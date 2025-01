Cette récente initiative de l'Etat de New York survient quelques mois après que le gouvernement américain a demandé à l'industrie de l'impression 3D de l'aider à mettre fin à l'impression de dispositifs de conversion d'armes à feu en mitrailleuses . Selon Lisa Monaco, vice-procureur général des États-Unis, ces dispositifs « peuvent transformer un coin de rue en zone de combat, dévastant des communautés entières ».Le projet de loi A2228 de l'Assemblée de l'État, parrainé par Jennifer Rajkumar, sénatrice de l'État de New York, exige que toute personne vendant une imprimante 3D capable « d'imprimer une arme à feu ou tout composant d'une arme à feu » demande et reçoive des informations sur les antécédents criminels de l'acheteur.L'État de New York dispose alors de 15 jours pour procéder à la vérification des antécédents et déterminer si l'acheteur peut acquérir l'imprimante. Le sénateur a proposé cette loi le 15 janvier, qui est toujours en cours d'examen au niveau de la commission.La sénatrice Jennifer Rajkumar a présenté le projet de loi visant à contrôler la prolifération des armes de poing artisanales imprimées en 3D. Le cas de Luigi Mangione, qui aurait utilisé une arme de type Glock imprimée en 3D lors de l'assassinat du PDG de United Healthcare, Brian Thompson, en est un bon exemple.« Les armes à feu imprimées en trois dimensions sont de plus en plus répandues chaque année. En 2019, 100 d'entre elles ont été retirées des rues de New York. Ce nombre est passé à 637 en 2022. Parallèlement, les fusillades avec des armes fantômes ont augmenté de 1 000 % dans tout le pays », a précédemment écrit la sénatrice Jennifer Rajkumar dans un mémo de 2023. « Actuellement, les imprimantes 3D permettent aux gens de fabriquer, d'acheter, de vendre et d'utiliser des armes à feu intraçables sans aucune vérification des antécédents. Ce projet de loi exigera une vérification des antécédents afin que les armes à feu imprimées en 3D ne tombent pas entre de mauvaises mains ».Ce n'est pas la première fois que la sénatrice tente de faire passer une loi exigeant une vérification des antécédents pour l'achat d'imprimantes 3D. Elle a proposé quelque chose de similaire en 2023, mais le projet de loi n'a pas dépassé le stade de la commission.Actuellement, le projet de loi est ouvert aux commentaires du public sur le site web de la législature de l'État de New York, et nous constatons un certain nombre de réactions négatives à l'égard de la loi proposée. « Je m'oppose fermement à la proposition de loi exigeant la vérification des antécédents pour l'achat d'imprimantes 3D », peut-on lire dans un commentaire. « Bien que je comprenne l'intention de répondre aux préoccupations concernant l'utilisation abusive de la technologie de l'impression 3D, cette mesure soulève des questions importantes liées à l'excès de pouvoir, à l'efficacité et aux conséquences involontaires », a déclaré un autre commentaire.Cependant, même si elle semble facile, l'impression 3D d'une arme à feu complète chez soi reste assez délicate. La plupart des armes hybrides imprimées en 3D contiennent à la fois des pièces imprimées en 3D et des pièces métalliques. Bien qu'il soit techniquement possible d'imprimer du métal en 3D, il est souvent plus économique d'acheter des pièces métalliques et de les combiner avec des pièces imprimées en 3D.Il existe par ailleurs des moyens plus simples et moins coûteux d'acheter des armes, enregistrées ou non, en dehors de l'impression 3D (qui nécessite du matériel, du filament et du savoir-faire) si un individu en a besoin pour sa protection personnelle, du moins aux États-Unis.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous qu'il s'agit d'une initiative judicieuse et pertinente ?Pensez-vous que ce projet de loi permettra de réduire la violence armée ou ne sera-t-il qu'une gêne pour les amateurs d'impression 3D ?