En mai 2024, la fermeture du service Telstra TV Box Office a soulevé des interrogations sur ce que signifie posséder des films, de la musique et des émissions de télévision à l'ère des services de diffusion en continu . « Ma bibliothèque est anéantie » ont réagi les utilisateurs de Telstra lorsqu'ils ont été informés qu'ils perdraient l'accès aux films et émissions qu'ils avaient achetés s'ils ne migraient pas vers le service Fetch. Selon certains clients, Telstra leur aurait demandé de payer 200 dollars pour Fetch afin de pouvoir conserver l'accès à leurs achats, qui atteignaient parfois 2500 dollars, alors que d'autres ont bénéficié gratuitement d'un boîtier Fetch. C'est la raison pour laquelle des citoyens et résidents canadiens ont lancé une pétition.Ces plaintes lancées au Canada sont similaires à celles d’utilisateurs dans la filière des jeux vidéo. En avril 2024, Ubisoft a révoqué l'accès au jeu vidéo "The Crew" acheté en ligne, ravivant le débat sur la propriété numérique à l'ère des abonnements qui tuent les copies physiques. Depuis le 1er avril, le jeu est ainsi injouable en ligne. La décision a été annoncée préalablement par l'éditeur et n'a donc créé aucune surprise. Cependant, des rapports de gamers ont révélé que certaines licences de lancement du jeu via Ubisoft Connect avaient également été révoquées, entraînant des mécontentements supplémentaires. De nombreux utilisateurs ont exprimé leur frustration, estimant que la révocation de leurs licences pourrait être jugée illégale dans certaines juridictions. Cet incident soulève une fois de plus la question des avantages et des inconvénients des modèles d'abonnement en comparaison avec les licences perpétuelles ou achats définitifs de produits physiques ou de services.Lorsque vous allumez votre Xbox, ouvrez le Microsoft Store et achetez un jeu, vous pensez peut-être que le jeu vous appartient, mais vous vous trompez. En réalité, vous avez payé une licence pour jouer au jeu, et non pour le posséder. Les sociétés peuvent révoquer la licence à tout moment. Cela n'arrive pas très souvent, mais cela arrive, surtout pour les jeux plus anciens : Ubisoft a par exemple fait les gros titres en début d'année lorsqu'elle a retiré le jeu de course The Crew de la liste en décembre, mis ses serveurs hors ligne, puis commencé à retirer les licences du jeu. La question de la licence par rapport à la possession réelle d'un jeu se pose une fois de plus lorsque l'on sait ce qu'il advient de vos jeux à votre mort : vous ne pouvez techniquement pas transmettre votre licence à une autre personne, conformément à la politique de nombreuses sociétés.Afin de rendre plus transparents l'achat et la vente de biens numériques tels que les films, les livres électroniques et les jeux vidéo, le gouverneur Gavin Newsom a promulgué ce mardi 24 septembre 2024 un nouveau projet de loi californien (AB 2426). Jacqui Irwin, membre de l'assemblée californienne, a présenté le projet de loi en partie après avoir entendu parler de la démarche d'Ubisoft avec The Crew. La loi ne changera rien au fait que nous achetons tous des jeux sous licence au lieu de les posséder, mais elle obligera les entreprises qui opèrent en Californie à être plus transparentes à ce sujet. Les entreprises et les boutiques qui devront se conformer à la loi sont Microsoft avec le Microsoft Store, Valve avec Steam, Sony avec le PlayStation Store, Nintendo avec son eShop, et les éditeurs avec leurs propres boutiques, comme l'Ubisoft Store d'Ubisoft.Cette loi, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2025, interdit aux entreprises qui exploitent des vitrines numériques d'utiliser des mots tels que « achat » ou « acheter », à moins qu'elles ne précisent clairement qu'elles vendent une licence et non un « droit de propriété illimité sur le bien numérique ». Cet avis devra être « distinct et séparé » des autres conditions d'achat, selon le texte. La loi ne s'applique pas aux services par abonnement, aux téléchargements gratuits tels que les démos, ni aux entreprises qui proposent des « téléchargements permanents hors ligne » de produits numériques. Les entreprises qui enfreignent les règles sont passibles d'une amende.« En envoyant l'AB 2426 au gouverneur Gavin Newsom, la Californie est désormais le premier État à reconnaître que lorsque les détaillants de médias numériques utilisent des termes tels que “ buy ” et “ purchase ” pour annoncer des licences de médias numériques, ils se livrent à de la publicité mensongère », a déclaré Aaron Perzanowski, professeur à l'université du Michigan, dans un communiqué de presse de Jacqui Irwin. « Les consommateurs du monde entier méritent de comprendre que lorsqu'ils dépensent de l'argent pour des films, de la musique, des livres et des jeux numériques, ces soi-disant “ achats ” peuvent disparaître sans préavis. Il reste encore beaucoup à faire pour garantir les droits numériques des consommateurs, mais la loi AB 2426 est une étape cruciale dans la bonne direction. »L'achat numérique est déjà omniprésent, car les médias physiques sont de moins en moins faciles à trouver. Des magasins comme Best Buy ont entièrement cessé de vendre des films sur support physique, et il ne serait pas surprenant que d'autres détaillants suivent cet exemple. Les jeux vidéo physiques utilisent un disque ou une cartouche comme licence, et cet objet vous appartient. Mais une entreprise peut toujours mettre les serveurs hors ligne, par exemple, et l'accès permanent n'est pas garanti.La propriété des biens numériques tels que les films et les jeux vidéo continuera à poser problème. Outre les entreprises qui révoquent les licences, il est de plus en plus fréquent de voir des jeux retirés de la vente ou mis hors ligne, comme le célèbre jeu mobile Kim Kardashian : Hollywood. Dans cet exemple, les joueurs ont perdu l'équivalent d'une décennie d'achats numériques. Il s'agit non seulement d'un problème de protection des consommateurs, mais aussi d'un problème de préservation.La question de l'héritabilité des jeux numériques a fait également l'objet d'un regain d'attention au cours des derniers mois. Des demandes récentes adressées au service d'assistance de Steam ont en effet mis en évidence la politique de la plateforme selon laquelle les comptes et les jeux ne sont pas transférables, même dans le cadre d'un testament. D'après une réponse d'un membre du service d'assistance de Steam, après votre mort, vos jeux Steam resteront dans les limbes de la loi. « [...] les comptes et les jeux Steam ne sont pas transférables », peut-on lire dans la réponse. « L'assistance Steam ne peut pas fournir à quelqu'un d'autre l'accès au compte ou fusionner son contenu avec un autre compte. J'ai le regret de vous informer que votre compte Steam ne peut pas être transféré par testament. »Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de l'État de Californie crédible ou pertinente ?