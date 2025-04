La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Depuis des années, Google domine l'écosystème numérique mondial avec des produits phares comme le navigateur Chrome, le système d'exploitation Android et son moteur de recherche omniprésent. Cependant, cette emprise pourrait bientôt être remise en question. Le ministère américain de la Justice (DOJ) envisage des mesures radicales pour réduire ce qu'il considère comme une position monopolistique.En effet, Google est qualifié de monopole pour la deuxième fois en moins d'un an et voit son empire plus menacé que jamais. En août 2024, un juge fédéral a conclu que Google a enfreint les lois antitrust pour créer et maintenir un monopole illégal sur le marché de la recherche en ligne. Cette décision a placé Google sous la menace d'un démantèlement et la société pourrait être contrainte de vendre son navigateur phare, Chrome. Le 17 avril 2025, un autre juge fédéral a déclaré que Google détient un monopole illégal sur le marché de la publicité en ligne. Google a perdu ces procès contre le ministère américain de la Justice et risque un démantèlement.Face à cette situation, Google riposte au Département de la Justice au sujet du plan proposé qui pourrait imposer des changements massifs dans la façon dont l'entreprise fonctionne. Le ministère de la justice, qui a attaqué Google en justice en 2020 au sujet des pratiques de distribution des résultats de recherche, propose désormais des mesures correctives qui, selon Google, vont beaucoup trop loin et pourraient nuire aux consommateurs américains, à l'innovation et même à la sécurité nationale !Dans un nouveau billet de blog, le géant de la recherche affirme que les changements proposés sont non seulement inutiles, mais aussi dangereux. Au cœur du problème se trouve la manière dont Google s'associe aux fabricants de téléphones et aux navigateurs pour faire de son moteur de recherche le moteur par défaut. Selon Google, les internautes utilisent son moteur de recherche parce qu'ils le souhaitent, et non parce qu'ils y sont contraints. L'entreprise affirme que le blocage de ces accords ne ferait que compliquer l'accès des utilisateurs aux services qu'ils préfèrent, en leur imposant des solutions alternatives telles que Bing de Microsoft.Google met également en garde contre d'importantes répercussions sur l'ensemble du secteur technologique. S'il ne peut pas payer des partenaires comme Mozilla pour le placement de ses recherches, ces revenus disparaîtront, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix des téléphones et nuire aux petites sociétés de navigateurs qui dépendent de ces fonds pour survivre.Enfin, il y a la question de la protection de la vie privée. Google affirme que le ministère de la justice veut qu'il commence à transmettre les requêtes de recherche à d'autres entreprises, ce qui pourrait mettre des informations sensibles entre les mains d'entreprises qui n'ont pas le même niveau de sécurité. C'est une accusation audacieuse, mais Google le dit clairement : ce plan pourrait exposer les données des utilisateurs et créer de nouveaux risques en matière de protection de la vie privée.Même l'intelligence artificielle pourrait être affectée. Google affirme que la solution proposée par le ministère de la justice consiste à confier à un comité nommé par le gouvernement la responsabilité du développement de l'intelligence artificielle, ce qui, selon l'entreprise, ralentirait les progrès à un moment où les États-Unis sont engagés dans une course mondiale au leadership technologique, en particulier face à la Chine.L'idée de séparer Chrome et Android du reste de l'entreprise est peut-être la plus alarmante. Google affirme que cela détruirait les plates-formes mêmes qu'il a construites et qu'il offre gratuitement. Les séparer briserait d'importants systèmes de sécurité, augmenterait les coûts et nuirait aux entreprises qui dépendent de ces plateformes pour fonctionner. Selon Google, ce type de fragmentation pourrait même créer des risques pour la cybersécurité nationale.L'entreprise estime qu'il existe une meilleure voie à suivre, une voie qui se concentre uniquement sur la question de la distribution des recherches, sans démanteler les produits ni mettre en péril la protection de la vie privée. Google prévoit de faire appel de la décision du tribunal, mais pour l'instant, il se prépare à montrer au tribunal pourquoi les changements radicaux du ministère de la justice ne sont pas les bons.Ce n'est pas la première fois que Google a réagi à la proposition de démantèlement de Chrome et Android. En novembre 2024, Google a déclaré que la "séparation" de certaines parties de son activité, comme Chrome ou Android, les "briserait". "", a déclaré l'entreprise. Elle a également déclaré qu'il serait plus difficile d'assurer la sécurité de Chrome.Voici la réponse de Google :[QUOTE]Le procès intenté par le ministère américain de la justice en matière de distribution des services de recherche en 2020 est une affaire rétrograde à une époque où la concurrence est intense et l'innovation sans précédent. Alors que de nouveaux services comme ChatGPT (et des concurrents étrangers comme DeepSeek) sont en plein essor, les propositions de remèdes radicaux du ministère de la justice sont à la fois inutiles et nuisibles.Nous avons dit depuis longtemps que nous n'étions pas d'accord avec la décision de la Cour dans cette affaire et que nous ferions appel. Mais la Cour doit d'abord décider quelles sont les mesures correctives les mieux adaptées à sa décision en matière de responsabilité. Lors du procès, nous montrerons que les propositions sans précédent du ministère de la justice vont bien au-delà de la décision de la Cour et qu'elles nuiraient aux consommateurs, à l'économie et à la suprématie technologique de l'Amérique :[LIST][*]La proposition du ministère de la justice rendrait plus difficile l'accès aux services que vous préférez. Les gens utilisent Google parce qu'ils le veulent, pas parce qu'ils y sont obligés. La proposition du ministère de la justice obligerait les navigateurs et les téléphones à utiliser par défaut des services de recherche tels que Bing de Microsoft, ce qui rendrait l'accès à Google plus difficile.[*]La proposition du ministère de la justice visant à nous empêcher de nous faire concurrence pour le droit de distribuer les services de recherche entraînerait une hausse des prix et un ralentissement de l'innovation. Les fabricants d'appareils et les navigateurs web (comme Firefox de Mozilla) dépendent des revenus qu'ils tirent de la distribution des recherches. La suppression de ces revenus augmenterait le coût des téléphones portables et handicaperait les navigateurs web que vous utilisez tous les jours.[*]La proposition du ministère de la justice obligerait Google à partager vos recherches les plus sensibles et les plus privées avec des entreprises dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, ce qui mettrait en péril votre vie privée et votre sécurité. Vos informations privées seraient[/*]...