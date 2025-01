Altman v #Altman court docs, since none of the articles mentioning the case post the actual case docs🤦🏼*♀️

Quelles sont les allégations faites par Ann Altman ?

La réponse de Sam Altman

Samuel Harris Altman est un entrepreneur et un investisseur américain connu pour être le PDG d'OpenAI depuis 2019 (il a été brièvement licencié puis réintégré en novembre 2023). Il est également le président des sociétés d'énergie propre Oklo Inc. et Helion Energy. Sam Altman est considéré comme l'une des figures de proue du boom de l'IA. Il a abandonné l'université de Stanford au bout de deux ans et a fondé Loopt, un service de réseau social mobile, levant plus de 30 millions de dollars en capital-risque. En 2011, Sam Altman a rejoint Y Combinator, un accélérateur de startups, dont il a été le président de 2014 à 2019.Ann Altman, 30 ans, affirme que Sam Altman l'a manipulée et abusée pendant leur enfance dans le Missouri, à partir de la fin des années 1990. L'action en justice, déposée lundi, indique que les abus ont commencé lorsqu'elle avait 3 ans et se sont poursuivis jusqu'à ce qu'elle soit mineure, alors que Sam Altman était devenu adulte. Ann Altman a déjà porté des accusations similaires à l'encontre de son frère sur les réseaux sociaux.L'action en justice affirme également que les abus ont causé à Ann Altman « une grave détresse émotionnelle, une angoisse mentale et une dépression », qui devraient persister à l'avenir.Sam Altman, 39 ans, a réagi sur X en faisant une déclaration en son nom, au nom de sa famille et de ses frères, qualifiant les allégations de « totalement fausses ».« Notre famille aime Annie et se préoccupe beaucoup de son bien-être. S'occuper d'un membre de la famille confronté à des problèmes de santé mentale est incroyablement difficile. Nous savons que de nombreuses familles confrontées à des problèmes similaires le comprennent bien », explique la déclaration.La déclaration de Sam Altman souligne les tentatives de la famille pour soutenir Ann Altman au fil des ans, notamment en payant ses factures, en l'aidant à payer son loyer, en trouvant des opportunités d'emploi, en couvrant les frais médicaux et en lui proposant d'acheter une maison.« Malgré cela, Annie continue de nous réclamer plus d'argent. Dans cette optique, Annie a fait des déclarations profondément blessantes et totalement fausses au sujet de notre famille, et en particulier de Sam. Nous avons choisi de ne pas répondre publiquement, par respect pour sa vie privée et la nôtre. Cependant, elle a maintenant entamé une action en justice contre Sam, et nous pensons que nous n'avons pas d'autre choix que d'aborder cette question », ajoute la déclaration.La famille affirme également qu'Ann Altman les a accusés de retenir les 401k de leur père, d'avoir piraté son Wi-Fi et de l'avoir « occultée » sur des plateformes telles que ChatGPT et Twitter.« La pire allégation qu'elle ait faite est qu'elle a été abusée sexuellement par Sam lorsqu'elle était enfant (elle a également affirmé avoir été abusée sexuellement par d'autres personnes). Ses allégations ont considérablement évolué au fil du temps. Dans le cadre de cette action en justice, elles incluent désormais des allégations d'incidents au cours desquels Sam était âgé de plus de 18 ans », peut-on lire dans le document.« Cette situation cause une immense douleur à toute notre famille. Elle est particulièrement déchirante lorsqu'elle refuse les traitements conventionnels et s'en prend aux membres de la famille qui essaient sincèrement de l'aider », conclut la famille, ajoutant que les accusations sont “totalement fausses”.Il ne s’agit pas de la première mésaventure de Sam Altman avec la justice, celui-ci a déjà été mis en accusation en août 2024. En effet, Elon Musk a poursuivi Sam Altman et OpenAI, affirmant avoir été manipulé pour cofonder OpenAI , une organisation à but non lucratif qui est ensuite devenue la société à but lucratif que nous connaissons aujourd’hui.Par ailleurs, Sam Altman a également été accusé d'avoir menti au conseil d'administration d'OpenAI sur plusieurs aspects de son activité, ce qui a entraîné son licenciement. Le cofondateur de la startup d'IA a notamment été accusé d'avoir monté les membres du conseil les uns contre les autres.Sam AltmanQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Selon vous, cette affaire aurait-elle pu être gérée de manière différente ?Pensez-vous que ces allégations sont fondées ou justifiées ? Trouvez-vous la démarche d'Ann Altman crédible ou pertinente ?