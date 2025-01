Plusieurs entreprises technologiques ont renoncé à vérifier les faits à l'approche du second mandat de Trump

Les experts en désinformation qualifient le décret de Trump sur la censure gouvernementale « d'attaque directe contre la réalité »

L'une des premières mesures prises par le président Donald Trump à son retour dans le Bureau ovale lundi a été de signer un décret visant à « rétablir la liberté d'expression et à mettre fin à la censure fédérale » des citoyens américains. Ce décret interdit aux fonctionnaires fédéraux tout comportement qui « restreindrait de manière inconstitutionnelle la liberté d'expression de tout citoyen américain » et charge le procureur général d'enquêter pour déterminer si l'administration Biden s'est engagée dans des efforts de censure à l'égard des Américains.Les conservateurs ont fait valoir dans de nombreux procès que les efforts visant à limiter la diffusion en ligne de fausses informations sur la santé publique et les élections s'apparentaient à une censure illégale. L'ordonnance créera une incertitude juridique pour les fonctionnaires qui communiquent avec les entreprises technologiques.« Sous prétexte de lutter contre la "désinformation" et la "malinformation", le gouvernement fédéral a enfreint les droits d'expression protégés par la Constitution des citoyens américains dans l'ensemble des États-Unis d'une manière qui a permis de faire avancer le discours privilégié du gouvernement sur des questions importantes du débat public », indique l'ordonnance.« Au cours des quatre dernières années, l'administration précédente a bafoué le droit à la liberté d'expression en censurant le discours des Américains sur les plateformes en ligne, souvent en exerçant une pression coercitive importante sur des tiers, tels que les entreprises de médias sociaux, pour qu'ils modèrent, déplacent ou suppriment autrement le discours que le gouvernement fédéral n'approuvait pas », affirme l'ordonnance.Le décret de Trump charge le procureur général, ainsi que les chefs des départements et agences exécutifs, d'enquêter sur les activités de l'administration précédente liées à la censure de la liberté d'expression et de fournir des « recommandations pour des actions correctives appropriées ».Il s'agit des efforts déployés par le gouvernement pour attirer l'attention sur les fausses informations potentiellement nuisibles diffusées sur les plateformes de médias sociaux, en particulier autour du COVID-19. En 2023, un juge a interdit à des dizaines de fonctionnaires fédéraux de quatre ministères et agences de s'exprimer sur le contenu de ces plateformes, estimant qu'il s'agissait d'une violation du premier amendement.Le décret de Trump pourrait avoir un impact immédiat sur des années d'efforts visant à renforcer la coordination entre la Silicon Valley et le gouvernement pour lutter contre la désinformation concernant les élections, les catastrophes naturelles et la santé publique. Ce décret est la dernière victoire en date de la campagne menée depuis des années par les conservateurs contre la modération des contenus sur les médias sociaux, alors que les entreprises technologiques adoptent également une attitude plus souple à l'égard des fausses informations diffusées sur leurs services.Le décret ordonne également au procureur général d'enquêter pour déterminer si l'administration Biden s'est livrée à une censure des opinions des Américains. Il demande au ministère de la justice de rédiger un rapport sur ses conclusions et de formuler des recommandations sur les prochaines étapes.À l'approche du second mandat de Trump, de nombreuses entreprises technologiques ont renoncé à vérifier les faits ou à supprimer les informations erronées de leurs plateformes, et des PDG comme Mark Zuckerberg de Meta et Sundar Pichai de Google ont assisté à l'investiture de Trump, cherchant ainsi à se rapprocher de son administration.Depuis des années, les conservateurs accusent les entreprises technologiques d'étouffer leurs opinions en ligne, citant l'interdiction de Trump par ces entreprises à la suite de l'attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole. Ils ont également affirmé que les efforts de l'administration Biden pour faire pression sur les entreprises technologiques afin qu'elles suppriment les informations erronées sur les vaccinations contre le coronavirus équivalaient à une ingérence illégale du gouvernement dans la liberté d'expression des Américains.Ces allégations étaient au cœur d'un procès que plusieurs républicains, dont le candidat de Trump au poste de secrétaire à la santé et aux services sociaux, Robert F. Kennedy Jr, ont intenté contre la Maison-Blanche de Biden et plusieurs agences gouvernementales. Dans un arrêt rendu cet été (6-3), la Cour suprême a rejeté les efforts visant à limiter de manière significative la possibilité pour les fonctionnaires fédéraux de faire pression sur les entreprises de médias