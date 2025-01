L'application gratuite la plus téléchargée sur iOS aux États-Unis

Les utilisateurs américains rejoignent l'application en masse en guise de protestation

« Les applications qui bénéficient du trafic lié à l'interdiction de TikTok sont toujours des applications chinoises »

« Inefficacité de la stratégie américaine »

Deux applications sociales chinoises, Xiaohongshu et Lemon8, ont pris les deux premières places du palmarès des téléchargements sur l'iPhone d'Apple Inc. aux États-Unis, les utilisateurs cherchant des alternatives à TikTok en prévision d'une interdiction imminente.Xiaohongshu est considérée comme l'une des réussites les plus frappantes de l'espace internet chinois. Lancée en 2013 à Shanghai par Miranda Qu et Charlwin Mao, l'application s'est transformée en quelques années d'un guide d'achat en ligne à une communauté de créateurs de tendances, avant de s'aventurer dans le commerce électronique.Elle se présente désormais comme un « social commerce », savant mélange de plateforme d'e-commerce comme Amazon, de réseau social type Instagram, et de galerie d'images à la Pinterest. Axé sur le lifestyle, Xiaohongshu est dédié à la recommandation et à l'achat de produits cosmétiques, de mode, de nourriture, ainsi qu'au partage d'expériences de voyage ou de conseils sur les relations, la parentalité etc. Les usagers peuvent publier des photos, vidéos, textes ou réaliser des livestreams, et rediriger les téléspectateurs vers un site de commerce intégré à la plateforme (in-app).En cours de route, Xiaohongshu a obtenu le soutien de grands noms tels qu'Alibaba Group Holding Ltd, Tencent Holdings Ltd et Temasek Holdings Pte. À l'instar de Tiktok et Douyin de ByteDance, la startup basée à Shanghai a aujourd'hui réussi à constituer une armée d'influenceurs, en partie grâce à des incitations financières. Ils attirent les regards et vendent des produits à des millions d'utilisateurs, sur lesquels l'application prélève une part.Ces dernières années, l'application a gagné du terrain en Chine et dans d'autres régions et pays où vit une diaspora chinoise, comme la Malaisie et Taïwan. Elle compte aujourd'hui 300 millions d'utilisateurs actifs mensuels, dont une majorité de jeunes femmes qui l'utilisent comme un moteur de recherche de facto pour obtenir des recommandations de produits, de voyages et de restaurants, ainsi que des tutoriels de maquillage et de soins de la peau.Le sujet #tiktokrefugee a accumulé plus de 160 000 messages sur Xiaohongshu, dont beaucoup sont des vidéos d'utilisateurs américains se présentant et demandant des conseils pour naviguer dans l'application, qu'ils appellent « RedNote ».Xiaohongshu, l'analogue chinois le plus proche d'Instagram, est devenue l'application gratuite la plus téléchargée sur iOS et s'est hissée pour la première fois dans le top 10 de la boutique Google Play d'Alphabet Inc. De nombreux nouveaux utilisateurs se sont qualifiés de « réfugiés TikTok » lorsqu'ils ont rejoint l'application.Bien connu des Chinois qui utilisent le service non seulement comme un dépôt de vidéos de voyages et d'animaux, mais aussi comme une place de marché en ligne, son essor aux États-Unis a surpris de nombreux acteurs du secteur.TikTok, propriété de ByteDance Ltd. a jusqu'au 19 janvier pour trouver un acheteur américain afin de continuer à opérer dans le pays, et la Cour suprême a indiqué qu'il était peu probable qu'elle s'oppose à la loi imposant cette condition.À moins d'un revirement de politique de la part du président élu Donald Trump ou de la vente par ByteDance de son service américain, TikTok sera en infraction avec la loi d'ici une semaine. Selon Bloomberg News, les autorités chinoises évaluent actuellement plusieurs options, dont l'une impliquerait qu'Elon Musk rachète les activités de TikTok aux États-Unis.Alexis Garman est une utilisatrice de TikTok âgée de 21 ans, originaire de l'Oklahoma, qui compte près de 20 000 adeptes. Elle a rejoint Xiaohongshu mardi après avoir vu d'autres personnes faire de même. Garman a déclaré qu'elle n'était pas particulièrement préoccupée par la confidentialité des données.« Ce que j'ai expérimenté sur (Xiaohongshu) jusqu'à présent était vraiment génial et invitant », a déclaré Garman, qui a laissé deux messages sur la plateforme.Un utilisateur de Xiaohongshu, originaire de Pékin, a commenté l'une de ses publications en disant : « J'aime ton maquillage », et Garman l'a remercié dans une réponse. Un utilisateur de la province du Sichuan, dans le sud-ouest du pays, a commenté : « Je suis votre espion chinois... veuillez me remettre vos informations personnelles ou les photos de votre chat (ou de votre chien) ».