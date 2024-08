Le 24 avril dernier, le président américain Joe Biden a signé le projet de loi qui oblige le chinois ByteDance à vendre TikTok à une entreprise américaine sous peine d'interdiction aux États-Unis. ByteDance dispose d'un délai initial de neuf mois pour trouver un accord, mais le président Joe Biden pourrait prolonger ce délai de trois mois s'il constate des progrès.Face à cela, le PDG de TikTok, Shou Chew, appelle ses utilisateurs à agir pour soutenir l'application face aux législateurs américains qui cherchent à l'interdire. L'entreprise déposera un recours en justice pour bloquer la mesure. Les utilisateurs, quant à eux, paniquent à l'idée de perdre l'accès à l'application, une source de revenus potentielle.Récemment, TikTok a déclaré à une cour d'appel fédérale que le ministère américain de la justice avait déformé les liens de l'application de médiax sociaux avec la Chine, demandant à la cour d'annuler une loi obligeant ByteDance, basée en Chine, à vendre les actifs américains de TikTok sous peine d'interdiction.TikTok, qui a intenté une action en justice pour faire annuler cette loi, a déclaré que le ministère de la justice avait commis des erreurs factuelles dans cette affaire. Les avocats du ministère ont déclaré le mois dernier que l'application posait un risque pour la sécurité nationale en permettant au gouvernement chinois de collecter les données des Américains et de manipuler secrètement le contenu qu'ils voient.TikTok a déclaré qu'il n'est pas contesté que le moteur de recommandation de contenu de l'app et les données des utilisateurs sont stockés aux États-Unis sur des serveurs cloud exploités par Oracle et que les décisions de modération de contenu qui affectent les utilisateurs américains sont prises aux États-Unis.La loi signée par le président Joe Biden donne à ByteDance jusqu'au 19 janvier pour vendre TikTok sous peine d'interdiction. La Maison-Blanche a déclaré qu'elle souhaitait que la propriété chinoise prenne fin pour des raisons de sécurité nationale, mais qu'elle ne voulait pas interdire TikTok. La cour d'appel tiendra des plaidoiries sur le recours en justice le 16 septembre, ce qui placera la question du sort de TikTok dans les dernières semaines de l'élection présidentielle du 5 novembre.Le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, a rejoint TikTok et a déclaré en juin qu'il ne soutiendrait jamais une interdiction de TikTok. La vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate à l'élection présidentielle, a rejoint TikTok en juillet et s'est appuyée sur les médias sociaux dans le cadre de sa stratégie de campagne.TikTok a fait valoir que la loi priverait l'entreprise de ses droits à la liberté d'expression, en s'opposant à l'affirmation du ministère de la justice selon laquelle les décisions de curation de contenu de l'application de vidéos courtes sont "" et ne sont pas protégées par la Constitution des États-Unis.", a déclaré la société.La loi interdit aux magasins d'applications comme Apple et Google d'Alphabet de proposer TikTok et interdit aux services d'hébergement Internet de soutenir TikTok à moins qu'il ne soit cédé par ByteDance. Les législateurs américains craignant que la Chine puisse accéder à des données sur les Américains ou les espionner grâce à l'application, le Congrès a adopté à une écrasante majorité la mesure quelques semaines seulement après son introduction.: TikTokPensez-vous que ce recours en justice est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?