sociaux pour qu'elles suppriment des messages. La Cour a estimé que les États et les particuliers n'avaient pas prouvé qu'ils avaient été lésés par les communications.Alors que les conservateurs considèrent le décret de Trump comme la réalisation de sa promesse de mettre fin à la collusion entre le gouvernement et les plateformes Big Tech pour censurer leurs voix, certains experts en désinformation ont averti que cette mesure ne ferait que favoriser la diffusion de fausses informations sur les médias sociaux, ce qui peut s'avérer dangereux en temps de crise.Nina Jankowicz, qui a brièvement dirigé le comité de désinformation de l'administration Biden et qui est aujourd'hui directrice générale de l'American Sunlight Project, a déclaré que le décret de Trump « a canonisé les mensonges et les théories du complot sur ceux qui répondent à la désinformation », le qualifiant « d'attaque directe contre la réalité » qui « enhardit à la fois les acteurs étrangers et les profiteurs de la désinformation ».« La désinformation n'est pas une question partisane, c'est une question de démocratie. « Les adversaires de l'Amérique profitent des divisions internes et de la polarisation politique de notre pays.D'autres experts ont souligné que le décret pourrait avoir un effet dissuasif sur les relations entre les agences gouvernementales et les plateformes technologiques, ce qui pourrait nuire à la sécurité nationale.« La grande majorité des contacts entre la technologie et le gouvernement ne concerne pas le discours politique, mais la sécurité nationale, la lutte contre la fraude financière et le matériel pédopornographique », a déclaré John Wihbey, professeur agrégé d'innovation et de technologie des médias à l'université de Northeastern.Bien que Wihbey ait déclaré qu'il existait des « préoccupations légitimes concernant le jawboning du gouvernement », c'est-à-dire le fait que le gouvernement utilise la pression pour faire taire les voix, l'important « pipeline entre les entreprises technologiques et le ministère de la Justice/FBI et les communautés de renseignement sera entravé par ce décret ».La plupart des experts ont souligné que le décret de Trump pourrait également être sans objet, étant donné que certaines des plus grandes plateformes de médias sociaux ont pris l'initiative d'éliminer les vérificateurs de faits professionnels et d'élargir considérablement le type de langage autorisé sur leurs services.Au début du mois, Meta, la société mère de Facebook et d'Instagram, a annoncé qu'elle abandonnerait son programme de vérification des faits et qu'elle assouplirait sa « politique de haine » pour autoriser les messages qualifiant les personnes LGBTQ de « malades mentaux » . Cette décision a été prise après que Trump et d'autres républicains ont critiqué Meta et son PDG Mark Zuckerberg pour ce qu'ils ont qualifié de censure des opinions de droite.Alex Abdo, directeur des litiges du Knight First Amendment Institute de l'université de Columbia, a averti que le décret de Trump pourrait être utilisé par l'administration pour s'engager dans sa propre forme de censure en ordonnant au procureur général d'enquêter sur les actions de l'administration précédente.Le décret « suggère que son objectif est de réécrire l'histoire pour l'adapter à son propre agenda, et qu'il pourrait lui-même devenir un moyen pour la nouvelle administration de s'engager dans sa propre forme d'autocensure », a-t-il déclaré.« Il existe une version alternative de ce décret qui aurait constitué une véritable victoire pour la liberté d'expression », a poursuivi Abdo. « Cette version du décret aurait enjoint le gouvernement à examiner les preuves du jawboning en sa possession et dans de multiples contextes, et à suivre les preuves là où elles mènent. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous avons obtenu ».Selon Alia Dastagir, journaliste spécialiste de la désinformation à USA Today et auteur d'un livre à paraître sur les femmes confrontées au harcèlement en ligne, l'arrêt des efforts de lutte contre la désinformation pourrait également conduire à davantage d'abus.« Les abus et le harcèlement, qui sont souvent motivés par la désinformation, conduisent à une diminution de la parole, à un silence collectif », a-t-elle déclaré. « Nous ne pouvons pas considérer les abus en ligne uniquement comme des viols et des menaces de mort, mais aussi comme la diffusion de mensonges qui contribuent à la violence à l'encontre de certaines des personnes les plus vulnérables de notre société ».Sources : Maison Blanche Jusqu'où le gouvernement peut-il intervenir dans les politiques de modération des entreprises privées sans compromettre leur indépendance ?Ce décret peut-il servir de point de départ pour une législation plus équilibrée impliquant un consensus bipartisan, ou risque-t-il d’aggraver la polarisation politique autour des technologies numériques ?Une telle initiative aux États-Unis pourrait-elle influencer d'autres pays dans leur manière de réguler les réseaux sociaux ?