Les droits de douane imposés au titre de l'article 301 couvrent actuellement environ 40 % des importations américaines, dont 70 % des importations de textiles et de vêtements en provenance de Chine. Certaines plateformes de commerce électronique et d'autres vendeurs étrangers contournent ces droits de douane en expédiant des articles de Chine aux États-Unis en invoquant l'exemption de minimis. Si le texte est finalisé, ces produits ne pourront plus bénéficier de l'exemption de minimis.



Elle garantirait également que l'éligibilité à l'exemption de minimis pour les produits couverts par des mesures d'application des lois commerciales soit cohérente dans l'ensemble de la législation commerciale américaine. Les produits couverts par des ordonnances de droits antidumping ou compensateurs sont déjà exclus de l'éligibilité à l'exemption de minimis.

Cette mesure réglementaire proposera d'exiger des données supplémentaires spécifiques pour les envois de minimis - notamment le numéro de classement tarifaire à 10 chiffres et la personne qui demande l'exemption de minimis - ce qui améliorera le ciblage des envois de minimis et facilitera le dédouanement accéléré des envois de minimis légaux.



Les modifications réglementaires proposées préciseront également qui peut bénéficier de l'exemption administrative et exigeront des déclarants qu'ils identifient la personne au nom de laquelle l'exemption est demandée.



Ces nouvelles exigences aideront le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) à protéger les consommateurs contre les marchandises qui ne répondent pas aux normes réglementaires de santé et de sécurité et à protéger les entreprises américaines contre la concurrence déloyale des marchandises importées qui, autrement, seraient soumises à des droits de douane ou à des restrictions d'entrée.

Ce règlement renforcerait la capacité du CBP et de la CPSC à cibler les produits dangereux et à les empêcher d'entrer sur le marché américain, et contribuerait à empêcher les entreprises étrangères d'utiliser l'exemption de minimis pour contourner les exigences en matière d'essais et de certification en matière de protection des consommateurs.

L'exclusion de l'éligibilité de minimis des produits sensibles à l'importation. Le Congrès devrait agir pour exclure de l'exemption de minimis les produits sensibles à l'importation, y compris les produits textiles et d'habillement.



L'exclusion de l'exemption de minimis des expéditions contenant des produits couverts par les sections 301, 201 ou 232 des mesures d'application commerciale. L'administration a l'intention de publier un avis de proposition de réglementation (Notice of Proposed Rulemaking) afin d'exclure les envois contenant des produits couverts par des actions de recours commercial au titre de la section 301, de la section 201 ou de la section 232, mais une action législative du Congrès visant à apporter ce changement statutaire permettrait de réaliser plus rapidement cette importante réforme.



Adoption des réformes de minimis proposées précédemment dans la proposition « Detect and Defeat Counter-Fentanyl ». Ces réformes permettraient, entre autres, d'accroître la transparence et la responsabilité dans le cadre du programme de minimis en exigeant davantage de données de la part des expéditeurs, y compris le numéro de classement tarifaire du produit, et donneraient aux autorités frontalières les outils dont elles ont besoin pour suivre et cibler plus efficacement les millions d'expéditions qui entrent en prétendant à l'exemption de minimis. La proposition « Detect and Defeat Counter-Fentanyl » intègre de nombreuses idées bipartisanes avancées par les membres du Congrès et renforcera la capacité du CBP à détecter et à saisir les drogues illicites et les matières premières utilisées pour les fabriquer, et à tenir les trafiquants de drogue pour responsables de leurs actes.

Mesures prises par le pouvoir exécutif pour accroître les achats de certains produits textiles et vestimentaires : L'administration étudiera les moyens d'accroître les achats de certains produits textiles et vestimentaires dans toutes les agences, afin de s'assurer que l'argent des contribuables américains soutienne les emplois des contribuables américains dans le secteur du textile et de l'habillement.



Renforcement de la lutte contre les importations de textile et d'habillement : l'administration continue de donner la priorité aux efforts de lutte contre les importations illicites de textile et d'habillement en ciblant davantage les petits colis, en menant des opérations spéciales conjointes, en augmentant les audits douaniers et les vérifications à l'étranger, et en élargissant la liste des entités visées par la loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours (UFLPA).

