Aux membres du Sénat de l'État de Californie :Je renvoie le projet de loi 1047 du Sénat sans ma signature.Ce projet de loi obligerait les développeurs de grands modèles d'intelligence artificielle (IA), et ceux qui fournissent la puissance de calcul nécessaire à l'entraînement de ces modèles, à mettre en place certaines garanties et politiques afin de prévenir les dommages catastrophiques. Le projet de loi prévoit également la création d'un conseil des modèles frontières (Board of Frontier Models), une entité publique, chargée de superviser le développement de ces modèles.La Californie abrite 32 des 50 plus grandes entreprises mondiales d'lA, pionnières de l'une des avancées technologiques les plus importantes de l'histoire moderne. Nous sommes leaders dans ce domaine grâce à nos institutions de recherche et d'éducation, à notre main-d'œuvre diversifiée et motivée, et à notre culture de la liberté intellectuelle. En tant que gardiens et innovateurs de l'avenir, je prends au sérieux la responsabilité de réglementer cette industrie.Cette année, la législature m'a transmis plusieurs propositions réfléchies visant à réglementer les entreprises d'lA en réponse aux risques actuels qui évoluent rapidement, notamment les menaces pour notre processus démocratique, la propagation de la désinformation et des « deepfakes », les risques pour la vie privée en ligne, les menaces pour les infrastructures critiques et les perturbations dans la main-d'œuvre. Ces projets de loi et les actions de mon administration sont guidés par les principes de responsabilité, d'équité et de transparence des systèmes d'IA et du déploiement de la technologie d'IA en Californie.Le SB 1047 a amplifié la conversation sur les menaces qui pourraient émerger du déploiement de l'IA. Le débat porte essentiellement sur la question de savoir si le seuil de réglementation doit être basé sur le coût et le nombre de calculs nécessaires à l'élaboration d'un modèle d'IA, ou si nous devons évaluer les risques réels du système indépendamment de ces facteurs. Cette discussion globale a lieu alors que les capacités de l'lA continuent de se développer à un rythme impressionnant. Dans le même temps, les stratégies et les solutions pour faire face au risque de dommages catastrophiques évoluent rapidement.En se concentrant uniquement sur les modèles les plus coûteux et les plus importants, le SB 1047 établit un cadre réglementaire qui pourrait donner au public un faux sentiment de sécurité quant au contrôle de cette technologie en évolution rapide. Des modèles plus petits et spécialisés pourraient s'avérer tout aussi dangereux, voire plus, que les modèles visés par le projet de loi SB 1047, au risque de freiner l'innovation même qui alimente les progrès en faveur du bien public.La capacité d'adaptation est essentielle dans notre course à la réglementation d'une technologie qui n'en est encore qu'à ses balbutiements. Cela nécessitera un équilibre délicat. Bien que bien intentionné, le projet de loi SB 1047 ne tient pas compte du fait qu'un système d'IA est déployé dans des environnements à haut risque, qu'il implique des prises de décision critiques ou l'utilisation de données sensibles. Au lieu de cela, le projet de loi applique des normes strictes même aux fonctions les plus basiques, pour autant qu'un grand système les déploie. Je ne pense pas qu'il s'agisse là de la meilleure approche pour protéger le public des menaces réelles posées par cette technologie.Soyons clairs - je suis d'accord avec l'auteur - nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre qu'une catastrophe majeure se produise avant de prendre des mesures pour protéger le public. La Californie n'abandonnera pas ses responsabilités. Des protocoles de sécurité doivent être adoptés. Des garde-fous proactifs doivent être mis en place, et les conséquences sévères pour les mauvais acteurs doivent être claires et applicables. Je ne suis toutefois pas d'accord avec le fait que, pour assurer la sécurité du public, nous devons nous contenter d'une solution qui ne repose pas sur une analyse empirique de la trajectoire des systèmes et des capacités de l'lA. En fin de compte, tout cadre visant à réglementer efficacement l'IA doit suivre l'évolution de la technologie elle-même.À ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème à résoudre ou que la Californie n'a pas de rôle à jouer dans la réglementation des implications potentielles de cette technologie sur la sécurité nationale, je réponds par la négative. Une approche exclusivement californienne peut être justifiée - en particulier en l'absence d'action fédérale de la part du Congrès - mais elle doit être fondée sur des preuves empiriques et scientifiques. Le U.S. Al Safety Institute, qui dépend du National Institute of Science and Technology, élabore actuellement des orientations sur les risques pour la sécurité nationale, fondées sur des approches factuelles, afin de se prémunir contre les risques démontrables pour la sécurité publique. En vertu d'un décret que j'ai publié en septembre 2023, les agences de mon administration effectuent des analyses de risques sur les menaces et les vulnérabilités potentielles des infrastructures essentielles de la Californie utilisant l'IA. Ce ne sont là que quelques exemples des nombreuses initiatives en cours, menées par des experts, pour informer les décideurs politiques sur les pratiques de gestion des risques liés à l'IA qui sont fondées sur la science et les faits. Ces efforts ont conduit à l'introduction de plus d'une douzaine de projets de loi réglementant les risques spécifiques et connus posés par l'IA, que j'ai signés au cours des 30 derniers jours.Je m'engage à travailler avec la législature, les partenaires fédéraux, les experts en technologie, les éthiciens et les universitaires pour trouver la voie à suivre, y compris la législation et la réglementation. Compte tenu des enjeux - protéger contre les menaces réelles sans contrecarrer inutilement la promesse de cette technologie de faire progresser le bien public - nous devons faire les choses correctement.Pour ces raisons, je ne peux pas signer ce projet de loi.