« L'interdiction éventuelle de TikTok ne supprime pas seulement une application, mais aussi des emplois, des amis et une communauté », a déclaré Garman. « Personnellement, les amis et les liens que j'ai avec mes followers vont disparaître ».D'autres utilisateurs américains qui ont rejoint Xiaohongshu n'ont pas hésité à rejoindre l'application pour protester contre l'éventuelle interdiction de TikTok.Un utilisateur américain ayant pour pseudonyme Definitelynotchippy a réalisé une vidéo adressée aux utilisateurs chinois de Xiaohongshu, expliquant pourquoi les Américains téléchargent l'application.« La raison pour laquelle notre gouvernement nous dit qu'il interdit TikTok est qu'il insiste sur le fait que l'application vous appartient, au peuple chinois, au gouvernement, peu importe », a-t-elle déclaré. « Et ils essaient de nous faire croire que vous êtes mauvais ».« Beaucoup d'entre nous sont plus intelligents que cela, alors nous avons décidé d'énerver notre gouvernement et de télécharger une application chinoise », a-t-elle ajouté. « En bref, nous sommes ici pour contrarier notre gouvernement, apprendre à connaître la Chine et passer du temps avec vous ».« Ce serait vraiment drôle s'ils interdisaient TikTok et que nous passions tous à la version chinoise de TikTok. Cela ne serait-il pas le plus grand « f*** you » jamais adressé au gouvernement ? », a déclaré l'utilisateur @whattheish dans une vidéo encourageant les utilisateurs à passer à l'action.Bien que Xiaohongshu ait connu un afflux d'utilisateurs, il n'est pas certain que l'application puisse remplacer TikTok, qui a créé un écosystème permettant le commerce électronique et la publicité. Avant que TikTok ne soit menacé, la grande majorité des utilisateurs de Xiaohongshu étaient chinois, et l'application, qui ne dispose pas de fonctions de traduction, n'est pas optimisée pour une base d'utilisateurs internationaux.« Les applications qui bénéficient du trafic lié à l'interdiction de TikTok sont toujours des applications chinoises », a écrit Allen Zhu, directeur général de GSR Ventures, sur WeChat, en publiant une capture d'écran du tableau des téléchargements de l'App Store américain.Avec ByteDance, basée à Pékin, Xiaohongshu fait partie des quelques grandes licornes chinoises de l'internet qui n'ont pas encore fait leur entrée sur le marché boursier. Selon Bloomberg News, l'application était en passe de doubler son bénéfice net pour atteindre plus d'un milliard de dollars en 2024.Son essor a suscité la création d'alternatives telles que Lemon8, une application rivale de conception similaire créée par ByteDance. Les téléchargements de Lemon8 sur iOS et Android ont triplé la semaine dernière, selon les données de Sensor Tower, et l'application a été brièvement l'application iPhone gratuite la plus téléchargée aux États-Unis lundi.Jusqu'à présent, Xiaohongshu, ou Red Note comme on l'appelle aux États-Unis, n'a pas réussi à s'imposer à l'étranger. L'application est plus largement utilisée par les communautés de langue chinoise à l'étranger, bien qu'elle dispose également d'une version en langue anglaise.Un flux de nouveaux contenus et utilisateurs en anglais est apparu sur le service cette semaine, et le hashtag #tiktokrefugee a recueilli plus de 44 millions de vues.Le phénomène montre à quel point une interdiction serait « stupide », a déclaré Milton Mueller, professeur à l’École de politiques publiques de Georgia Tech, aux États-Unis, qui a déposé auprès de la Cour suprême un dossier en opposition à la mesure. « Il est délicieusement ironique que la menace d'une interdiction ait un effet contre-productif si rapidement, avant même sa mise en place », estime-t-il.« C'est comme si l'interdiction de TikTok poussait les utilisateurs vers d'autres applications qui ont une séparation bien moins claire entre le Parti communiste chinois et l'application elle-même », observe Robyn Caplan, de l'université Duke, aux Etats-Unis.Pour Meng Bingchun, professeure à la London School of Economics, le phénomène montre l'inefficacité de la stratégie américaine envers le secteur chinois de la tech.Source : vidéos dans le texteQue révèle la popularité croissante de Xiaohongshu sur les attentes des utilisateurs en matière de réseaux sociaux ? Xiaohongshu, le prochain réseau social chinois à être interdit aux États-Unis ?Que pensez-vous de cette montée de la popularité du réseau social aux États-Unis ? Feu de paille ou véritable réaction à long terme ?Pensez-vous que l'adoption d'une application chinoise par les Américains reflète une contradiction face aux préoccupations de sécurité nationale ?Quels avantages Xiaohongshu pourrait-elle tirer de cette opportunité pour s’implanter durablement sur le marché américain ?Les entreprises américaines, comme Meta ou Snapchat, peuvent-elles contrer l'essor des applications chinoises, et comment ?L'essor de Xiaohongshu pourrait-il inspirer le développement d’alternatives locales aux États-Unis ?