Une nouvelle action en justice affirme qu'Apple a extorqué des milliards aux développeurs en défiant une décision de justice américaine, après un récent jugement dans l'affaire Epic Games

(i) d'inclure dans leurs applications et leurs métadonnées des boutons, des liens externes ou d'autres appels à l'action qui dirigent les clients vers des mécanismes d'achat, en plus de l'achat In-App, et

(ii) de communiquer avec les clients par l'intermédiaire de points de contact obtenus volontairement par les clients lors de l'enregistrement de leur compte dans l'application.

Début mai 2025, Epic Games et ses développeurs ont remporté une victoire majeure contre Apple . La juge a interdit à Apple de prélever une commission sur les achats effectués en dehors de l'App Store en raison de son comportement anticoncurrentiel permanent. La juge a déclaré qu'Apple était en "violation délibérée" de l'injonction qu'elle avait émise pour interdire les comportements et les prix anticoncurrentiels. Elle a ajouté : "".À la suite de cette décision, Apple a fait l'objet d'une nouvelle action en justice. Ce nouveau recours collectif affirme que les développeurs d'applications auraient pu ajouter des liens externes pour les achats et éviter de payer des commissions inutiles à Apple si l'entreprise avait respecté une injonction émise par un tribunal américain au cours des 15 derniers mois environ.La plainte a été déposée par le cabinet d'avocats Hagens Berman au nom des développeurs de Pure Sweat Basketball, une application utilisée par les joueurs de basket-ball professionnels. Les développeurs avaient précédemment inclus des liens externes pour les paiements, mais Apple les a contraints à les supprimer. Le procès indique que les développeurs ont perdu "des centaines de millions, voire des milliards". Apple a estimé l'impact sur les revenus à "des centaines de millions, voire des milliards" en raison de la non-application de l'injonction émise en 2021.", affirme la plainte. "", ajoute l'action en justice.Fait intéressant, à la suite de la décision de la juge, Epic Games avait annoncé un nouveau moyen pour les développeurs de contourner complètement la taxe d'Apple, afin d'éviter la commission illégale de 27 % d'Apple sur les achats effectués en dehors de l'App Store. La société indiquait également qu'elle lancera une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux développeurs de lancer leurs propres "boutiques en ligne", qui seront hébergées sur l'Epic Games Store.Voici les informations partagées par le cabinet d'avocats Hagens Berman :Vous avez vendu une application par abonnement ou une application avec des achats in-app via l'App Store d'Apple ? Vous avez peut-être droit à une indemnisation pour le non-respect par Apple d'une injonction légale datant de 2021. Remplissez le formulaire pour connaître vos droits.Hagens Berman a intenté une action collective contre Apple Inc. pour avoir violé une injonction de 2021 qui exigeait qu'Apple permette à ses développeurs d'applications de vendre des abonnements et d'autres produits in-app directement à leurs clients en utilisant des liens dans leurs applications. Un tribunal fédéral de district a estimé qu'Apple avait délibérément violé l'injonction en empêchant les développeurs de diriger les clients vers leurs propres sites web et plateformes de paiement, où ils pouvaient éviter les frais supplémentaires et les commissions d'Apple. Il a été établi qu'Apple avait effectué des analyses internes montrant son intention de contourner l'injonction afin de préserver illégalement un flux de revenus d'un milliard de dollars. Apple se serait ensuite engagée dans une série d'actions pour lesquelles elle a été déclarée coupable d'outrage au tribunal et renvoyée devant le bureau du procureur des États-Unis à San Francisco pour d'éventuelles poursuites pénales.Tous les développeurs d'applications iOS qui ont vendu un produit numérique in-app (y compris des abonnements) par l'intermédiaire de l'App Store d'Apple après le 16 janvier 2024 peuvent avoir droit à un remboursement pour le manquement présumé d'Apple à respecter l'injonction. Remplissez le formulaire sur le site pour connaître vos droits.Le procès accuse Apple d'avoir violé une injonction prononcée en 2021 à l'issue d'un procès en banc. L'injonction est entrée en vigueur après les appels, le 16 janvier 2024. Elle a mis fin à l'utilisation par Apple de règles anti-spéculatives qui empêchaient les développeurs d'applications de rivaliser avec Apple en ce qui concerne les paiements pour les produits in-app - améliorations, contenu et autres fonctionnalités vendus au sein d'une application. Pour chaque achat in-app effectué par un consommateur, Apple facture au développeur de l'application des frais de transaction uniformes (30 % par défaut, et 15 % dans le cadre de certains programmes). En vertu de l'injonction, les développeurs d'applications pourraient utiliser des liens dans leurs applications pour vendre des produits in-app directement à leurs clients, par l'intermédiaire de leurs propres plateformes, sans avoir à payer les frais d'Apple.L'injonction stipule que :Apple Inc. et ses dirigeants, agents, préposés, employés, ainsi que toute personne agissant de concert ou participant activement avec eux (« Apple »), sont par la présente empêchés de façon permanente d'interdire aux développeurs deEn vertu de l'injonction, les développeurs iOS devaient économiser des milliards de dollars de revenus en traitant leurs propres paiements, fonds qu'ils pourraient réinvestir dans leurs applications et leurs activités. Mais "", explique le procès.Le procès affirme qu'Apple a pénalisé les développeurs qui cherchaient à utiliser les paiements liés en leur imposant des frais qui les rendaient économiquement non viables. Les dirigeants d'Apple jusqu'aux plus hauts niveaux (y compris le PDG d'Apple, Tim Cook) ont également travaillé sur des "" et d'autres"" conçus à dessein pour décourager les paiements liés, tout en sachant qu'il s'agissait de l'alternative de paiement très compétitive que l'injonction visait à faciliter.", affirme l'action en justice. "".Le tribunal a finalement estimé qu'Apple avait délibérément violé l'injonction afin de protéger ses revenus, et qu'elle avait ensuite "", souvent à l'aide de "". Les preuves ont montré qu'alors qu'un cadre supérieur d'Apple "", Tim Cook a ignoré ce conseil et a permis à d'autres membres de "".Le plaignant cité dans le procès est Pure Sweat Basketball Inc, une société...