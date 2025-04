Le Congrès américain adopte la loi anticonstitutionnelle TAKE IT DOWN malgré des failles majeures qui menacent le chiffrement, Donald Trump lui-même censurerait ses détracteurs grâce à cette loi.



Début mars 2025, le président Donald Trump a demandé au Congrès américain d'adopter la loi TAKE IT DOWN , afin de pouvoir censurer ses détracteurs. Donald Trump avait alors déclaré lors d'une session conjointe du Congrès : "Les experts en protection de la vie privée ont tenté de soulever quelques inquiétudes, avertissant que la loi semblait trop large et qu'elle pourrait déclencher une censure généralisée en ligne. L'Electronic Frontier Foundation (EFF) affirmait notamment que l'imagerie intime non consensuelle est un problème grave qui mérite un examen sérieux, et non un projet de loi rédigé à la hâte et d'une portée excessive, qui balaie des discours légaux et protégés. Étant donné le peu de temps dont elles disposent pour se conformer à la loi, les plateformes supprimeront probablement certains contenus qui ne sont pas nécessairement des NCII, a averti l'EFF.Plus inquiétant encore, la loi n'exempte pas explicitement les messages chiffrés, ce qui pourrait encourager les plateformes à briser un jour le chiffrement en raison de la menace de responsabilité. En outre, il semble probable que la procédure de retrait soit utilisée de manière abusive par des personnes qui espèrent que les plateformes retireront automatiquement tout contenu signalé, surtout après que Donald Trump a admis qu'il utiliserait la loi pour censurer ses ennemis.Pour les critiques, cette loi pourrait être utilisée pour supprimer des contenus légaux que les puissants n'apprécient tout simplement pas. Malgré ces préoccupations majeures, le Congrès américain a récemment adopté la loi TAKE IT DOWN.Fait intéressant, l'une des raisons qui a poussé les géants de la tech à soutenir Donald Trump lors des élections était la promesse d'un allègement réglementaire. Pourtant, cette nouvelle loi viendrait donner un peu plus de pressions aux entreprises technologiques. Une fois de plus, les espoirs technologiques se sont heurtés à la réalité politique. Voici la réaction de l'EFF après la décision du congrès :La Chambre des représentants des États-Unis a adopté la loi TAKE IT DOWN, donnant aux puissants une nouvelle voie dangereuse pour manipuler les plateformes afin qu'elles suppriment les discours légaux qu'ils n'aiment tout simplement pas. Le président Trump lui-même a déclaré qu'il utiliserait cette loi pour censurer ses détracteurs. Le projet de loi a été adopté par le Sénat en février et se dirige maintenant vers le bureau du président.La disposition relative au retrait de TAKE IT DOWN s'applique à une catégorie de contenu beaucoup plus large - potentiellement toutes les images à caractère intime ou sexuel - que les définitions plus étroites du NCII que l'on trouve ailleurs dans le projet de loi. La disposition relative au retrait manque également de garanties essentielles contre les demandes de retrait frivoles ou de mauvaise foi. Les services s'appuieront sur des filtres automatisés, qui sont des outils peu efficaces. Ils signalent fréquemment des contenus légaux, qu'il s'agisse de commentaires sur l'utilisation équitable ou de reportages d'actualité. Le délai très court prévu par la loi exige que les applications et les sites web suppriment les propos dans les 48 heures, ce qui laisse rarement le temps de vérifier si les propos sont réellement illégaux. Par conséquent, les fournisseurs de services en ligne, en particulier les plus petits, choisiront probablement d'éviter le risque juridique onéreux en dépubliant simplement le discours plutôt que d'essayer de le vérifier.Le Congrès adopte la mauvaise approche pour aider les personnes dont les images intimes sont partagées sans leur consentement. TAKE IT DOWN fait pression sur les plateformes pour qu'elles surveillent activement les discours, y compris ceux qui sont actuellement chiffrés. La loi représente donc une menace énorme pour la sécurité et la vie privée en ligne. Si le projet de loi vise à résoudre un problème grave, les bonnes intentions ne suffisent pas à faire une bonne politique. Les législateurs devraient renforcer et appliquer les protections juridiques existantes pour les victimes, plutôt que d'inventer de nouveaux régimes de retrait qui sont mûrs pour les abus.: Congrès américainPensez-vous que cet avis de l'EFF est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur la décision du Congrès américain ?