Aujourd'hui, l'administration Biden-Harris prend de nouvelles mesures pour faire respecter nos lois et protéger les consommateurs, les travailleurs et les entreprises des États-Unis en s'attaquant à l'augmentation significative des abus de l'exemption de minimis, en particulier les plateformes de commerce électronique fondées en Chine, et en renforçant les efforts visant à cibler et à bloquer les expéditions qui violent les lois des États-Unis.Au cours des dix dernières années, le nombre de cargaisons entrant aux États-Unis au titre de l'exemption de minimis a considérablement augmenté, passant d'environ 140 millions par an à plus d'un milliard par an. Cette augmentation exponentielle des envois de minimis rend plus difficile l'application des lois commerciales américaines, des exigences en matière de santé et de sécurité, des droits de propriété intellectuelle, des règles de protection des consommateurs, ainsi que le blocage de l'entrée dans le pays de drogues synthétiques illicites telles que le fentanyl, de matières premières et de machines utilisées pour la fabrication de drogues synthétiques.La majorité des envois entrant aux États-Unis au titre de l'exemption de minimis proviennent de plusieurs plateformes de commerce électronique fondées en Chine, ce qui met en danger les consommateurs américains, porte atteinte aux travailleurs et aux entreprises des États-Unis et entraîne l'importation d'énormes volumes de produits de faible valeur, tels que des textiles et des vêtements, sur le marché américain en franchise de droits de douane. Une cargaison peut bénéficier de l'exemption de minimis si la valeur totale au détail des articles importés est inférieure ou égale à 800 dollars. Les envois de minimis entrent aux États-Unis avec moins d'informations que les autres importations et ne sont pas soumis aux droits et taxes.Le volume croissant des expéditions de minimis fait qu'il est de plus en plus difficile de cibler et de bloquer les expéditions illégales ou dangereuses. Les géants étrangers qui exploitent l'exemption de minimis le font pour diverses raisons. Certaines entreprises exploitent la règle de minimis pour dissimuler des envois de produits illégaux et dangereux et éviter de se conformer aux lois américaines en matière de santé, de sécurité et de protection des consommateurs. D'autres entités étrangères s'en servent pour contourner les mesures d'application de la législation commerciale américaine destinées à mettre les travailleurs, les détaillants et les fabricants américains sur un pied d'égalité.Avec l'annonce d'aujourd'hui, l'administration utilise l'autorité exécutive pour mettre fin à l'abus de l'exemption de minimis. L'administration appelle également le Congrès à adopter cette année une législation visant à réformer en profondeur l'exemption de minimis afin de mieux protéger les consommateurs, les travailleurs et les entreprises américains.Nouvelle réglementation visant à réduire les volumes de minimis et à renforcer l'application des règles commerciales : L'administration a l'intention de publier un avis de proposition de réglementation qui exclurait de l'exemption de minimis toutes les expéditions contenant des produits couverts par des droits de douane imposés en vertu des sections 201 ou 301 de la loi sur le commerce de 1974, ou de la section 232 de la loi sur l'expansion du commerce de 1962.Nouvelle réglementation visant à améliorer la responsabilité et la mise en œuvre des expéditions de minimis : L'administration a l'intention de publier un avis de proposition de réglementation concernant l'entrée des envois de faible valeur qui proposera de renforcer les exigences en matière de collecte d'informations afin de promouvoir une plus grande visibilité des envois de minimis.Règle finale visant à empêcher les expéditions de minimis de contourner les normes de sécurité : Le personnel de la Consumer Product Safety Commission (CPSC) a l'intention de proposer une règle finale exigeant que les importateurs de produits de consommation déposent des certificats de conformité (CoC) par voie électronique auprès du CBP et de la CPSC au moment de l'entrée, y compris pour les expéditions de minimis.L'administration prend des mesures réglementaires importantes pour faire face à l'augmentation des importations de minimis qui mettent en danger les consommateurs, les travailleurs, les détaillants et les fabricants américains. Mais d'autres réformes globales de la règle de minimis sont nécessaires, et ces réformes requièrent l'action du Congrès. L'administration est prête à travailler avec le Congrès pour adopter une législation complète sur la réforme de la règle de minimis d'ici la fin de l'année. Les réformes clés que le Congrès devrait faire avancer sont les suivantes :Les producteurs américains de textile et d'habillement jouent un rôle essentiel dans la base industrielle de défense des États-Unis et soutiennent des centaines de milliers d'emplois directs et indirects aux États-Unis. Les fabricants américains de textile et d'habillement sont confrontés à la concurrence déloyale de plusieurs géants du commerce électronique fondés en Chine, car ces entreprises profitent de l'exemption de minimis pour expédier d'énormes volumes de produits textiles et d'habillement aux consommateurs américains. Outre les réformes de minimis mentionnées ci-dessus, l'administration étudie d'autres mesures décisives pour soutenir les fabricants américains de textile et d'habillement et leurs travailleurs.