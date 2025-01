Un adolescent indigné par l'interdiction de TikTok est arrêté pour avoir mis le feu au bureau d'un membre du Congrès

Le 19 janvier 2025, la loi obligeant la société chinoise ByteDance à céder sa participation dans TikTok, sous peine d'interdiction aux États-Unis, est entrée en vigueur. Cette loi a été signée par le président sortant Joe Biden en avril 2024, puis la Cour suprême a validé l'interdiction effective de l'application quelques heures avant la date d'application de la loi.Cependant lorsque TikTok a commencé à être inaccessible, un évènement a été constaté. Un adolescent aurait mis le feu à un centre commercial du Wisconsin où se trouve le bureau d'un membre du Congrès en raison de l'indignation suscitée par l'interdiction fédérale de la populaire plateforme de partage de vidéos TikTok. L'homme de Menasha, âgé de 19 ans, dont le nom n'a pas été divulgué, est en garde à vue et sera inculpé d'incendie criminel, a indiqué la police.Le représentant républicain Glenn Grothman a voté en avril 2024 en faveur d'un projet de loi qui obligeait la société mère de TikTok, basée en Chine, à vendre ses activités aux États-Unis d'ici dimanche. L'incendie de son bureau à Fond du Lac a été signalé vers 1 heure du matin. Le bâtiment était inoccupé à ce moment-là et aucun blessé n'a été signalé, a indiqué la police.Le petit incendie s'est déclaré à l'extérieur du bâtiment et a causé des dégâts mineurs avant d'être rapidement éteint par la police et les pompiers de Fond du Lac qui se sont précipités sur les lieux. Les agents du département de police de Fond du Lac (FDLPD) ont été les premiers sur les lieux, déployant rapidement des extincteurs pour maintenir les flammes à distance jusqu'à l'arrivée des équipes de secours des pompiers de la ville de Fond du Lac.Le chef Aaron Goldstein a salué la rapidité d'intervention des forces de l'ordre et des pompiers. "", a-t-il déclaré. "Le suspect est détenu à la prison du comté de Fond du Lac, tandis que les autorités se préparent à déposer plainte auprès du bureau du procureur du comté de Fond du Lac. Il est accusé d'avoir mis le feu, apparemment sous l'effet de l'indignation suscitée par la brève interdiction de TikTok qui est entrée en vigueur dans la nuit de samedi à dimanche pour une douzaine d'heures. La police a déclaré que l'adolescent avait été arrêté après avoir été vu près du centre commercial en train de regarder l'incendie.», a déclaré Grothman.Après avoir interdit l'accès à TikTok aux utilisateurs ce week-end, le président élu Donald Trump a déclaré sur son site de médias sociaux qu' il publierait un décret après avoir prêté serment pour un second mandat le 20 janvier, afin de retarder l'interdiction de TikTok "". Il a précisé que ce décret indiquerait clairement que les entreprises ne seraient pas tenues pour responsables de la violation d'une loi visant à forcer la vente de TikTok par sa société mère basée en Chine.Quelques heures plus tard, l'application est revenue, au grand soulagement de ses utilisateurs dévoués. "", peut-on lire dans l'annonce de TikTok.Pensez-vous que ces accusations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?