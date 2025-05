Apple demande à un tribunal de suspendre les modifications apportées aux règles de l'App Store pendant qu'elle fait appel d'une décision dans le cadre du procès Epic Games

Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 330 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Ce développement fait suite à la victoire majeure d'Epic Games et de ses développeurs contre Apple , un juge ayant interdit à cette dernière de percevoir des commissions sur les achats effectués en dehors de l'App Store. Cette décision s'appuyait sur le fait qu'Apple avait délibérément violé une injonction antérieure visant à mettre un terme à son comportement anticoncurrentiel.Le géant de la technologie a déposé une requête la semaine du 9 mai, arguant que le respect des nouvelles exigences, qui empêchent Apple de percevoir jusqu'à 27 % de commission sur les achats effectués en dehors de l'App Store, pourrait causer un « grave préjudice irréparable ».Epic Games a commenté la récente initiative d'Apple dans une publication sur X :L'ordonnance interdit également à Apple de restreindre la manière dont les développeurs dirigent les utilisateurs vers des plateformes de paiement externes. Depuis, Apple a autorisé des applications telles que Spotify, Kindle et Patreon à renvoyer vers des achats externes, mais l'entreprise demande à présent un sursis pendant qu'elle fait appel.« Le fait de priver Apple du contrôle des fonctions essentielles de l'App Store compromet profondément l'écosystème intégré d'iOS », a déclaré l'équipe juridique d'Apple dans sa requête.La pression juridique ne s'arrête pas là. Apple doit maintenant faire face à un nouveau recours collectif mené par le développeur d'applications Pure Sweat Basketball, qui affirme que le non-respect de l'injonction par Apple a empêché les développeurs de vendre directement aux utilisateurs, ce qui pourrait avoir un impact sur plus de 100 000 applications.Parallèlement, Apple se prépare également à contester une amende de 500 millions d'euros infligée par la Commission européenne en vertu de la loi sur les marchés numériques (DMA), qui l'accuse d'avoir enfreint les règles relatives à la communication avec les développeurs et aux paiements externes.Apple affirme que l'UE n'a pas fourni d'indications claires lors des négociations sur le respect des règles et qu'elle a « changé les règles du jeu ».Avec les litiges en cours aux États-Unis et en Europe, l'emprise d'Apple sur les politiques de l'App Store fait l'objet d'un examen juridique et réglementaire sans précédent.La procédure d'appel pourrait prendre des mois, voire des années, tandis que les développeurs et les régulateurs font pression pour obtenir des réformes plus larges de l'écosystème des applications de l'entreprise.Pour rappel, la récente démarche d'Apple fait suite à l'accusation d'Epic Games selon laquelle Apple a violé l'injonction du tribunal relative à l'App Store en appliquant de nouvelles règles et de nouveaux frais restrictifs, malgré l'ordonnance du tribunal autorisant l'utilisation de moyens de paiement alternatifs. Face à cette situation, Epic a demandé une ordonnance pour outrage au tribunal. Apple maintient pour sa part qu'elle est en conformité tout en appliquant de nouvelles règles.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous l'initiative d'Apple crédible ou pertinente ?