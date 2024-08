Trump : « l'IA a un potentiel énorme, mais aussi un potentiel de destruction »

Pouvoir et responsabilité : Les grandes entreprises technologiques, telles que Google, ont un pouvoir immense sur la diffusion de l’information. Leur rôle dans la censure et la manipulation des résultats de recherche doit être examiné de près. La question est de savoir si elles doivent être davantage régulées pour garantir une utilisation équitable et transparente de leur plateforme.

Neutralité des résultats de recherche : Google est le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Cependant, des préoccupations persistent quant à la neutralité de ses algorithmes de classement. Si l’entreprise favorise certains contenus ou biaise les résultats en fonction d’intérêts politiques ou commerciaux, cela pourrait compromettre la confiance des utilisateurs.

Section 230 : La Section 230 de la loi sur la décence des communications protège les plateformes en ligne contre les poursuites liées aux contenus publiés par des tiers. Trump a suggéré de retirer cette protection à Google, ce qui pourrait avoir des implications majeures pour la modération des contenus et la responsabilité des entreprises.

Alternatives et diversification : Les utilisateurs soucieux de la liberté d’expression peuvent explorer des alternatives à Google, telles que DuckDuckGo ou Qwant, qui mettent l’accent sur la confidentialité et la neutralité. La diversification des moteurs de recherche peut contribuer à réduire la dépendance envers un seul acteur.

Les vidéos et les photos de la tentative d'assassinat de Donald Trump ont tourné pendant des jours sur les réseaux sociaux. Cependant, Donald Trump a pointé certaines entreprises technologiques, notamment Meta (Facebook) et Alphabet (Google), les accusant d'avoir censuré les nouvelles concernant l'incident. Il reproche par exemple au moteur de recherche d'avoir bloqué les requêtes à ce propos, ce dont la maison-mère Alphabet s'est défendu.Elle évoque un problème technique sur la fonction de saisie semi-automatique, qui à ce moment-là « ne fournissait pas de prédictions pour les requêtes relatives à la tentative d’assassinat contre l’ancien président Trump » parce qu'elle « dispose de protections intégrées contre la violence politique, et que ces systèmes n’étaient pas à jour ».Des explications loin de calmer l'ancien locataire de la Maison Blanche.À la question « Je sais que beaucoup de gens de la Silicon Valley vous ont soutenu après l'attentat contre votre vie. Musk vous a soutenu avant ça. Au cours des deux dernières semaines, voyez ce qui s'est passé avec Meta et Google concernant les résultats de recherche. L'IA de Google ne donnait aucune information à ce sujet et l'IA de Meta disait que la fusillade était fictive. Facebook a marqué les photos de vous, levant votre bras, comme étant modifiées. Vous avez toujours un problème majeur avec les grandes entreprises technologiques n'est-ce pas ? »Il a commencé par parler de l'IA :« L'intelligence artificielle est très complexe. Elle a un potentiel énorme, mais aussi un potentiel de destruction. Ils avaient une photo où tout était pareil, sauf pour les agents des services secrets autour de moi. Des gens formidables, très courageux, qui ont couru pour me protéger de ces balles qui ont volé au-dessus de ma tête(...) Quand je me suis relevé, vous avez vu les visages : ils n'étaient pas heureux, ils étaient en colère, ils regardaient autour d'eux.« Pourtant, il y a une photo [qui circulait] où les agents des services secrets sourient, voire rigolent. Tout le reste était pareil, j'avais le poing levé. L'IA est une chose dangereuse, il faut être très prudent. Meta a dit que la photo n'avait pas été modifiée, puis ils ont dit qu'elle l'était, puis ils ont encore changé d'avis. Ils n'ont pas voulu donner d'information sur ce qui s'est passé »Puis, il a évoqué le classement biaisé des résultats de recherche par le moteur de recherche, une plainte qu’il avait déjà formulée il y a six ans. Ces derniers jours, les conservateurs ont qualifiée d'injuste la pratique de Google en matière de classement algorithmique des résultats de recherche.Après avoir formulé sa plainte auprès de la journaliste, son message a été suivie d'un message d'avertissement sévère à l'intention de la grande enseigne de la technologie : « Google a été très mauvais. Ils ont été très irresponsables. Et j'ai le sentiment que Google va être proche de la fermeture, parce que je ne pense pas que le Congrès va l'accepter », a déclaré l'ancien président à Bartiromo. « Je ne le pense vraiment pas. Google doit être prudent ».Vers la fin de la séquence sur Fox, il a également envisagé de priver Google de ses protections au titre de l'article 230 et a fait l'éloge d'Elon Musk et de X, alors que Musk met de l'argent derrière un PAC soutenant sa candidature à la réélection.Donald Trump a également accusé Facebook de censure à la suite de la tentative d’assassinat. Lors de son interview, l’ancien président des États-Unis a néanmoins fait savoir que le patron de Meta, Mark Zuckerberg, l’avait appelé à plusieurs reprises après l’événement. « Il m’a dit que c’était vraiment incroyable, très courageux (...) Il s’est excusé. Il a dit qu’ils avaient fait une erreur », a-t-il assuré.L’annonce de Donald Trump concernant la possible fermeture de Google soulève des questions cruciales sur la régulation des géants technologiques et leur influence sur la liberté d’expression en ligne. Voici quelques points à considérer :En fin de compte, la question de la régulation des géants technologiques est complexe et multidimensionnelle. Il est essentiel d’engager un débat ouvert et informé pour trouver un équilibre entre l’innovation, la liberté d’expression et la responsabilité.Ce n’est pas la première fois que Trump s’attaque aux grandes enseignes technologiques. Nous pouvons évoquer sa croisade contre TikTok lorsqu’il était commandant en chef. Toutefois, sa position sur ces entreprises semble fluctuer. En mars , il a signalé son opposition à une législation qui pourrait interdire TikTok aux États-Unis, malgré son soutien antérieur à l'interdiction de l'application de médias sociaux.Dans un message publié sur Truth Social, le candidat à la présidence pour les élections de novembre a affirmé qu'une interdiction de TikTok profiterait à Facebook et à son fondateur, Mark Zuckerberg, qui occupe le poste de PDG de sa société mère, Meta. « Si vous vous débarrassez de TikTok, Facebook et Zuckerschmuck doubleront leur chiffre d'affaires », a déclaré Trump. « Je ne veux pas que Facebook, qui a triché lors des dernières élections, fasse mieux. C'est un véritable ennemi du peuple ! »Les relations précaires de Trump avec la Silicon Valley se sont améliorées à bien des égards depuis son premier mandat. 