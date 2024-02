Interdiction de vendre les données de navigation : Il sera interdit à Avast de vendre ou de concéder sous licence à des tiers, à des fins publicitaires, des données de navigation provenant de produits de la marque Avast ;

Avast devra informer les consommateurs dont les informations de navigation ont été vendues à des tiers sans leur consentement des mesures prises par la FTC à l'encontre de l'entreprise. Mise en œuvre d'un programme de protection de la vie privée : Avast devra mettre en œuvre un programme complet de protection de la vie privée pour remédier aux fautes mises en évidence par la FTC.

La FTC interdit à Avast de vendre des données de navigation à des fins publicitaires et l'oblige à verser 16,5 millions de dollars à la suite d'accusations selon lesquelles l'entreprise aurait vendu des données de navigation après avoir affirmé que ses produits bloqueraient le pistage en ligneLa FTC affirme qu'en dépit de ses promesses de protéger les consommateurs contre le suivi en ligne, Avast a vendu les données de navigation des consommateurs à des tiers.La Federal Trade Commission va demander au fournisseur de logiciels Avast de payer 16,5 millions de dollars et lui interdire de vendre ou de concéder sous licence des données de navigation sur le web à des fins publicitaires, afin de répondre aux accusations selon lesquelles l'entreprise et ses filiales ont vendu ces informations à des tiers après avoir promis que ses produits protégeraient les consommateurs contre le pistage en ligne.Dans sa plainte, la FTC affirme qu'Avast Limited, basée au Royaume-Uni, par l'intermédiaire de sa filiale tchèque, a collecté de manière déloyale les informations de navigation des consommateurs par l'intermédiaire des extensions de navigateur et du logiciel antivirus de la société, les a stockées indéfiniment et les a vendues sans préavis adéquat et sans le consentement du consommateur. La FTC accuse également Avast d'avoir trompé les utilisateurs en prétendant que le logiciel protégerait la vie privée des consommateurs en bloquant le suivi par des tiers, mais en omettant d'informer correctement les consommateurs qu'il vendrait leurs données de navigation détaillées et réidentifiables. La FTC affirme qu'Avast a vendu ces données à plus de 100 tiers par l'intermédiaire de sa filiale Jumpshot.", a déclaré Samuel Levine, directeur du Bureau de la protection des consommateurs de la FTC. "Depuis au moins 2014, la FTC affirme qu'Avast a collecté les informations de navigation des consommateurs par le biais d'extensions de navigateur, qui peuvent modifier ou étendre les fonctionnalités des navigateurs web des consommateurs, et par le biais de logiciels antivirus installés sur les ordinateurs et les appareils mobiles des consommateurs. Ces données de navigation comprenaient des informations sur les recherches web des utilisateurs et les pages web qu'ils visitaient - révélant les croyances religieuses des consommateurs, leurs préoccupations en matière de santé, leurs tendances politiques, leur localisation, leur statut financier, leurs visites de contenus destinés aux enfants et d'autres informations sensibles.Selon la plainte, non seulement Avast n'a pas informé les consommateurs qu'elle collectait et vendait leurs données de navigation, mais la société a prétendu que ses produits réduiraient le suivi sur l'internet. Par exemple, lorsque les utilisateurs recherchaient les extensions de navigateur d'Avast, on leur disait qu'Avast "" et promettait que son logiciel de bureau allait "".Après avoir racheté Jumpshot, un fournisseur de logiciels antivirus concurrent, Avast a rebaptisé l'entreprise en société d'analyse. De 2014 à 2020, Jumpshot a vendu les informations de navigation qu'Avast avait recueillies auprès des consommateurs à divers clients, dont des sociétés de publicité, de marketing et d'analyse de données et des courtiers en données, selon la plainte.L'entreprise affirme qu'elle utilise un algorithme spécial pour supprimer les informations d'identification avant de transférer les données à ses clients. La FTC affirme toutefois que la société n'a pas suffisamment anonymisé les informations de navigation des consommateurs qu'elle a vendues sous une forme non agrégée par l'intermédiaire de divers produits. Par exemple, ses flux de données comprenaient un identifiant unique pour chaque navigateur web à partir duquel elle collectait des informations et pouvaient inclure chaque site web visité, des horodatages précis, le type d'appareil et de navigateur, ainsi que la ville, l'état et le pays. Lorsqu'Avast décrivait ses pratiques en matière de partage de données, elle affirmait faussement qu'elle ne transférait les informations personnelles des consommateurs que sous forme agrégée et anonyme, selon la plainte.La FTC affirme que la société n'a pas interdit à certains de ses acheteurs de données de réidentifier les utilisateurs d'Avast sur la base des données fournies par Jumpshot. De plus, même lorsque les contrats d'Avast comportaient de telles interdictions, ils étaient formulés de manière à permettre aux acheteurs de données d'associer des informations non personnellement identifiables aux informations de navigation des utilisateurs d'Avast. En fait, certains des produits Jumpshot ont été conçus pour permettre aux clients de suivre des utilisateurs spécifiques ou même d'associer des utilisateurs spécifiques - et leur historique de navigation - à d'autres informations dont disposaient ces clients. Par exemple, comme l'indique la plainte, Jumpshot a conclu un contrat avec Omnicom, un conglomérat publicitaire, qui stipulait que Jumpshot fournirait à Omnicom un "All Clicks Feed" pour 50 % de ses clients aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Mexique, en Australie, au Canada et en Allemagne. Selon le contrat, Omnicom était autorisé à associer les données d'Avast aux sources de données des courtiers en données, sur la base d'un utilisateur individuel.Outre le versement de 16,5 millions de dollars, qui devraient servir à réparer les préjudices subis par les consommateurs, la proposition d'ordonnance interdira à Avast et à ses filiales de donner des informations erronées sur l'utilisation des données qu'elles collectent. Les autres dispositions de la proposition d'ordonnance sont les suivantesLa Commission a voté par 3 voix contre 0 l'émission de la plainte administrative et l'acceptation de l'accord proposé. La présidente de la FTC, Lina M. Khan, ainsi que les commissaires Rebecca Kelly Slaughter et Alvaro Bedoya ont publié une déclaration à ce sujet.La FTC publiera prochainement une description de l'accord dans le Registre fédéral. L'accord sera soumis aux commentaires du public pendant 30 jours après sa publication dans le Federal Register, après quoi la Commission décidera de rendre ou non l'accord proposé définitif. Les instructions pour le dépôt des commentaires figureront dans l'avis publié. Une fois traités, les commentaires seront publiés sur Regulations.gov.REMARQUE : la Commission émet une plainte administrative lorsqu'elle a des "raisons de croire" que la loi a été ou est violée, et qu'il lui semble qu'une procédure est dans l'intérêt public. Lorsque la Commission émet une ordonnance par consentement à titre définitif, celle-ci a force de loi en ce qui concerne les actions futures. Chaque violation d'une telle ordonnance peut donner lieu à une amende civile pouvant aller jusqu'à 51 744 dollars.Cathlin Tully et Andy Hasty, du Bureau de la protection des consommateurs de la FTC, sont les principaux avocats de la Commission dans cette affaire.