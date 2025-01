Contexte de l'affaire

L'audience à la Cour suprême

Les arguments clés des deux camps

Pendant la majeure partie de la plaidoirie, la Cour s'est interrogée sur le niveau d'examen constitutionnel à appliquer à la loi

Bien que l'administration Biden continue de défendre la loi, le président élu Trump a joué un rôle important lors de la plaidoirie

Les implications potentielles

Conclusion

Les inquiétudes autour de TikTok découlent principalement de son propriétaire, la société chinoise ByteDance. Depuis plusieurs années, des responsables américains affirment que TikTok pourrait être utilisé comme un outil par le gouvernement chinois pour collecter des données sensibles sur les citoyens américains ou pour diffuser de la propagande. Ces allégations ont conduit à des appels pour restreindre, voire interdire, l'application aux États-Unis.En 2020, l'administration Trump avait déjà tenté d'interdire TikTok, mais cette tentative avait été bloquée par des tribunaux inférieurs. Sous l'administration Biden, les pressions n'ont pas diminué, bien qu'une approche différente ait été adoptée, axée sur des négociations pour la vente des opérations américaines de TikTok à une entreprise nationale. Ces négociations n'ayant pas abouti, plusieurs États, ainsi que le gouvernement fédéral, ont repris les discussions sur une interdiction pure et simple.Lors de l'audience, TikTok a défendu son droit de continuer à opérer aux États-Unis, affirmant que toute interdiction constituerait une violation du Premier Amendement, qui protège la liberté d'expression. Les avocats de la plateforme ont souligné que TikTok n'est pas simplement une application de divertissement, mais également un outil essentiel pour des millions d'Américains, en particulier les jeunes, pour s'exprimer et partager des idées.D'un autre côté, les procureurs et représentants du gouvernement ont insisté sur la nécessité de protéger la sécurité nationale. Ils ont affirmé que les liens présumés entre TikTok et le Parti communiste chinois représentent un risque trop important pour être ignoré. Selon eux, même des mesures de protection supplémentaires, telles que le stockage des données américaines sur des serveurs nationaux, ne garantiraient pas l'indépendance totale de TikTok vis-à-vis de Pékin.Pendant environ deux heures et demie, les juges ont posé des questions percutantes sur la défense du premier amendement de TikTok, en posant des hypothèses sur le Washington Post de Jeff Bezos, la plateforme sociale X d'Elon Musk et même le propriétaire de Politico basé à l'étranger.« Le Congrès ne se soucie pas de ce qui se passe sur TikTok », a déclaré le président de la Cour suprême, John Roberts. « Il ne se soucie pas de l'expression. C'est ce que montre la mesure corrective. Il ne dit pas que TikTok doit s'arrêter. Ils disent que les Chinois doivent cesser de contrôler TikTok ».« Il ne s'agit donc pas du tout d'une charge directe sur l'expression », a-t-il poursuivi.TikTok, qui compte plus de 170 millions d'utilisateurs américains, a déclaré que le désinvestissement était pratiquement impossible et que la plateforme deviendrait « noire » en quelques jours. « C'est le genre de choses que font nos ennemis. Ce n'est pas ce que nous faisons dans ce pays », a déclaré Jeffrey Fisher, un avocat représentant les créateurs qui contestent l'interdiction.La question centrale de cette affaire est de savoir si les intérêts du gouvernement en matière de sécurité nationale peuvent l'emporter sur les problèmes de liberté d'expression soulevés par TikTok et un groupe de créateurs qui ont contesté la loi au motif qu'elle violait le premier amendement.Le ministère de la justice s'est alarmé du fait que le gouvernement chinois pourrait obtenir l'accès aux données des utilisateurs américains ou manipuler secrètement l'algorithme de contenu de TikTok.« Rien qu'en ce qui concerne la collecte de données, cela semble être une préoccupation majeure pour l'avenir du pays », a déclaré le juge Brett Kavanaugh.Il a suggéré que le vaste trésor d'informations de TikTok sur les Américains pourrait être utilisé « pour former des espions, retourner des gens, faire chanter des gens, des gens qui, dans une génération, travailleront au FBI, à la CIA ou au département d'État ».Au cours de la plaidoirie, plusieurs juges ont semblé sceptiques quant à l'affirmation du gouvernement selon laquelle la loi n'est pas soumise au premier amendement parce que TikTok a une société mère basée à l'étranger.TikTok soutient que la loi est réglementée en fonction du contenu et qu'elle doit résister à un « examen strict », le niveau le plus élevé, qui exigerait du gouvernement qu'il démontre que la loi est étroitement adaptée pour atteindre un intérêt gouvernemental impérieux.Le juge Neil Gorsuch a semblé le plus favorable à ce point de vue, déclarant à un moment donné qu'il était « difficile d'éviter le mot contenu » lors de l'analyse de la loi.Le gouvernement a tout au plus indiqué aux juges que la loi était soumise à une norme moins stricte, appelée « examen intermédiaire », en insistant sur le fait qu'elle n'opérait pas de discrimination fondée sur le contenu et qu'elle réglementait plutôt le contrôle étranger.