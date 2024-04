Le jury a rendu son verdict devant le tribunal fédéral dans le cadre d'un procès de deux semaines, après avoir entendu les plaidoiries finales plus tôt dans la journée. La SEC a accusé la société et M. Kwon d'avoir trompé les investisseurs en 2021 sur la stabilité de TerraUSD, un stablecoin conçu pour conserver une valeur de 1 dollar. L'autorité de régulation les a également accusés d'avoir faussement prétendu que la blockchain de Terraform était utilisée dans une application de paiement mobile coréenne très populaire.Kwon a conçu TerraUSD et Luna, un jeton plus traditionnel dont la valeur fluctuait mais qui était étroitement lié à TerraUSD. La SEC estime que les investisseurs ont perdu plus de 40 milliards de dollars sur les deux jetons combinés lorsque l'arrimage du TerraUSD au dollar n'a pas pu être maintenu en mai 2022. La SEC demande des sanctions financières civiles et des ordonnances interdisant à Kwon et à Terraform de travailler dans le secteur des valeurs mobilières. Le juge de district américain Jed Rakoff examinera les sanctions dans les semaines à venir, après avoir entendu la SEC et les défendeurs.Un porte-parole de Terraform a déclaré que la société était déçue par le verdict et qu'elle évaluait ses options. "", a ajouté le porte-parole.Gurbir Grewal, directeur de la division de l'application de la SEC, a déclaré que l'agence était satisfaite du verdict. "", a déclaré Grewal, ajoutant qu'"".L'effondrement de TerraUSD et de Luna a fait chuter la valeur d'autres crypto-monnaies, dont le bitcoin, et a causé des dégâts plus importants sur le marché des crypto-monnaies, conduisant plusieurs entreprises à déposer le bilan en 2022. Terraform s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en janvier. M. Kwon, qui a été arrêté au Monténégro en mars 2023, n'a pas assisté au procès, qui s'est ouvert le 25 mars. Les États-Unis et la Corée du Sud, dont M. Kwon est citoyen, ont demandé son extradition pour des raisons pénales.L'avocate de la SEC, Laura Meehan, a déclaré aux jurés, lors des plaidoiries finales, que l'histoire de la réussite de la plateforme était "". "", a déclaré Mme Meehan.La SEC a déclaré que Kwon et Terraform s'étaient secrètement arrangés pour qu'un tiers achète de grandes quantités de TerraUSD afin de soutenir le prix lorsque le stablecoin s'est détaché de son ancrage un an plus tôt, en mai 2021. Selon l'autorité de régulation, Kwon a faussement attribué la reprise à la fiabilité des algorithmes de TerraUSD. La SEC a également déclaré que Kwon et Terraform ont faussement présenté la blockchain de Terraform comme étant utilisée pour traiter et régler les transactions entre les clients et les commerçants sur l'application de paiement Chai.Louis Pellegrino, un avocat de Terraform, a déclaré lors de ses plaidoiries finales que l'affaire de la SEC reposait sur des déclarations sorties de leur contexte et que Terraform et Kwon avaient été sincères au sujet de leurs produits et de leur fonctionnement, même lorsqu'ils avaient échoué. "", a déclaré M. Pellegrino.Au début de l'affaire, Terraform a fait valoir que les lois sur les valeurs mobilières ne s'appliquaient pas aux crypto-monnaies qu'elle avait développées. M. Rakoff a rejeté cet argument en décembre, estimant que Terraform avait illégalement vendu des actifs numériques sans les enregistrer en tant que valeurs mobilières. Après un jugement définitif dans cette affaire, Terraform pourra contester cette décision en appel.Quel est votre avis sur cette affaire ?