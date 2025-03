Donald Trump demande au Congrès d'adopter la loi « Take It Down », afin de pouvoir censurer ses détracteurs, s'insurge l'EFF, car cette loi pourrait être utilisée pour supprimer des contenus légaux

Le Congrès devrait se concentrer sur l'application et l'amélioration des nombreuses lois civiles et pénales existantes concernant les NCII, plutôt que d'opter pour un vaste régime de retrait qui ne manquera pas de faire l'objet d'abus. Take It Down conduirait probablement à l'utilisation de filtres automatisés souvent imprécis qui sont tristement célèbres pour avoir signalé des contenus légaux, qu'il s'agisse de commentaires sur l'utilisation équitable ou de reportages d'actualité. Il menacera les services chiffrés, qui pourraient réagir en abandonnant complètement le chiffrement afin de pouvoir contrôler le contenu, transformant ainsi les conversations privées en espaces surveillés.

Compte rendu de la table ronde organisée par la première dame Melania Trump sur la protection en ligne et la loi « Take It Down »



Aujourd'hui, la première dame Melania Trump, le sénateur Ted Cruz et la représentante Maria Salazar ont organisé une table ronde au Capitole avec des membres du Congrès, des victimes de l'imagerie intime non consensuelle (NCII) et des défenseurs de la sécurité en ligne pour une discussion axée sur la promotion de la protection en ligne des enfants et l'adoption de la loi S.146/H.R.633, la loi « Take It Down ».



La première dame a prononcé un discours d'ouverture dans lequel elle a remercié le Sénat américain d'avoir adopté la loi « Take It Down Act », appelé la Chambre des représentants à faire de même et exprimé sa volonté de faire de l'internet une plateforme plus sûre pour les jeunes Américains à l'ère numérique.



"Il est déchirant de voir de jeunes adolescents, en particulier des filles, se débattre avec les défis écrasants posés par les contenus malveillants en ligne, tels que les « deepfakes ». Cet environnement toxique peut être gravement préjudiciable. Nous devons donner la priorité à leur bien-être en leur fournissant le soutien et les outils nécessaires pour naviguer dans ce paysage numérique hostile. Chaque jeune mérite un espace en ligne sûr pour s'exprimer librement, sans la menace imminente d'une exploitation ou d'un préjudice", a déclaré la Première dame Melania Trump.



Après les remarques de Melania Trump, des membres du Congrès ont pris la parole et de nombreux victimes de la NCII et défenseurs de la sécurité en ligne ont raconté leur histoire personnelle. Ils ont uni leurs voix pour demander l'adoption de la loi « Take It Down ». La discussion a porté sur la protection en ligne, le bien-être des enfants et la manière dont l'intelligence artificielle modifie le paysage des médias sociaux.



Le sénateur Ted Cruz a commenté : "Pour les victimes de vengeance ou d'images explicites générées par l'intelligence artificielle, la vie peut changer instantanément et de façon permanente. Tout le monde a le droit de faire retirer immédiatement ces images dérangeantes de l'internet. La loi bipartisane « Take It Down Act » permet aux victimes de s'émanciper dans tous les États-Unis, et je suis honoré que la première dame Melania Trump ait prêté sa voix forte à cette cause. Sa présence et son action militante permettent de prendre des mesures concrètes en faveur des adolescents et des enfants, et son soutien sera essentiel pour faire avancer ce projet de loi. Je suis encouragée par mes collègues de la Chambre des représentants qui nous ont rejoints aujourd'hui, unis dans leur volonté d'agir rapidement. Après l'approbation unanime du Sénat, la Chambre doit agir rapidement pour envoyer cette loi sur le bureau du président Trump avant que d'autres victimes ne soient laissées sans recours."



Francesca Mani, défenseur de la loi « Take It Down », a déclaré : "Une loi fédérale forte est cruciale - une loi qui redonne le pouvoir aux victimes, en s'assurant qu'elles peuvent retirer les images préjudiciables dans les 48 heures. Il ne s'agit pas d'une simple politique, mais d'une protection réelle et tangible. C'est cela, Take it Down."



Elliston Berry, défenseur de la loi « Take It Down », a déclaré : "Ce projet de loi bipartisan vise à protéger les enfants américains. Je remercie la première dame et les dirigeants de la Chambre des représentants d'avoir compris l'importance de cette question et d'avoir pris le temps de s'informer sur ce texte législatif essentiel. Je partage mon histoire pour donner aux victimes une voix qu'elles n'ont jamais eue et pour transformer cette horrible situation en quelque chose de positif".



