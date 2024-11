La Corée du Sud inflige une amende de 15 millions de $ à Meta pour avoir collecté illégalement des données d'utilisateurs de Facebook et de les avoir transmis à des annonceurs sans autorisation

Facebook a une attitude plutôt négligente à l'égard des règles de confidentialité. Les scandales liés à la protection de la vie privée se sont accumulés au cours des dernières années, et Facebook a eu de sérieux problèmes à cause d'eux. Facebook a violé les lois sur la protection de la vie privée de nombreux pays et a dû se présenter devant les tribunaux à plusieurs reprises.Des rapports en 2022 révélaient que Facebook est même capable de collecter des données sur des personnes qui n'ont pas de compte Facebook. De plus, en examinant la politique de Facebook en matière de données, ils ont découvert que Facebook continue de collecter les données même si le compte est désactivé. Pour ce faire, il utilise ce que l'on appelle les "pixels Facebook", ainsi que le bouton "Partager" présent sur de nombreux sites web.Récemment, la Corée du Sud a décidé d'infliger une amende de 15 millions de dollars à Meta pour avoir collecté illégalement des données d'utilisateurs de Facebook. Meta aurait collecté des informations personnelles sensibles et les a transmises à des annonceurs sans en avoir l'autorisation. Les données ont été collectées auprès d'environ 980 000 utilisateurs de Facebook, y compris leurs opinions politiques et leur orientation sexuelle, selon l'autorité nationale de régulation, la Commission de protection des informations personnelles.La sanction financière, d'une valeur de 21,6 milliards de wons en monnaie locale, fait suite à une enquête de quatre ans menée par la Commission, la dernière enquête en date des autorités sud-coréennes sur Meta. Une déclaration explique comment les données des utilisateurs ont été partagées avec environ 4 000 annonceurs après que Meta a récupéré les pages que les utilisateurs ont aimées ou les publicités sur lesquelles ils ont cliqué.Lee Eun Jung, directeur de la commission qui a mené l'enquête, a expliqué comment la société mère d'Instagram et de WhatsApp a délibérément listé des publicités pour identifier les utilisateurs intéressés par des thèmes spécifiques, tels que la religion, les questions relatives aux personnes de même sexe et aux transgenres, ainsi que le sujet des évadés nord-coréens.", a déclaré Lee Eun Jung. Les lois sud-coréennes sur la protection de la vie privée prévoient une protection explicite des informations relatives aux convictions personnelles, telles que les opinions politiques et l'orientation sexuelle, et interdisent aux entreprises de traiter ces données sans le consentement spécifique des personnes concernées.En outre, Lee Eun Jung a ajouté que Meta avait compromis la vie privée des utilisateurs de Facebook en n'adoptant pas les mesures de sécurité de base. Les comptes inactifs n'ont pas été bloqués ou supprimés, ce qui a permis aux pirates d'accéder aux profils en falsifiant les identités et en demandant la réinitialisation des mots de passe. Il a été révélé que Meta a approuvé ces demandes sans vérification efficace, ce qui a conduit à des violations de données touchant au moins 10 utilisateurs sud-coréens de Facebook.En septembre, Meta avait admis avoir récupéré les données publiques d'Australiens sans aucune option de refus. Mais des rapports antérieurs révèlent que l'entreprise n'a aucune idée de la destination des données obtenues des utilisateurs et de ce que l'application en fait. En 2022, un document interne qui a fuité servait de sonnette d'alarme sur la manière dont l'entreprise traite les données des utilisateurs. Cette nouvelle amende pourrait servir de nouvelle sonnette d'alarme.: Commission de protection des informations personnelles en Corée du SudPensez-vous que cette amende est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?