Depuis quelques années, les États-Unis sont engagés dans une guerre des puces avec la Chine. Washington a mis en place un ensemble de politiques strictes visant à restreindre les exportations d'équipements fabriqués sur le sol américain. Ces politiques ont mis à mal les ambitions de la Chine de se hisser au sommet dans le secteur des puces. Dans le même temps, les restrictions ont également impacté négativement les fabricants américains de semiconducteurs. En octobre 2023, l'administration Biden a annoncé des mesures pout interrompre les livraisons à la Chine de puces d'intelligence artificielle (IA) plus avancées conçues par Nvidia et d'autres. Les mesures restreignent un plus large éventail de puces avancées et d'outils de fabrication de puces à un plus grand nombre de pays, dont l'Iran et la Russie, et placent les concepteurs de puces chinois Moore Thread et Biren sur une liste noire.Puis vers la fin de l'année 2024, des rapports ont révélé que le gouvernement des États-Unis préparait des règles plus sévères qui restreindraient la vente de puces d'IA avancées dans certaines parties du monde afin de limiter la capacité de la Chine à y accéder. Ces nouvelles règles plafonneraient les expéditions de puces d'IA vers les pays alliés de la Chine, tandis que les alliés des États-Unis ne seront pas soumis à des restrictions.Un récent rapport vient confirmer ces nouvelles règles. Dans ses derniers jours à la Maison Blanche, l'administration Biden aurait prévu de nouvelles réglementations qui pourraient être annoncées vers mi-janvier 2025 afin de limiter davantage les exportations de puces d'IA par des entreprises comme Nvidia.L'administration Biden prévoit trois niveaux de limitation des puces : au premier niveau, les alliés des États-Unis conserveraient un accès illimité aux puces américaines ; au deuxième niveau, les adversaires ne pourraient pas importer de semi-conducteurs ; et au troisième niveau, la plupart des pays seraient soumis à des restrictions sur la puissance informatique totale qu'ils obtiendraient.Selon le rapport, les États-Unis restreindraient la vente de puces d'IA utilisées dans les centres de données, à la fois par pays et par entreprise. Il impliquerait de nouveaux plafonds sur les importations de puces d'IA par les États du Golfe et les pays d'Asie du Sud-Est et marquerait un dernier effort pour tenir les technologies avancées à l'écart de la Chine et de la Russie. L'idée est de permettre aux "" d'avoir un meilleur accès aux puces d'IA.Les entreprises des pays confrontés à des limites nationales pourraient obtenir un accès plus large "", selon le rapport.En réponse, un porte-parole de Nvidia a déclaré qu'"". Les actions de Nvidia ont perdu plus de 1 % après la fermeture des marchés à la suite de ce rapport.Fait intéressant, malgré ces interdictions et ces limitations, des rapports au début d'année 2024 ont confirmé que la Chine acquérait toujours des puces Nvidia , notamment la puce A100 et la puce plus puissante H100. Des documents d'appel d'offres montrent que des organismes militaires chinois, des instituts de recherche sur l'IA gérés par l'État et des universités ont acheté l'année dernière de petits lots de semi-conducteurs Nvidia.Pensez-vous que ces nouvelles mesures sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?