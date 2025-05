Le dernier "Chromebook Challenge" sur TikTok suscite des avertissements de la part des écoles après que des ordinateurs portables ont été intentionnellement incendiés, exposant les enfants à divers risques



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 332 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Cette tendance virale intervient à la suite d'inquiétudes plus générales concernant l'impact de TikTok sur le comportement des jeunes. En 2023, l'Utah avait déjà intenté une action en justice accusant TikTok d' encourager des habitudes addictives et destructrices chez les enfants , ce qui a incité les autorités de l'État à exiger une plus grande responsabilité de la part de la plateforme.L'État du Connecticut est, quant à lui, le point zéro de la tendance dangereuse "Chromebook Challenge" : le lycée de Newington a été évacué la semaine de début mai après que l'ordinateur portable d'un élève s'est mis à cracher de la fumée toxique.« Au moment de l'incendie, la pièce était remplie de fumée », a déclaré DJ Zordon, commissaire aux incendies de Newington, Connecticut. « Les batteries qui s'enflamment produisent cette fumée toxique une fois qu'elles brûlent ».Ce phénomène inquiétant ne se limite pas à l'État de la noix de muscade. Des écoles de Californie, de Caroline du Nord, de Pennsylvanie, du New Jersey, de Rhode Island, du Wisconsin et de Washington ont émis des avertissements à propos de cette tendance, qui voit les élèves insérer des mines de porte-mines, du papier d'aluminium et d'autres objets conducteurs dans les ports des Chromebooks.« C'est plus qu'une simple tendance », poursuit DJ Zordon. « Elle provoque de nombreuses perturbations. L'école doit être évacuée, les pompiers interviennent à la caserne, puis sur les lieux, et les ressources sont détournées des autres urgences qui pourraient se produire à ce moment-là. »Sur TikTok, la tendance porte d'autres noms tels que #ChromebookDurabilityTest et #FStudent, certaines vidéos atteignant des milliers de vues en quelques heures seulement.Les clips montrent des enfants qui ricanent en coinçant des ressorts et des épingles dans leurs ordinateurs portables, attendant que de la fumée s'en échappe - tout cela pour quelques instants de célébrité virale et des commentaires comme « tout sauf le travail », se moquant du fait qu'ils préfèrent mettre le feu à leurs Chromebooks plutôt que de faire du travail scolaire.Et les conséquences s'accumulent, comme l'a noté les médias locaux. À Southington, dans le Connecticut, les élèves du lycée de Southington ont été évacués le 7 mai après l'incendie d'un autre Chromebook, ont indiqué les pompiers.Des incidents similaires ont été signalés à Cromwell, Derby et Newington, dans le Connecticut, ainsi qu'à East Fishkill, dans l'État de New York, ce qui a donné lieu à des avertissements sévères de la part des responsables des services de lutte contre les incendies de l'État.Mais le chaos n'est pas seulement le fait de quelques enfants qui cherchent à attirer l'attention. Les vidéos de la tendance ont inondé la page « For You » de TikTok et les responsables des écoles ont du mal à suivre.Selon TikTok, 99,7 % des contenus dangereux signalés entre octobre et décembre de l'année dernière ont été retirés de manière proactive, mais la plateforme reste critiquée pour la rapidité avec laquelle de telles tendances se répandent.TikTok permet aux utilisateurs de signaler les contenus dangereux dans sa catégorie « Activités et défis dangereux », mais cela n'a pas empêché la propagation.Et pour les districts scolaires, les retombées sont coûteuses, qu'il s'agisse des amendes potentielles pour les équipements endommagés ou des heures de cours manquées en raison des évacuations.Pour l'instant, les experts invitent les parents à parler des risques à leurs enfants et les écoles à appliquer des sanctions strictes pour ceux qui sont pris en flagrant délit de participation.La police de Providence, dans le Rhode Island, a prévenu que les élèves qui brûlent leurs Chromebooks pour gagner sur TikTok pourraient être sanctionnés par l'école - et peut-être même faire l'objet de poursuites pénales.Le "Chromebook Challenge" n'est pas la première affaire à laquelle TikTok est confrontée en raison de tendances dangereuses. En 2022, TikTok a été poursuivie en justice après que deux jeunes filles sont mortes en tentant le "blackout challenge" , une pratique virale encouragée par l'algorithme de l'application. Selon ces poursuites, TikTok aurait privilégié l'engagement et les revenus au détriment de la sécurité des utilisateurs, en particulier des enfants.Au-delà des dommages physiques, les inquiétudes concernant l'impact psychologique de TikTok persistent. Les chercheurs mettent en garde contre le fait qu'une exposition excessive à des vidéos de courte durée peut nuire à la capacité d'attention des jeunes utilisateurs , un état appelé « cerveau TikTok ». Selon les scientifiques, cette soif de gratification instantanée soulève des inquiétudes plus larges quant aux effets cognitifs des contenus pilotés par des algorithmes.Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, les préoccupations entourant cette tendance TikTok sont-elles justifiées ou pertinentes ?Pensez-vous que la responsabilité de TikTok devrait être engagée dans le cadre de cette affaire ?