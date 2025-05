Meta menace de retirer Facebook et Instagram du Nigeria en raison d'une amende de 290 millions de dollars, après le refus de Meta de se conformer aux lois locales sur la protection de la vie privée

La Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs (FCCPC) a imposé une amende de 220 millions de dollars pour des pratiques anticoncurrentielles présumées

L'autorité de régulation de la publicité a infligé à la société une amende de 37,5 millions de dollars pour des publicités non approuvées

Et la Commission nigériane de protection des données (NDPC) a allégué que Meta avait violé les lois sur la confidentialité des données et l'a condamnée à une amende de 32,8 millions de dollars.



Meta Platforms est une multinationale technologique américaine dont le siège se trouve à Menlo Park, en Californie. Meta possède et exploite plusieurs plateformes de médias sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, Threads, Messenger et WhatsApp. La société exploite également un réseau publicitaire pour ses propres sites et des tiers ; en 2023, la publicité représentait 97,8 % de son chiffre d'affaires total.Prochainement, les habitants du Nigéria pourraient perdre l'accès à Facebook et à Instagram après que la société mère Meta a déclaré qu'elle était confrontée à de lourdes amendes et à des exigences réglementaires "irréalistes" de la part des autorités nigérianes. En 2024, trois agences de surveillance nigérianes ont imposé des amendes au géant américain des médias sociaux pour un montant total de plus de 290 millions de dollars pour avoir violé diverses lois et réglementations.Meta a récemment tenté en vain de contester les décisions devant la Haute Cour d'Abuja. "", aurait déclaré la société dans les documents du tribunal. Meta possède également WhatsApp, mais n'a pas mentionné le service de messagerie dans sa déclaration. La Haute Cour a donné à l'entreprise jusqu'à la fin du mois de juin pour payer les amendes.Facebook est de loin la plateforme de médias sociaux la plus populaire au Nigeria et est utilisée par des dizaines de millions de personnes dans le pays pour la communication quotidienne et le partage d'informations. Il s'agit également d'un outil essentiel pour de nombreuses petites entreprises nigérianes en ligne.En juillet de l'année dernière, Meta a été sommé de payer trois amendes :Le directeur général de la FCCPC, Adamu Abdullahi, a déclaré que les enquêtes menées conjointement avec la commission des données entre mai 2021 et décembre 2023 ont révélé des "", mais n'a pas précisé de quoi il s'agissait.Dans sa demande au tribunal, Meta a déclaré que sa "" concernait la commission des données, qu'elle accusait de "" les lois sur la protection de la vie privée. Plus précisément, la commission a exigé que Meta obtienne une autorisation préalable avant de transférer des données personnelles hors du Nigeria, une condition que Meta a qualifiée d'"irréaliste". La commission a également imposé d'autres exigences.Meta a été informé qu'il devait fournir une icône renvoyant à des vidéos éducatives sur les risques liés à la confidentialité des données. Il s'agirait d'un contenu créé en collaboration avec des établissements d'enseignement et des organisations à but non lucratif approuvés par le gouvernement. Le NDPC a insisté pour que ces vidéos mettent en évidence les dangers d'un "" qui pourrait exposer les utilisateurs nigérians à des risques sanitaires et financiers.Meta a qualifié les exigences du NDPC d'irréalisables, affirmant que l'agence n'avait pas su "".Outre cette affaire au Nigeria, Meta est la cible d'amende dans l'Union européenne (UE) . En avril dernier, l'UE a infligé des amendes de 500 millions d'euros à Apple et de 200 millions d'euros à Meta dans le cadre des tensions commerciales avec les États-Unis. Les autorités ont déclaré qu'Apple n'avait pas respecté les obligations dites "anti-balancement" prévues par la loi sur les marchés numériques. Quant à Meta, la Commission européenne a estimé que le groupe de médias sociaux exigeait illégalement des utilisateurs qu'ils consentent à partager leurs données avec l'entreprise ou qu'ils paient pour bénéficier d'un service sans publicité. En France, Meta fait également l'objet d'une plainte pour avoir utilisé des œuvres protégées par le droit d'auteur pour entraîner ses modèles d'IA. La plainte a été déposée devant le tribunal de Paris par trois associations françaises représentant des auteurs et des éditeurs : le Syndicat national de l'édition (SNE), le Syndicat national des auteurs et compositeurs (SNAC) et la Société des Gens de Lettres (SGDL). Ces associations ont constaté que les modèles de Meta sont capables de produire des répliques très précises des œuvres de leurs membres, dénonçant ainsi le scraping et le vol de leur propriété intellectuelle. Elles accusent Meta de "parasitisme économique".Pensez-vous que cette réaction de Meta est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?