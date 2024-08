Le Texas poursuit le constructeur automobile General Motors pour avoir illégalement collecté et vendu les données privées des conducteurs sans leur consentement

Dans une lettre adressée à la Commission fédérale du commerce (FTC) en Juillet 2023, les sénateurs Ron Wyden (D-OR) et Edward Markey (D-MA) ont demandé une enquête sur General Motors, Honda et Hyundai. Ces trois constructeurs auraient vendu les informations de leurs clients à divers courtiers, sans obtenir de consentement explicite ou même sans essayer de l'obtenir. Les sénateurs ont également affirmé que les constructeurs automobiles utilisaient des « schémas sombres » pour dissimuler leurs pratiques de partage de données.Par exemple, des données personnelles telles que les lectures d’accélération et de freinage des conducteurs, ainsi que leurs déplacements, ont été vendues à une agence de crédit appelée Verisk. Cette dernière a compilé ces informations dans des rapports d’historique de comportement de conduite, qui ont ensuite été vendus à de grandes compagnies d’assurance automobile. Verisk a calculé un score de conduite pour chaque automobiliste et a proposé des suggestions pour une conduite plus sûre, basées sur ces données récoltées. Pendant ce temps, les détails des conducteurs étaient échangés en arrière-plan.Récemment, le procureur général du Texas, Ken Paxton, a poursuivi General Motors, affirmant que le géant de la construction avait illégalement collecté et vendu des informations privées sur les conducteurs sans leur consentement. M. Paxton a déclaré que les "" de GM ont affecté plus de 1,8 million de Texans.Le bureau a déclaré que la technologie installée dans les véhicules GM à partir de 2015 collectait, analysait et enregistrait des informations sur chaque fois qu'une personne utilisait le véhicule. Ces informations ont ensuite été vendues à des entreprises privées, y compris des compagnies d'assurance. "", a déclaré M. Paxton.L'action en justice, intentée devant le tribunal de district du comté de Montgomery, indique que des données ont été recueillies sur plus de 14 millions de véhicules et que les informations collectées comprennent la date, les heures de début et de fin, la vitesse, la distance parcourue et le port de la ceinture de sécurité.Dans une déclaration, les responsables de GM ont indiqué que l'entreprise examinait la plainte et qu'elle était en discussion avec le bureau de M. Paxton. "", ajoutent-ils.M. Paxton a déclaré que la plainte avait été déposée après que son bureau eut ouvert une enquête sur plusieurs constructeurs automobiles au début de l'année. M. Paxton a déclaré en juin que la loi texane sur les pratiques commerciales trompeuses et la protection des consommateurs conférait à son bureau le pouvoir d'"".L'État du Texas demande un procès avec jury et souhaite que le tribunal impose des sanctions civiles à GM. Il demande également au tribunal d'ordonner la destruction de toutes les informations recueillies.Le constructeur exploite actuellement 18 installations au Texas, selon le site web de GM. Il s'agit d'installations d'assemblage, de fabrication de batteries et de GPS, ainsi que de bureaux de vente et de marketing.Pensez-vous que cette plainte est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette affaire ?