Récemment, l'EFF a livré son opinion sur la loi « Take It Down ». L'EFF s'oppose à la loi « Take It Down » parce qu'elle pourrait être facilement manipulée pour supprimer des contenus légaux que les puissants n'aiment tout simplement pas. Le président américain Donald Trump a notamment montré qu'il avait le même point de vue sur le projet de loi. Il veut signer la loi, puis l'utiliser pour supprimer des contenus le concernant. Et il semble qu'il ne sera pas la seule personne puissante à le faire.Voici ce que Trump a déclaré lors d'une session conjointe du Congrès : "Selon l'EFF, la loi "Take It Down" est un projet de loi de portée "", qui créerait un système puissant pour faire pression sur la suppression de messages sur Internet, sans pratiquement aucune garantie. Alors que le projet de loi est censé s'attaquer à un problème sérieux, qui est la diffusion d'images intimes non consensuelles (NCII), le système de notification et de retrait qu'il crée est "" pour qu'ils suppriment le contenu qu'ils n'apprécient pas. Aucune sanction n'est prévue pour ceux qui appliquent des définitions très larges, voire "", de ce qui constitue des images intimes non consensuelles, et qui exigent ensuite que ces images soient retirées.L'EFF affirme que la Chambre des représentants ne doit pas adopter ce projet de loi dangereux. Voici sa déclaration :Il y a quelques semaines, une vidéo « deepfake » du président Trump et d'Elon Musk a été affichée sur plusieurs écrans dans le bureau du ministère du logement et du développement urbain. La vidéo a ensuite été partagée sur diverses plateformes. Alors que la plupart des gens ne considéreraient pas cette vidéo, qui montrait des images truquées de Trump embrassant les pieds d'Elon Musk, comme des "", la disposition du projet de loi relative à la suppression des images s'applique à une "" se livrant à un "". Cette définition laisse beaucoup de place à l'interprétation, et la nudité ou les représentations graphiques ne sont pas nécessairement requises.En outre, aucune sanction n'est prévue pour dissuader un demandeur d'insister simplement sur le fait que le contenu est une NCII. Les applications et les sites web n'ont que 48 heures pour supprimer un contenu après avoir reçu une demande, ce qui signifie qu'ils ne seront pas en mesure de vérifier les affirmations. En particulier si le demandeur est un représentant élu ayant le pouvoir d'ouvrir une enquête ou d'engager des poursuites. Quel site web résisterait à une telle demande ?Le Congrès américian devrait donc croire Trump lorsqu'il affirme qu'il utiliserait la loi « Take It Down » simplement parce qu'il est "", bien que ce ne soit pas l'intention du projet de loi. En tant qu'élu et en tant que simple citoyen, Donald Trump a souvent pris pour cible des platesformes diffusant des contenus et des auteurs qui le critiquaient. Il a intenté des procès contre des médias pour faire taire les critiques. Rien dans la loi « Take It Down », telle qu'elle est rédigée, n'empêche quiconque, d'utiliser abusivement le système de notification et de retrait pour supprimer les discours qui les critiquent ou avec lesquels ils ne sont pas d'accord.Maintenant que Trump a lancé un appel à l'action en faveur du projet de loi dans ses remarques, il est possible que les républicains de la Chambre des représentants l'intègrent rapidement dans un programme de dépenses. Pour l'EFF, l'imagerie intime non consensuelle est un problème grave qui mérite un examen sérieux, et non un projet de loi rédigé à la hâte et d'une portée excessive, qui balaie des discours légaux et protégés.Pourtant, après sa prise de fonction, Donald Trump a signé un décret visant à mettre fin à ce qu'il qualifie de "censure fédérale" sur les plateformes de réseaux sociaux. Cette initiative, qui s'inscrit dans une série de mesures destinées à réglementer l'usage des technologies numériques, montre que Trump est contre la censure de ses propos. Cependant cette nouvelle confirme qu'il souhaite quand même pouvoir censurer les autres.Pour mieux comprendre le projet de loi « Take It Down », voici le compte rendu d'une table ronde organisée par la première dame, Melania Trump :L'Electronic Frontier Foundation est la principale organisation à but non lucratif qui défend les libertés civiles dans le monde numérique. Fondée en 1990, l'EFF défend la vie privée des utilisateurs, la liberté d'expression et l'innovation par le biais de litiges, d'analyses politiques, d'activisme de terrain et de développement technologique. La mission de l'EFF est de veiller à ce que la technologie soutienne la liberté, la justice et l'innovation pour tous les peuples du monde.Pensez-vous que cette position de l'EFF est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur ce projet de loi ?