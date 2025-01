Tandis que la Cour suprême examine l'application de l'interdiction de TikTok, la plateforme de médias sociaux avait prévenu qu'elle pourrait "fermer" aux États-Unis d'ici le 19 janvier en raison de la date limite fixée par la loi "Divest or Ban". Pour rappel, cette loi a été votée car les États-Unis craignent que ByteDance ne soit lié à Pékin, ce qui soulève des questions de sécurité nationale.TikTok, qui appartient à ByteDance, une société basée à Pékin, prévoit de fermer immédiatement l'application aux États-Unis, a rapporté The Information tard dans la nuit de mardi 14 janvier à mercredi 15. Un autre rapport a confirmé la nouvelle, indiquant que TikTok prévoyait de diriger les utilisateurs dimanche vers une page concernant l'interdiction et de leur donner la possibilité de télécharger leurs données.L'application populaire, qui affirme avoir 170 millions d'utilisateurs américains mensuels, irait ainsi plus loin que ne l'exige la loi, signée par le président Joe Biden en avril 2024. La loi interdit les nouveaux téléchargements à partir de l'App Store d'Apple et de la boutique d'applications Google Play, et rend également "illégale" la mise à jour de l'application. En d'autres termes, les utilisateurs actuels peuvent conserver l'application sur leur téléphone, mais elle ne sera jamais mise à jour.La loi interdisant TikTok oblige ByteDance à céder ses activités aux États-Unis pour pouvoir continuer à opérer dans ce pays. La principale préoccupation des législateurs américains à l'égard de TikTok est qu'il pourrait servir d'application d'espionnage pour le gouvernement communiste chinois ; selon la loi chinoise, TikTok est tenu de partager les données de ses utilisateurs si on le lui demande.En outre, les responsables américains affirment que TikTok pourrait être utilisé comme un outil par le gouvernement chinois pour collecter des données sensibles sur les citoyens américains ou pour diffuser de la propagande. Une récente étude avait confirmé le rôle potentiel de la plateforme comme outil de propagande chinoise. Cette enquête, menée par des chercheurs spécialisés dans les médias sociaux, met en lumière les risques liés à l’influence étrangère sur les plateformes de médias sociaux largement utilisées, comme TikTok, qui compte plus d'un milliard d’utilisateurs dans le monde et plus de 170 millions rien qu'aux États-Unis.Dans les jours qui ont précédé l'interdiction, deux applications sociales chinoises - Xiaohongshu et Lemon8, également gérée par ByteDance - se sont hissées au sommet de l'App Store d'Apple. Concernant l'application Xiaohongshu , elle se présente comme un "social commerce", un mélange de plateforme d'e-commerce comme Amazon, de réseau social type Instagram, et de galerie d'images à la Pinterest. Elle compte aujourd'hui 300 millions d'utilisateurs actifs mensuels, dont une majorité de jeunes femmes qui l'utilisent comme un moteur de recherche de facto pour obtenir des recommandations de produits, de voyages et de restaurants, ainsi que des tutoriels de maquillage et de soins de la peau.L'interdiction potentielle de TikTok se fait attendre depuis plusieurs années. Donald Trump a d'abord proposé de retirer l'application des États-Unis pendant son premier mandat, avant que le Congrès n'adopte la loi interdisant l'application l'année dernière. Malgré son soutien initial, le président élu Trump a depuis changé d'avis sur l'interdiction de TikTok, déclarant en 2024 qu'il souhaitait "" l'application. En décembre, Trump a réaffirmé qu'il souhaitait conserver TikTok aux États-Unis. Il a déclaré qu'il "" la possibilité de sauver TikTok, soulignant qu'il avait une "" dans son cœur pour l'application parce qu'elle avait contribué à inciter les jeunes à voter pour lui.La Cour suprême examine actuellement la demande de TikTok d'annuler la loi interdisant l'application, mais il est peu probable qu'elle le fasse avant le 19 janvier, date de l'interdiction de l'application.: The InformationPensez-vous que la fermeture de TikTok aux États-Unis est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?