"Les lois sur la vérification de l'âge nuiront plus qu'elles n'aideront" : l'EFF et l'ACLU demandent à la Cour de maintenir le blocage de la loi du Mississippi sur la vérification de l'âge

Aucune autorité juridique ne permet aux législateurs d'entraver l'accès des adultes aux discours politiques, religieux, éducatifs et artistiques par des régimes restrictifs de vérification de l'âge en raison d'une préoccupation pour ce que les mineurs pourraient voir. Il n'existe pas non plus d'autorité juridique permettant aux législateurs d'empêcher catégoriquement les mineurs de s'engager dans une expression protégée sur des sites Internet à usage général tels que ceux réglementés par la loi HB 1126.

En liant de force les interactions en ligne des internautes à leur identité dans le monde réel, la loi HB 1126 va refroidir leur capacité à s'engager dans la dissidence, à discuter de contenus sensibles, personnels, controversés ou stigmatisés, ou à chercher de l'aide auprès des communautés en ligne.

Selon la formulation claire de la loi HB 1126, ces intermédiaires ne sont pas tenus de supprimer les données d'identification des utilisateurs et, contrairement aux fournisseurs de services en ligne eux-mêmes, ils ne sont pas non plus empêchés de partager, de divulguer ou de vendre ces données sensibles. En fait, les incitations sont inverses : il s'agit de partager largement les données.

