TikTok lutte depuis plusieurs années pour se maintenir sur le marché américain. Les problèmes de l'application de partage de vidéos courtes ont commencé sous la présidence de Donald Trump et la situation s'est aggravée au cours des derniers mois. L'administration Trump avait allégué que l'application représente une menace pour la sécurité nationale des États-Unis - au même titre que Huawei - en raison de son appartenance à un acteur chinois, ByteDance. Elle s'est échinée pour forcer la vente de TikTok, mais a échoué. L'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche n'a pas apaisé la situation, mais les choses se sont accélérées.De nombreux projets de loi ont été proposés ces deux dernières années et visent à forcer la vente de TikTok à une entreprise américaine et à bannir l'application si la cession échoue. Mais c'est sans compter sur la détermination de ByteDance et de la Chine qui n'ont aucune envie de voir TikTok aux mains des Américains et sont prêts à déployer tous les efforts nécessaires pour empêcher cela. Un rapport nous apprend cette semaine que ByteDance a battu son propre record en dépensant 2,68 millions de dollars dans des campagnes de lobbying au cours du premier trimestre de l'année pour contrecarrer ces différents projets de loi.Parallèlement, TikTok a lancé une vaste campagne publicitaire, injectant plus de 4,5 millions de dollars dans des publicités télévisées et numériques. L'objectif principal de cette campagne était de s'opposer aux mesures législatives proposées qui menacent la présence de TikTok aux États-Unis. Cela montre comment TikTok a fait pression sur le Congrès et le bureau exécutif du président américain Joe Biden au cours du dernier trimestre. Le bureau exécutif comprend le Conseil de sécurité nationale, le Bureau de la gestion et du budget et le Bureau du représentant américain pour le commerce, entre autres.Un porte-parole de TikTok a rappelé que ces dépenses considérables visaient à informer les décideurs politiques des répercussions potentielles des mesures législatives proposées sur l'ensemble de ses 170 millions d'utilisateurs américain. En s'engageant activement dans des activités de lobbying, TikTok souligne son engagement inébranlable à garantir aux Américains un accès durable à sa plateforme. Depuis la présidence de Donald Trump, la Chine met en garde contre la vente forcée ou l'interdiction de TikTok aux États-Unis et menace de représailles. Il convient de rappeler que TikTok n'est pas accessible en Chine sans un VPN.La Chine affirme que l'interdiction potentielle de TikTok est "un acte d'intimidation" qui se retournerait contre les États-Unis. « Même si les États-Unis n'ont pas trouvé de preuves que TikTok mettait en danger leur sécurité nationale, ils n'ont jamais cessé de s'en prendre à TikTok », a déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Il a accusé les États-Unis de recourir à l'intimidation lorsqu'ils ne parviennent pas à assurer une concurrence loyale. Il a déclaré que cela perturberait le fonctionnement du marché, saperait la confiance des investisseurs et saboterait l'ordre économique mondial.« Cela finira par se retourner contre les États-Unis eux-mêmes », a déclaré Wang. Toutefois, certaines critiques n'ont pas manqué de rappeler le traitement des plateformes de médiaux sociaux en Chine. De nombreuses plateformes occidentales font l'objet de censure ou d'interdiction. La Chine bloque notamment l'accès aux applications populaires de médias sociaux comme Facebook, Instagram et YouTube. X (anciennement Twitter) est également interdit, bien que les diplomates chinois utilisent la plateforme pour partager les messages de Pékin au reste du monde. Ainsi, la position de la Chine sur TikTok est vivement critiquée.En plus de ses efforts de lobbying internes, ByteDance a fait appel à l'expertise de consultants externes pour renforcer ses efforts de représentation. ByteDance a notamment retenu les services du lobbyiste chevronné David Urban, à qui elle a alloué 80 000 dollars au cours du dernier trimestre. TikTok a affecté plus de 400 000 dollars à l'engagement de cabinets de lobbying externes à Washington depuis le début de l'année. Cet effort financier concerté souligne la détermination de TikTok à naviguer dans le paysage réglementaire complexe et à préserver ses intérêts dans un contexte d'examen législatif de plus en plus minutieux.À en croire les données fédérales sur le lobbying, c'est le montant le plus élevé que la société d'Urban, LGL Advisors, ait reçu de ByteDance au cours d'un trimestre donné. Ni Urban ni sa société n'ont commenté l'affaire. Les données d'OpenSecrets révèlent que le montant le plus élevé que ByteDance ait dépensé en lobbying au cours d'un premier trimestre remonte à 2023 et s'élevait à 1,8 million de dollars. ByteDance et TikTok ont dépensé plus de 8 millions de dollars en lobbying en 2023. Mais malgré ces efforts, le sort de TikTok reste tributaire de l'issue des délibérations législatives et des interventions réglementaires en cours.En mars, la Chambre des représentants a adopté un projet de loi qui aurait donné à ByteDance environ six mois à ByteDance pour céder l'actif TikTok, mais ce projet de loi est depuis lors au point mort au Sénat. Ce dernier devrait voter sur le dernier projet de loi TikTok la semaine prochaine. Le Sénat a d'abord procédé à un vote de procédure sur un paquet d'aide à l'étranger qui contient la nouvelle loi TikTok. Selon les analystes, le vote du Sénat américain est un signe que le paquet pourrait être sur le point d'être approuvé définitivement.En conclusion, alors que TikTok et ByteDance intensifient leurs efforts de lobbying, le vote imminent du Sénat revêt une importance capitale, car il déterminera en fin de compte le sort de TikTok le vaste marché américain. L'issue de ces délibérations législatives se répercutera sur l'ensemble du paysage numérique, soulignant l'interaction complexe entre la technologie, la réglementation et la défense des intérêts des entreprises dans la société contemporaine.Source : rapport sur les activités de lobbying de TikTok et ByteDance (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Le lobbying intense de TikTok et de ByteDance va-t-il empêcher la vente forcée ou l'interdiction de l'application aux États-Unis ?