« Cette loi a été adoptée par de larges majorités bipartisanes dans les deux chambres du Congrès, et nos législateurs ne sont pas toujours d'accord sur tout », a déclaré l'avocate générale des États-Unis, Elizabeth Prelogar. « Je pense qu'il est peu probable qu'ils aient tous eu exactement le même point de vue sur ce qu'est un bon contenu sur TikTok ou sur ce que sont de bons points de vue. Ils n'étaient pas unis sur ce point. Ce qui les réunissait, c'était l'idée qu'il s'agissait d'une grave menace pour notre nation si la RPC pouvait elle-même, en coulisses, contrôler le fonctionnement de cette plate-forme », a ajouté Prelogar.Vendredi devrait être la dernière plaidoirie de Prelogar devant la Cour suprême en tant qu'avocat général, alors que l'administration Biden touche à sa fin. Prelogar a plaidé plus de 25 affaires en tant que principal avocat du gouvernement à la Cour suprême.La Cour suprême s'est saisie de l'affaire TikTok le mois dernier, selon un calendrier accéléré, après que la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit du D.C. a confirmé la validité de la loi.La cour d'appel n'a pas voulu se prononcer sur le niveau d'examen applicable à la loi, mais a néanmoins jugé qu'elle répondait à un examen strict, estimant que les préoccupations du gouvernement en matière de sécurité nationale justifiaient l'impact « significatif » de l'interdiction de TikTok.Trump n'est pas partie prenante à l'affaire, mais il a exhorté les juges à retarder la date limite du 19 janvier afin qu'il puisse entrer en fonction et « négocier une résolution pour sauver la plateforme ».L'avocat de TikTok n'a cessé d'évoquer le souhait de Trump, affirmant que l'octroi d'une pause temporaire permettrait à tout le monde de respirer davantage pour résoudre la lourde question de l'avenir de TikTok.Bien qu'il ait tenté d'interdire TikTok au cours de son premier mandat, Donald Trump est devenu un fervent défenseur de l'application. Pendant sa campagne, il s'est opposé à l'interdiction potentielle et a promis de « sauver TikTok ».Le recours de TikTok est soutenu au tribunal par des groupes de défense du premier amendement et de l'internet, des organisations de justice sociale et raciale, ainsi que par un trio de législateurs qui ont exprimé leurs inquiétudes au sujet de la loi : les sénateurs Ed Markey (Démocrate du Massachusetts) et Rand Paul (Républicain duKentucky) et le représentant Ro Khanna (Démocrate de Californie).La nouvelle loi est soutenue par 22 États dirigés par des républicains, par le sénateur Mitch McConnell (Républicain du Kentuky), par la commission spéciale de la Chambre des représentants sur le parti communiste chinois, par l'ancien président de la Commission fédérale des communications, Ajit Pai, par le groupe de défense politique de l'ancien vice-président Mike Pence et par deux anciens procureurs généraux des États-Unis.Si la Cour suprême autorise l'entrée en vigueur de la loi, TikTok sera exclu des magasins d'applications et des réseaux américains. Les législateurs ont demandé à Apple et à Google, fournisseurs de boutiques d'applications populaires, de se préparer à se conformer à la loi le 19 janvier.Une fois la loi entrée en vigueur, les utilisateurs américains actuels pourront toujours accéder à TikTok, mais l'application devrait finir par devenir inutilisable en raison d'un manque de mises à jour.Noel Francisco, ancien avocat général représentant TikTok, a déclaré aux juges que la plateforme serait effectivement « plongée dans l'obscurité » et que l'interdiction était « en guerre contre le premier amendement ».« Supposons que la Chine utilise son influence sur Jeff Bezos, son empire international, y compris ses entreprises chinoises, pour forcer le Washington Post à écrire ce que la Chine veut en première page », a déclaré Francisco. « Le gouvernement ne pourrait certainement pas intervenir et dire à Jeff Bezos qu'il doit vendre le Washington Post ou le fermer », a-t-il poursuivi.Si la Cour suprême autorise l'interdiction, cela marquera un coup dur pour TikTok, limitant son accès à l'un de ses marchés les plus lucratifs. Cela pourrait également inspirer d'autres pays à adopter des restrictions similaires, ce qui fragmenterait davantage l'écosystème numérique mondial.Une interdiction priverait des millions d'Américains d'une plateforme majeure pour s'exprimer, partager du contenu et générer des revenus. Cela pourrait également pousser les créateurs à migrer vers d'autres plateformes, comme Instagram Reels ou YouTube Shorts, modifiant ainsi l'équilibre des forces dans l'industrie.L'affaire pourrait avoir des répercussions sur d'autres entreprises technologiques, notamment celles opérant dans des environnements géopolitiques complexes. Les entreprises étrangères pourraient être confrontées à une surveillance accrue et à des obstacles réglementaires plus stricts.Le combat juridique de TikTok à la Cour suprême met en lumière les tensions croissantes entre la protection de la sécurité nationale et la défense des droits numériques. Cette affaire soulève des questions fondamentales sur le rôle des gouvernements dans la régulation des plateformes technologiques et l'équilibre entre innovation et souveraineté. Quelle que soit l'issue, il est clair que le paysage numérique mondial ne sera plus jamais le même.Source : vidéo dans le texteLes préoccupations concernant TikTok sont-elles réellement justifiées ou exagérées par des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine ?Quelle différence y a-t-il entre les pratiques de collecte de données de TikTok et celles d'autres entreprises technologiques américaines comme Meta ou Google ?Quel serait l’impact économique pour les créateurs de contenu, les petites entreprises et les annonceurs si TikTok était interdit ?L’interdiction d’une plateforme étrangère par un gouvernement pourrait-elle entraîner des représailles similaires dans d'autres pays contre des entreprises américaines ?