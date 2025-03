Elon Musk affirme qu'OpenAI a été créée pour être à but non lucratif, mais qu'elle réalise désormais d'énormes bénéfices sous l'égide de Microsoft

OpenAI was created as an open source (which is why I named it “Open” AI), non-profit company to serve as a counterweight to Google, but now it has become a closed source, maximum-profit company effectively controlled by Microsoft.



Not what I intended at all. — Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2023



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 188 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Il affirme qu'après de lourds investissements et des partenariats avec Microsoft, l'organisation est conçue pour générer toujours plus d'argent, prenant l'allure d'une entreprise à profit maximal.Le PDG de Tesla et SpaceX a justifié sur son compte Twitter la raison pour laquelle il s'est tant impliqué dans l'entreprise OpenAI au départ, affirmant qu'elle est maintenant ce qu'elle n'a jamais voulu être. Et c'est une entreprise qui fait de gros profits et qui est réglementée par le géant des logiciels Microsoft.De la même manière, le milliardaire a déclaré, en répondant à un tweet, qu'il avait compris que le monde de l'IA comportait de nombreux risques pour la société. C'est pourquoi il pense toujours qu'elle a besoin de plus de réglementation pour s'épanouir.Le milliardaire affirme depuis un certain temps déjà que l'IA a besoin d'une réglementation proactive. Ce n'est donc pas une nouveauté, puisque ses citations sur le sujet remontent aux années 2018. À un moment donné, il a expliqué que l'IA était plus dangereuse que les armes nucléaires. Il s'agissait d'une discussion approfondie liée aux craintes de voir Deepmind de Google prendre le contrôle de l'univers.Mais il n'est pas satisfait de la façon dont OpenAI fonctionne et de la place qu'elle occupe. Le nom est explicite, a révélé Musk. Il a été conçu pour servir de grande concurrence à Google, mais il était censé être open-source. Mais aujourd'hui, il est devenu une source fermée et génère des profits comme si cela ne concernait personne. Et cela n'a jamais été son intention, pour commencer.Pour l'instant, OpenAI reste relativement discret sur la question. Elle n'a pas encore réagi aux commentaires associés à Elon Musk, qui est pourtant le cofondateur de l'entreprise depuis 2015.Ce dernier a déclaré qu'il s'agissait d'un organisme à but non lucratif qui se consacre à la transformation de l'intelligence numérique de manière à ce qu'elle soit accessible à tous et profite à l'ensemble de l'humanité. Mais en 2019, elle s'est débarrassée de tous ses statuts à but non lucratif et a été jugée rentable afin de pouvoir lever plus d'argent et d'attirer davantage d'investisseurs.La même année, l'entreprise a également mis en avant son partenariat avec Microsoft. C'est à ce moment-là que la société technologique lui a fourni un énorme investissement d'un milliard de dollars.Après son lancement en novembre 2022 avec son outil ChatGPT, le déploiement a réussi à atteindre un succès immédiat avec 100 millions d'utilisateurs en l'espace de deux mois seulement. Après avoir constaté l'importance de cette incitation, Microsoft a décidé d'investir 10 milliards de dollars dans l'IA dès cette année.En 2018, Elon Musk a décidé de démissionner de son poste au sein du conseil d'administration d'OpenAI. Il souhaitait éviter tout conflit futur avec son entreprise Tesla, car il souhaitait faire de la conduite autonome des véhicules un enjeu majeur. Mais un an plus tard, le chef de Twitter a expliqué pourquoi il avait vraiment démissionné.Une grande partie de la clientèle pour laquelle OpenAI était en concurrence était similaire à celle de Tesla et, par conséquent, un grand nombre de décisions ne jouaient pas en sa faveur.Source : Elon MuskQue pensez-vous des déclarations d'Elon Musk concernant OpenAI ?Quel est votre avis sur les technologies d'IA développées par les sociétés comme OpenAI ? l'IA devrait-elle faire l'objet de plus de règlementations ?