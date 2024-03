Au-delà de l'injonction : les nouveaux défis d'Epic Games face à Apple

Un outrage peut se produire lorsqu'une personne ne se soumet pas à une ordonnance de la Cour ou à une partie d'une ordonnance dont elle connaît l'existence, ou n'en tient pas compte. On parle aussi parfois de bris ou de violation d'une ordonnance. Certains tribunaux offrent une procédure pour outrage que vous pouvez utiliser pour faire exécuter certains types d'ordonnances. La procédure pour outrage est compliquée, et le requérant doit démontrer hors de tout doute raisonnable que la partie accusée d'outrage connaissait l'existence de l'ordonnance et ne s'y est pas conformée. Il est recommandé de consulter un avocat avant de déposer une demande d'ordonnance pour outrage.Les politiques de paiement liées à l'App Store d'Apple suscitent depuis longtemps des plaintes de la part des développeurs d'applications pour iPhone et Mac. Ces politiques obligent les développeurs à utiliser son système de paiement, qui prélève une commission de 15 à 30 %. La société est en conflit avec Epic Games, le créateur du jeu populaire Fortnite, qui a essayé d'éviter les 30 % de frais de commission en lançant son propre système de paiement in-app, ce qui a conduit Apple à bannir Fortnite de son store.Epic a noté que lorsqu'il a donné aux utilisateurs de son application Fortnite le choix de la façon dont ils pouvaient faire des achats, Apple a riposté en supprimant Fortnite de son App Store . Puis, quand Epic a poursuivi Apple pour s’attaquer à son abus supposé de position dominante sur les magasins d'applications et les paiements intégrés, Apple a riposté avec férocité. En effet, Apple a supprimé le compte des développeurs Epic Games, privant ainsi les utilisateurs sur iOS et macOS des téléchargements du jeu Epic Games et de recevoir des mises à jour.L'autorité britannique de régulation de la concurrence a déclaré avoir ouvert une enquête sur Apple à la suite des plaintes selon lesquelles les conditions générales du fabricant de l'iPhone sont injustes et contraires à la concurrence. L'enquête examine si Apple a une position dominante dans la distribution d'applications sur ses appareils au Royaume-Uni, a déclaré l'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA). « Les plaintes selon lesquelles Apple utilise sa position sur le marché pour fixer des conditions inéquitables ou susceptibles de restreindre la concurrence et le choix méritent un examen minutieux », a déclaré Andrea Coscelli, directeur général de la CMA.Pour sa défense, Apple indique que « L'App Store a été un moteur de succès pour les développeurs d'applications, en partie grâce aux normes rigoureuses qui ont été mises en place. L’application des règles de manière juste et équitable à tous les développeurs permet de protéger les utilisateurs des logiciels malveillants et empêcher la collecte des données sans leur consentement ». « Il n'est pas surprenant qu'Epic fasse valoir son point de vue devant l'autorité britannique de la concurrence et des marchés, car nous les avons vus utiliser les mêmes méthodes dans le monde entier », a déclaré un porte-parole d'Apple. Apple a annoncé avoir mis fin au compte développeur d’Epic Games , l’éditeur du jeu populaire Fortnite, l’accusant de violer les règles de l’App Store et de porter atteinte à l’écosystème iOS. Cette décision intervient alors qu’Epic Games avait demandé à bénéficier d’une consultation prévue par la nouvelle loi européenne sur les marchés numériques (DMA), qui vise à limiter le pouvoir des géants du numérique. Epic Games a réagi en dénonçant une « violation grave du DMA » et une volonté d’Apple d’empêcher « toute concurrence réelle sur les appareils iOS ». L’éditeur de jeux a également affirmé que la firme à la pomme se vengeait de ses critiques et de ses actions en justice contre ses pratiques anticoncurrentielles et illégales.Les projets d’Epic de lancer sa propre boutique d’applications tierce sur iOS dans l’UE pourraient être en difficulté après qu’Apple ait résilié le compte développeur qu’il prévoyait d’utiliser. Epic Games, a annoncé qu'Apple avait résilié son compte développeur. Il s’agit d’un revirement par rapport à l’approbation antérieure du compte d’Epic le mois dernier, qui, selon Epic, lui permettrait de ramener Fortnite sur les appareils iOS dans l’UE par le biais de la nouvelle loi Digital Markets Act (DMA). Mais Epic affirme maintenant que les avocats d'Apple lui ont envoyé une lettre l'informant de la résiliation de son compte Epic Games Suède AB – une décision qu'Epic qualifie de « grave violation du DMA » et une indication qu'Apple n'a pas l'intention de « permettre une véritable concurrence sur les appareils iOS ».