La pratique pour laquelle Allstate est accusée n'est pas inédite car, selon des rapports révélés en mars 2024, les constructeurs automobiles partagent les données de conduite des consommateurs avec les compagnies d'assurance , sans leur consentement, afin que ces dernières puissent les utiliser pour générer des profils de risque et réviser les primes d'assurance.Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a déclaré qu'Allstate avait créé « la plus grande base de données au monde sur le comportement au volant », avec des données sur plus de 45 millions d'Américains, en payant des millions de dollars à des développeurs d'applications mobiles pour qu'ils intègrent secrètement un logiciel de suivi.Selon une plainte déposée auprès d'un tribunal de l'État du Texas près de Houston, Allstate a profité de ces données pour augmenter les primes ou refuser la couverture, et pour les vendre à d'autres assureurs.Le logiciel a été conçu à partir de 2015 par l'unité d'analyse de données d'Allstate, Arity, et intégré dans des applications telles que Fuel Rewards, GasBuddy, Life360 et Routely, propriété d'Allstate, selon la plainte.Selon le Texas, Allstate a également acheté récemment des données sur la localisation des véhicules directement auprès des fabricants afin de déterminer avec plus de précision, et pas uniquement sur la base de la localisation des téléphones portables, quand les assurés conduisent réellement.Parmi les fabricants qui auraient vendu ces données à Allstate figurent Toyota, Lexus, Mazda, ainsi que Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati et Ram, appartenant à Stellantis.La plainte accuse Allstate d'avoir violé les lois texanes régissant la confidentialité des données, les courtiers en données et les actes déloyaux et trompeurs des assureurs.Elle demande la restitution et d'autres dommages et intérêts pour les consommateurs, des amendes civiles pouvant aller jusqu'à 10 000 dollars par infraction, et la destruction des données collectées illégalement.En août dernier, Ken Paxton a intenté une action en justice similaire, accusant General Motors d'avoir installé une technologie sur plus de 14 millions de véhicules depuis 2015 afin de collecter des données sur les conducteurs, qu'elle a ensuite vendues à des assureurs et à d'autres entreprises sans le consentement des conducteurs.Un mois auparavant, les sénateurs Ron Wyden (Oregon) et Edward Markey (Massachusetts) avaient demandé l'ouverture d'une enquête sur General Motors, Honda et Hyundai auprès de la Commission fédérale du commerce (FTC). Ces trois constructeurs automobiles auraient vendu les données des conducteurs aux assurances à un prix dérisoire , sans obtenir de consentement explicite ou même sans chercher à l'obtenir.Plus récemment, vers fin 2024, les données personnelles des propriétaires de véhicules Volkswagen, Audi, Skoda, ainsi que l'historique de tous leurs déplacements étaient librement accessibles sur Internet . Un rapport provenant d'Allemagne a en effet révélé que le groupe Volkswagen (VW) a stocké des informations sensibles concernant 800 000 véhicules électriques de différentes marques sur un système de stockage dans le cloud d'Amazon, qui était mal sécurisé et mal configuré, laissant ainsi la porte numérique grande ouverte à n'importe qui pendant des mois.Cette faille a affecté les modèles entièrement électriques des marques Audi, VW, Seat et Skoda, et a concerné des véhicules non seulement en Allemagne, mais aussi dans toute l'Europe et dans d'autres parties du monde.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que l'initiative de l'État du Texas est pertinente et justifiée ?Selon vous, quelles sont les mesures qui devraient être mises en place pour stopper, ou du moins freiner, ces genres de pratiques ?