Marvel Snap, un jeu de cartes gratuit de Second Dinner et édité par Nuverse (une filiale de ByteDance), a été mis hors ligne en raison de l'interdiction de TikTok aux États-Unis

Unfortunately, MARVEL SNAP is temporarily unavailable in U.S. app stores and is unavailable to play in the U.S.



This outage is a surprise to us and wasn't planned. MARVEL SNAP isn’t going anywhere.



We’re actively working on getting the game up as soon as possible and will… — Second Dinner (@seconddinner) January 19, 2025

Le 18 janvier 2025, la Cour suprême a confirmé la loi obligeant la société chinoise ByteDance à céder sa participation dans TikTok avant le 19 janvier, sous peine d'interdiction effective de la populaire application de vidéo sociale aux États-Unis. Puis, dans une décision unanime, la Cour suprême s'est rangée du côté de l'administration Biden , confirmant la loi « Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act », que le président Joe Biden a signée en avril 2024.Cependant, Marvel Snap, le jeu de cartes gratuit se déroulant dans l'univers Marvel, a également été mis hors ligne à la suite de l'interdiction de TikTok aux États-Unis. Si tout le monde était conscient de l'échéance imminente pour l'application de médias sociaux, l'interdiction de Marvel Snap a été une surprise, surtout pour ceux qui ignoraient que ByteDance, la société mère de TikTok, était même impliquée dans le jeu.", peut-on lire dans un message du jeu lorsqu'on essaie de se connecter pour jouer aux États-Unis. "Marvel Snap est en fait développé par le studio de jeu américain Second Dinner. Cependant, le jeu est publié par Nuverse, une filiale de ByteDance, l'entreprise technologique chinoise mieux connue pour TikTok. En fait, c'est parce que le gouvernement américain considère TikTok comme une menace pour la sécurité nationale que Marvel Snap a été temporairement mis hors ligne en même temps que l'application de médias sociaux. Bien que Marvel Snap ne semble pas constituer une menace pour les États-Unis ou ses citoyens, le fait qu'il appartienne à ByteDance en a fait une victime de la loi.Apparemment, même Second Dinner a été surpris par la mise hors ligne du jeu. Le développeur s'est rendu sur les réseaux sociaux pour informer les joueurs que Marvel Snap était "" aux États-Unis, ajoutant que "". Second Dinner a assuré aux joueurs que le jeu ne disparaîtrait pas et qu'ils "" à la remise en route du jeu. On ne sait pas encore combien de temps cela prendra ni ce qu'il faudra faire pour que le jeu soit à nouveau opérationnel.Bien qu'il s'agisse principalement d'un jeu mobile, Marvel Snap était également jouable sur PC. Il figure toujours sur la boutique Steam et peut être téléchargé, mais il est probable qu'il soit bientôt supprimé. Quoi qu'il en soit, même si vous le téléchargez sur PC, vous ne pourrez pas y jouer aux États-Unis. Même le site officiel du jeu n'est pas accessible aux États-Unis.Ben Brode, directeur du développement et cofondateur de Second Dinner, s'est également rendu sur les réseaux sociaux pour proposer aux joueurs une solution de contournement. "", a-t-il écrit, ajoutant : "".Un VPN vous permet de masquer votre emplacement réel et de prétendre que vous êtes situé quelque part où vous ne l'êtes pas. Il est à noter que l'utilisation d'un VPN ne vous permettra toujours pas d'accéder à TikTok aux États-Unis.Lancé en accès anticipé en 2022, Marvel Snap est un jeu de cartes gratuit connu pour ses matchs rapides. Les joueurs se lancent dans les parties avec des jeux de cartes personnalisés basés sur les personnages et les lieux emblématiques de Marvel. Bien que gratuit, le jeu comportait des microtransactions permettant d'acheter de la monnaie de jeu, des apparences cosmétiques et des passes de combat saisonnières. On ne sait pas exactement ce qu'il adviendra des personnes qui ont récemment acheté des objets en jeu, car Nuverse ne les a apparemment pas prévenues que le jeu serait fermé.Marvel Snap n'est pas le seul jeu à avoir été fermé suite à l'interdiction de TikTok. D'autres jeux publiés par Nuverse se sont également retrouvés exclus des États-Unis, notamment Land of Empires : Immortal, Mission EVO, Mobile Legends : Bang Bang, One Punch Man : The Strongest, et bien d'autres encore. Il est possible que ces jeux reviennent avec TikTok, au moins temporairement, avec la prise de fonctions de Donald Trump.Le président élu a précédemment déclaré qu'il accorderait "" à TikTok un sursis de 90 jours après son entrée en fonction le lundi 20 janvier. TikTok a reconnu cette promesse dans sa propre déclaration in-app qui se lit comme suit : "Pour rappel, suite à l'interdiction de TikTok aux États-Unis et à son retrait des magasins d'applications, d'autres applications populaires appartenant à ByteDance, dont CapCut, Lemon8 et MARVEL SNAP, ont officiellement suspendu leurs services dans le pays. Cette mesure est conforme à la loi « Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act » (loi sur la protection des Américains contre les applications contrôlées par des adversaires étrangers), qui vise les applications détenues par des sociétés étrangères pour des raisons de sécurité nationale.Le populaire outil de montage vidéo CapCut, Lemon8, une alternative à Instagram, et le jeu de cartes Marvel Snap ne peuvent plus être téléchargés ou utilisés aux États-Unis. Il est également important de noter que malgré la suspension aux États-Unis, ces services restent opérationnels dans d'autres régions, car l'interdiction n'est pas mondiale. Cette situation met en lumière la surveillance réglementaire croissante des applications technologiques d'origine chinoise aux États-Unis et laisse entrevoir des conséquences potentielles sur d'autres plateformes en plein essor comme RedNote, une alternative à TikTok qui a récemment gagné en popularité.Pensez-vous que la portée de cette loi est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?