« En mettant fin au compte développeur d’Epic, Apple élimine l’un des plus grands concurrents potentiels de l’App Store d’Apple. Ils sapent notre capacité à être un concurrent viable et montrent aux autres développeurs ce qui se passe lorsque vous essayez de concurrencer Apple ou que vous critiquez leurs pratiques déloyales », écrit Epic sur le blog de son entreprise, où il a également publié des copies de sa correspondance avec Apple. Le développeur du jeu allègue que l’une des raisons avancées par Apple pour soutenir sa décision était la critique d’Epic à l’égard des règles DMA proposées par Apple, y compris ce message sur X (anciennement Twitter) du PDG d’Epic Games, Tim Sweeney.Une injonction prononcée en septembre 2021 par la juge de district Yvonne Gonzalez Rogers à Oakland, en Californie, permet aux développeurs de fournir des liens et des boutons qui dirigent les consommateurs vers d'autres moyens de paiement pour le contenu numérique. Dans un document déposé auprès du tribunal californien, Epic affirme qu'Apple est en « violation flagrante » de cette injonction, bien que la société basée à Cupertino, en Californie, ait assuré dans un avis de justice du 16 janvier qu'elle s'était « pleinement conformée » à cette injonction.Epic a déclaré qu'Apple avait imposé de nouvelles règles et une nouvelle taxe de 27 % aux développeurs pour certains achats, ce qui, dans l'ensemble, rend les liens « commercialement inutilisables ». Le développeur basé à Cary, en Caroline du Nord, a également déclaré qu'Apple continuait à « interdire catégoriquement » les boutons, et interdisait toujours à certaines applications d'indiquer aux utilisateurs qu'ils avaient d'autres options d'achat.« L'objectif d'Apple est clair : empêcher les alternatives d'achat de limiter les frais supra-concurrentiels qu'il perçoit sur les achats de biens et de services numériques », a déclaré Epic. « La soi-disant conformité d'Apple n'est qu'un leurre. En réponse aux demandes de commentaires, Apple a renvoyé à sa notification du 16 janvier, dans laquelle elle déclare que l'injonction protégerait les consommateurs et « l'intégrité de l'écosystème d'Apple », tout en garantissant que les développeurs ne bénéficient pas d'un traitement de faveur sur sa plateforme.« Apple nous a dit et s'est engagé auprès de la Commission européenne à rétablir notre compte développeur. C'est un signal fort pour les développeurs : la Commission européenne agira rapidement pour faire appliquer la loi sur les marchés numériques et tenir les gardiens pour responsables. Nous avançons comme prévu pour lancer l'Epic Games Store et ramener Fortnite sur iOS en Europe.« Nous avons récemment annoncé qu'Apple avait approuvé notre compte de développeur Epic Games Sweden AB. Nous avions l'intention d'utiliser ce compte pour lancer l'Epic Games Store et Fortnite sur les appareils iOS en Europe grâce à la loi sur les marchés numériques (DMA). À notre grande surprise, Apple a supprimé ce compte et nous ne pouvons plus développer l'Epic Games Store pour iOS. Il s'agit d'une violation grave de la loi sur les marchés numériques et cela montre qu'Apple n'a pas l'intention de permettre une véritable concurrence sur les appareils iOS », Epic Games.Apple a jusqu'au 3 avril pour répondre officiellement à la plainte d'Epic. La semaine dernière, Apple a brièvement intensifié la querelle en empêchant Epic de lancer sa propre place de marché en ligne sur les iPhones et les iPads en Europe, avant de faire marche arrière deux jours plus tard. En janvier, la Cour suprême des États-Unis a décidé de ne pas entendre l'appel d'Epic concernant les conclusions des tribunaux inférieurs selon lesquelles les politiques d'Apple n'enfreignaient pas la loi fédérale sur les ententes et les abus de position dominante. La Cour a également décidé de ne pas entendre l'appel d'Apple concernant l'injonction.Source : Epic GamesQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la décision de la Cour suprême des États-Unis de refuser d’examiner les appels d’Apple et d’Epic Games ?Pensez-vous qu’Apple abuse de sa position dominante sur le marché des applications mobiles ?Quels sont les avantages et les inconvénients de permettre aux développeurs d’applications de proposer des méthodes alternatives de paiement aux utilisateurs ?Quel impact la bataille juridique entre Apple et Epic Games pourrait-elle avoir sur l’industrie du jeu vidéo et sur les consommateurs ?