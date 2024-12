Malgré l'interdiction des États-Unis, la Chine a réussi à acquérir des puces Nvidia , notamment la puce A100 et la puce plus puissante H100. Des rapports ont confirmé que des organismes militaires chinois, des instituts de recherche sur l'intelligence artificielle gérés par l'État et des universités ont acheté en 2023 de petits lots de semi-conducteurs Nvidia dont l'exportation vers la Chine est interdite par les États-Unis.Même si l'achat ou la vente de puces américaines haut de gamme n'est pas illégal en Chine, la Chine a annoncé avoir lancé une enquête sur Nvidia, pour des violations présumées de la loi anti-monopole du pays. L'enquête est largement perçue comme une mesure de rétorsion contre les dernières restrictions imposées par les États-Unis au secteur chinois des puces électroniques.La déclaration de l'Administration d'État pour la régulation du marché annonçant l'enquête ne précise pas comment l'entreprise américaine, connue pour ses puces d'intelligence artificielle et de jeu, aurait pu violer les lois anti-monopoles chinoises. Elle a indiqué que le fabricant de puces américain était également soupçonné d'avoir violé les engagements qu'il avait pris lors de l'acquisition du concepteur de puces israélien Mellanox Technologies, selon les conditions énoncées dans l'approbation conditionnelle de l'opération par l'autorité de régulation en 2020.Cette annonce est la dernière salve en date d'une guerre commerciale de longue haleine entre la Chine et les États-Unis, qui se disputent la supériorité technologique. Début décembre 2024, 4 des principales associations industrielles chinoises ont publié une réponse rare et coordonnée indiquant que les entreprises chinoises devraient se méfier des puces américaines car elles ne sont "plus sûres" et qu'elles devraient plutôt acheter des produits locaux.Après cette annonce d'enquête, les actions de Nvidia ont clôturé en baisse de 2,5 % le 9 décembre. Un porte-parole de Nvidia a déclaré que la société travaillait dur pour "", ajoutant que "".Bob O'Donnell, analyste en chef de TECHnalysis Research, a déclaré qu'il était peu probable que l'enquête ait un impact important sur l'entreprise, en particulier à court terme, car la plupart des puces les plus avancées de Nvidia ne peuvent déjà plus être vendues en Chine.La dernière fois que la Chine a lancé une enquête anti-monopole sur une entreprise technologique étrangère de premier plan, c'était en 2013, lorsqu'elle a enquêté sur la filiale locale de Qualcomm pour surfacturation et abus de sa position sur le marché des normes de communication sans fil. Qualcomm a ensuite accepté de payer une amende de 975 millions de dollars, la plus importante que la Chine ait jamais infligée à une entreprise à l'époque.Nvidia est l'une des nombreuses entreprises prises au piège des frictions entre les États-Unis et la Chine. Les sanctions américaines de 2022 ont interdit les livraisons de puces d'intelligence artificielle A100 et H100 à la Chine, ce qui a conduit Nvidia à développer des versions modifiées. Ces variantes spécifiques à la Chine ont ensuite été restreintes dans le cadre de contrôles américains renforcés en octobre 2023, ce qui a incité Nvidia à publier une autre série de puces modifiées pour le marché chinois.", a déclaré O'Donnell.Nvidia dominait le marché chinois des puces d'intelligence artificielle avec une part de plus de 90 % avant ces restrictions. Toutefois, elle est confrontée à une concurrence croissante de la part de ses rivaux nationaux, au premier rang desquels Huawei. La Chine a représenté environ 17 % du chiffre d'affaires de Nvidia au cours de l'année qui s'est achevée fin janvier, contre 26 % deux ans plus tôt.En 2020, l'entreprise a obtenu l'approbation de la Chine pour l'acquisition de Mellanox Technologies, au grand soulagement des investisseurs qui craignaient que les frictions commerciales entre la Chine et les États-Unis ne compliquent le processus. Nvidia et l'entité fusionnée ont été soumises à de nombreuses conditions, les obligeant à fournir des accélérateurs de GPU sur le marché chinois à des conditions "".Les entreprises doivent également donner aux clients et aux distributeurs la possibilité d'acheter jusqu'à un an de stocks d'accélérateurs de GPU Nvidia et d'équipements de réseau Mellanox à ces conditions. Les conditions interdisent également le regroupement forcé de produits, les conditions commerciales déraisonnables, les restrictions d'achat et le traitement discriminatoire des clients qui achètent des produits séparément.L'enquête intervient alors que les États-Unis ont lancé également leur troisième campagne de répression en trois ans contre l'industrie chinoise des semi-conducteurs, au cours de laquelle Washington a réduit les exportations de 140 entreprises, dont des fabricants d'équipements pour puces. Peu après l'annonce de Washington, Pékin a interdit les exportations vers les États-Unis des minéraux essentiels que sont le gallium, le germanium et l'antimoine.Pensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?