Depuis 2023, les administrations législatives aux États-Unis essaient de passer des lois sur la vérification de l'âge sur les plateformes de médias sociaux. En septembre 2024, un juge fédéral a partiellement bloqué la nouvelle loi texane qui visait à obliger les plateformes de médias sociaux à identifier les mineurs et à filtrer ce qu'ils voient en ligne. Cette partie de la loi visait à imposer aux réseaux sociaux de nouvelles exigences pour tenir les contenus préjudiciables à l'écart des mineurs.Cependant, le juge a estimé que les exigences en matière de surveillance et de filtrage constituent une menace importante pour la liberté d'expression en ligne , et a mis un terme à leur mise en œuvre. Cette décision a des répercussions importantes sur la modération des contenus en ligne et sur les débats relatifs à la sécurité des enfants sur Internet.Dans le sens de cette déclaration, l'EFF, l'ACLU (Union américaine pour les libertés civiles) et l'ACLU du Mississippi ont déposé le 3 octobre 2024 un mémoire d'amicus curiae demandant à une cour d'appel fédérale de continuer à bloquer la loi HB 1126 du Mississippi, qui impose la vérification de l'âge sur les services de médias sociaux sur Internet.Le mémoire, déposé auprès de la cour d'appel fédérale du cinquième circuit, affirme que la loi HB 1126 est "" en ligne.La loi HB 1126 oblige les sites de médias sociaux à vérifier l'âge de chaque utilisateur et exige que les mineurs obtiennent le consentement explicite de leurs parents avant d'accéder aux espaces en ligne. Elle les oblige également à surveiller et à censurer le contenu sur des sujets vastes et vaguement définis, dont beaucoup impliquent des discours protégés par la Constitution.Ces dispositions radicales créent des obstacles considérables à un internet libre et ouvert et "". Un tribunal fédéral de district a déjà empêché l'entrée en vigueur de la loi HB 1126, estimant qu'elle violait probablement le premier amendement.Voici l'avis de l'EFF sur le sujet :Au cœur de notre opposition à la loi HB 1126 se trouve son impact dangereux sur la liberté d'expression des jeunes. Les mineurs jouissent du même droit au premier amendement que les adultes pour accéder et s'engager dans un discours protégé en ligne.Les sites de médias sociaux ne sont pas seulement des centres de divertissement ; ce sont des espaces divers et importants où les mineurs peuvent explorer leur identité, que ce soit en créant et en partageant de l'art, en pratiquant la religion ou en s'engageant dans la politique. Comme l'explique notre mémoire, l'accès des mineurs à ces espaces en ligne "".Les médias sociaux "". Les jeunes LGBTQ+, par exemple, se tournent vers les médias sociaux pour trouver une communauté, une exploration et un soutien, tandis que d'autres trouvent de l'aide dans les forums qui traitent de la santé mentale, du handicap, des troubles de l'alimentation ou de la violence domestique.Le régime de vérification de l'âge de la loi HB 1126 place des barrières inutiles entre les jeunes et ces ressources cruciales. La loi oblige les plateformes à restreindre largement l'accès des mineurs à une liste vague de sujets - dont la majorité concerne des discours protégés par la Constitution - que le Mississippi considère comme "" pour les mineurs.L'impact de la loi HB 1126 ne se limite pas aux mineurs : elle impose également des restrictions inutiles et inconstitutionnelles à la liberté d'expression des adultes. La loi exige que tous les utilisateurs vérifient leur âge avant d'accéder aux médias sociaux, ce qui pourrait bloquer complètement l'accès aux millions d'adultes américains qui n'ont pas de pièce d'identité délivrée par le gouvernement. Une personne qui prend les transports en commun tous les jours devrait-elle avoir besoin d'un permis de conduire pour pouvoir accéder à Internet ? Souhaiteriez-vous que tout ce que vous faites en ligne soit lié à votre pièce d'identité délivrée par le gouvernement ?La loi HB 1126 prive également les utilisateurs de leur droit protégé à l'anonymat en ligne, ce qui les rend vulnérables à l'exposition et au harcèlement et les empêche de s'exprimer librement sur les médias sociaux. Comme le rappelle notre mémoire, la grande majorité des utilisateurs d'Internet ont pris des mesures pour minimiser leurs empreintes numériques et même pour "".Enfin, la loi HB 1126 oblige les sites de médias sociaux à collecter les données les plus sensibles et les plus immuables des utilisateurs, ce qui en fait des cibles de choix pour les pirates informatiques. À une époque où les violations de données et les vols d'identité sont de plus en plus fréquents, la loi HB 1126 met en danger les données personnelles de tous les utilisateurs. En outre, le processus de vérification de l'âge implique souvent des services tiers qui tirent profit de la collecte et de la vente des données des utilisateurs. Cela signifie que les informations personnelles sensibles figurant sur votre carte d'identité, telles que votre nom, votre adresse et votre date de naissance, pourraient être partagées avec un réseau de courtiers en données, d'annonceurs et d'autres entités intermédiaires.Personne - ni les mineurs ni les adultes - ne devrait avoir à sacrifier sa vie privée ou son anonymat pour exercer ses droits à la liberté d'expression en ligne.Les lois de vérification de l'âge en ligne telles que la loi HB 1126 ne sont pas nouvelles, et les tribunaux du pays les ont toujours jugées inconstitutionnelles. Dans des affaires allant de l'Arkansas à l'Ohio en passant par l'Utah, les tribunaux ont invalidé des obligations similaires de vérification de l'âge en ligne parce qu'elles entravaient l'accès des utilisateurs à des discours protégés et leur capacité à s'y engager.Si le Mississippi peut avoir un intérêt légitime à protéger les enfants, comme l'a affirmé la Cour suprême, "". En imposant des exigences de vérification de l'âge à tous les utilisateurs, des lois comme la HB 1126 sapent les droits du Premier Amendement des mineurs et des adultes, posent de sérieux risques pour la vie privée et la sécurité, et empêchent les utilisateurs d'accéder à l'un des moyens d'expression les plus puissants de notre époque.Pour ces raisons, l'EFF et l'ACLU demandent instamment au cinquième circuit de suivre le mouvement et de continuer à bloquer la loi HB 1126 du Mississippi. En juin 2024, l'EFF s'est déjà exprimé sur le sujet. À l'époque, une importante société de vérification d'identité, AU10TIX, a laissé ses identifiants de connexion exposés en ligne pendant plus d'un an , permettant l'accès à ces données utilisateur très sensibles.L'EFF affirmait que la vérification de l'âge en ligne est incompatible avec la protection de la vie privée. Les entreprises chargées de stocker ou de traiter des documents sensibles tels que les permis de conduire sont susceptibles de subir des violations de données, exposant potentiellement non seulement des données personnelles telles que la carte d'identité délivrée par le gouvernement, mais aussi des informations sur les sites qu'ils visitent.L'Electronic Frontier Foundation est une organisation à but non lucratif qui défend les libertés civiles dans le monde numérique. Fondée en 1990, l'EFF défend la vie privée des utilisateurs, la liberté d'expression et l'innovation par le biais de litiges, d'analyses politiques, d'activisme de terrain et de développement technologique. La mission de l'EFF est de veiller à ce que la technologie soutienne la liberté, la justice et l'innovation pour tous les peuples du monde.