En mars 2023, Do Kwon, le PDG de la société de développement de logiciels libres Terraform, a été arrêté pour pratiques frauduleuses dans l’affaire du krach de sa société de blockchain qui a couté 40 milliards de dollars aux investisseurs et qui a ébranlé les marchés des actifs virtuels. Le Sud-Coréen, qui autrefois était perçu comme un génie des cryptomonnaies et qui a attiré des milliers d’investisseurs dans son entreprise, risquait une peine de prison de plus de 100 ans aux États-Unis , et de 40 ans en Corée du Sud.Un an plus tard, en avril 2024, un jury de Manhattan a déclaré Terraform et Do Kwon responsables de fraude civile en accord avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC). La SEC avait accusé la société et Do Kwon d'avoir trompé les investisseurs en 2021 sur la stabilité de TerraUSD, un stablecoin conçu pour conserver une valeur de 1 dollar. L'autorité de régulation les a également accusés d'avoir faussement prétendu que la blockchain de Terraform était utilisée dans une application de paiement mobile coréenne très populaire.Récemment, le Sud-Coréen accusé d'être responsable d'une crise des cryptomonnaies qui a coûté 40 milliards de dollars aux investisseurs a finalement été extradé vers les États-Unis. Les États-Unis affirment qu'il est responsable de l'échec des pièces de cryptomonnaies, l'accusant d'avoir "".Pour rappel, Do Kwon a fui la Corée du Sud après l'émission d'un mandat d'arrêt et s'est retrouvé au Monténégro, d'où il a été extradé à l'issue d'une longue bataille juridique. Il avait déjà été reconnu coupable de falsification de documents par un tribunal du Monténégro, après avoir été arrêté alors qu'il tentait d'embarquer à bord d'un avion à destination de Dubaï en mars 2023.Il n'était toutefois pas certain qu'il fasse l'objet de poursuites pénales aux États-Unis, car le Monténégro n'a pas conclu de traité d'extradition avec les États-Unis ou la Corée du Sud, qui a également demandé son extradition. L'envoi de Do Kwon aux États-Unis met un terme à une procédure judiciaire qui a duré plus de 18 mois. Le ministère monténégrin de la justice a approuvé l'extradition au début du mois de décembre. Il a affirmé que Do Kwon avait également donné son accord.La société Terraform Labs de Do Kwon s'est fait connaître en 2021, lorsque ses cryptomonnaies Luna et TerraUSD ont explosé en popularité. Les fans de Luna ont été surnommés les "", et Do Kwon leur a servi de "". Cependant, malgré l'énorme quantité d'argent investie dans ces pièces, Terraform Labs s'est effondrée de manière catastrophique le 9 mai 2022, perdant plus de 99 % de sa valeur en 48 heures.Les investisseurs se sont empressés de retirer leur argent des autres cryptomonnaies, craignant qu'il ne leur arrive la même chose, ce qui a entraîné une chute importante de la valeur de l'ensemble du secteur. On estime que la "" a entraîné des pertes de 40 milliards de dollars. Terraform Labs a finalement déposé le bilan aux États-Unis en janvier 2024. Le bitcoin a fait partie des actifs touchés, mais sa valeur a considérablement augmenté depuis lors et il a brièvement dépassé les 100 000 dollars par pièce en décembre.Do Kwon n'est pas le seul patron de cryptomonnaie à avoir des problèmes avec la justice. Sam Bankman-Fried, cofondateur et PDG de la plateforme de cryptomonnaies FTX, a également été accusé et reconnu coupable d'escroquerie , pour une peine de de 25 ans de prison. Pour rappel, il a été accusé d'avoir avait délibérément volé jusqu'à 14 milliards de dollars de dépôts de clients de sa bourse de crypto-monnaies FTX, et risquait jusqu'à 110 ans de prison.Pensez-vous que ces accusations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?