Apple demande à ses investisseurs de voter contre une proposition visant à mettre fin à ses programmes de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI)



Notons qu'à l'approche du retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, plusieurs grandes entreprises américaines, dont Meta et Amazon, ont renoncé à leur programme de DEI. Le président entrant s'étant montré très critique à l'égard de ces politiques.En effet, le 11 janvier dernier, Mark Zuckerberg a annulé les programmes de diversité, d'équité et d'inclusion de Meta , afin de s'aligner un peu plus sur l'administration du président Donald Trump et sur le mouvement MAGA anti-woke.Toutefois, selon les dirigeants d'Apple, la proposition du NCPPR est inutile car l'entreprise a mis en place des mécanismes de contrôle appropriés.« La proposition n'est pas nécessaire car Apple dispose déjà d'un programme de conformité bien établi », a déclaré l'entreprise aux investisseurs.Le conseil d'administration d'Apple a également déclaré que le plan de retrait du DEI « cherche de manière inappropriée à microgérer les programmes et les politiques de l'entreprise en suggérant un moyen spécifique de se conformer à la loi ».La proposition du NCPPR devrait être soumise au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle d'Apple le 25 février.Des groupes conservateurs ont menacé d'intenter une action en justice contre de grandes entreprises en raison de leurs programmes de DEI, estimant que de telles politiques sont en contradiction avec une décision de la Cour suprême de 2023 contre la discrimination positive dans les universités.Meta, propriétaire de Facebook, est la dernière entreprise américaine à revenir sur ses initiatives en matière de DEI, rejoignant ainsi une liste de plus en plus longue de grandes entreprises, dont Amazon, Walmart et McDonald's.Dans un mémo adressé au personnel au sujet de cette décision - qui affecte l'embauche, les fournisseurs et les efforts de formation - Meta a invoqué un « paysage juridique et politique changeant ».Elle a également fait référence à l'arrêt de la Cour suprême relatif à la discrimination positive.Mark Zuckerberg, le patron de Meta, a entrepris de se réconcilier avec Donald Trump depuis son élection en novembre.L'entreprise a fait un don d'un million de dollars au fonds d'inauguration du président élu, a embauché un républicain comme responsable des affaires publiques et a annoncé qu'elle se débarrassait des vérificateurs de faits sur les plateformes de médias sociaux de Meta.Mark Zuckerberg n'est pas le seul dirigeant à prendre de telles mesures face à la pression croissante des groupes conservateurs. Cependant, Meta est actuellement en train de traverser une période de turbulences internes après la mise en œuvre de ses politiques controversées.En effet, Meta a récemment autorisé les utilisateurs de Facebook et Instagram à qualifier les personnes LGBTQ+ de « malades mentaux » , une décision qui a suscité l'indignation et l'incompréhension et qui a conduit ses employés à protester contre les changements anti-LGBTQ de Mark Zuckerberg.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative d'Apple cohérente et pertinente ?