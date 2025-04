La Chine a interrompu toutes ses exportations de terres rares, y compris vers les États-Unis, le Japon et l'Allemagne, à la suite des droits de douane élevés de Donald Trump sur les produits chinois.



Le secteur technologique mondial entre dans une zone de turbulences. Le 9 avril 2025, la Chine a annoncé une riposte musclée aux nouvelles taxes douanières américaines imposées par l’administration Trump. Avec un tarif cumulé de 84 % sur les produits américains, Pékin répond à la décision de Washington d’appliquer jusqu’à 104 % de droits de douane sur les importations chinoises, dont une partie importante concerne les biens technologiques, les composants électroniques et les appareils connectés.Avant cela, la Chine avait déjà réduit ses exportations de dysprosium, de terbium et de tungstène . Sans dysprosium, pas de stabilité thermique, pas de moteur électrique fonctionnel. Concernant le tungstène, il est présent dans les minuscules connexions verticales entre les couches de circuits des puces à semi-conducteurs, dans les machines-outils à commande numérique et dans les alliages à haute performance qui sont utilisés dans tous les domaines. Le terbium, est tout aussi clé étant donné que la fabrication des moteurs à haut rendement pour les véhicules électriques et les éoliennes en mer en dépend. Ainsi, la fabrication des véhicules électriques, du matériel éolien et des systèmes militaires américains est susceptible d’en prendre un coup.Plus récemment, les exportations chinoises d'une large gamme de minéraux de terres rares et d'aimants, essentiels aux industries des semi-conducteurs et de l'automobile dans le monde entier, ont été stoppées net dans le cadre de l'escalade de la guerre commerciale avec les États-Unis. Pour rappel, les éléments des terres rares (ETR), également appelés métaux des terres rares ou terres rares, sont un ensemble de 17 métaux lourds mous, blanc argenté et brillants, pratiquement impossibles à distinguer.Le terme « terre rare » est mal choisi car ces éléments ne sont pas rares, mais il a fallu beaucoup de temps pour les isoler. Dans la pratique, ils sont dispersés sous forme d'impuretés à l'état de traces, de sorte que pour obtenir des terres rares d'une pureté utilisable, il faut traiter d'énormes quantités de minerai brut à grands frais, d'où le nom de terres « rares ». En raison de leurs propriétés géochimiques, les éléments des terres rares sont généralement dispersés et ne sont pas souvent concentrés dans des minéraux de terres rares. Par conséquent, les gisements de minerai économiquement exploitables sont rares.Les expéditions de ces minéraux clés ont été suspendues, augmentant le risque de pénurie pour les entreprises étrangères de ces secteurs. À la suite de l'imposition par le président Donald Trump de droits de douane élevés sur les produits chinois, Pékin a restreint l'exportation de sept terres rares et de matériaux connexes utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la défense et de l'énergie. Les exportateurs chinois doivent désormais demander des licences au ministère du commerce, un processus qui peut prendre de six ou sept semaines à plusieurs mois.Donald Trump a déclaré qu'il annoncerait le taux des droits de douane sur les semi-conducteurs importés prochainement, ajoutant qu'il pourrait y avoir une certaine flexibilité pour certaines entreprises du secteur. "", a-t-il déclaré.On ne sait pas encore si les fabricants de produits de consommation tels que les smartphones et les ordinateurs portables pourront bénéficier d'exceptions. Trump a déclaré que certains de ces produits étaient simplement déplacés dans un "panier tarifaire" différent. "", a-t-il déclaré, faisant référence à l'accusation qu'il porte depuis des années contre les entreprises chinoises qui approvisionnent les groupes américains impliqués dans la création d'opioïdes synthétiques.Le secrétaire au commerce de Trump, Howard Lutnick, a expliqué qu'un "" devrait bientôt couvrir les smartphones, les ordinateurs et d'autres produits électroniques dans un mois ou deux. "", a déclaré Lutnick.La sénatrice démocrate Elizabeth Warren a critiqué le dernier plan de l'administration Trump, le qualifiant de "pas de politique tarifaire" mais seulement de "chaos et de corruption".Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?