villes et pourraient provoquer une récession de l'économie américaine ».Selon Gary Shapiro, ces taxes augmenteront les prix à la consommation et obligeront les partenaires commerciaux des États-Unis à prendre des mesures de rétorsion. Il a rejeté les propos de Donald Trump selon lesquels il s'agit d'un âge d'or pour l'Amérique et affirme que cela appauvrira davantage les Américains.« L'annonce de cette politique est étonnante par sa stupidité. On dirait une blague », a déclaré Gene Grossman, expert en commerce mondial et professeur à Princeton, lauréat du prix Onassis du commerce international. Il a aussi ajouté qu'il est difficile de savoir exactement ce qui se passera étant donné la « mer d'idiotie » provoquée par les droits de douane. Les droits de douane toucheront également les fabricants de consoles et d'autres équipements.Nintendo avait transféré la moitié de ses capacités de production pour la prochaine Switch 2 au Cambodge et au Vietnam, en partie pour éviter la guerre...