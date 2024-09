Après avoir tenté de faire bannir TikTok, Trump s'oppose ouvertement à cette législation signée par Biden

Les raisons de ce changement

Popularité croissante de TikTok : avec une base d’utilisateurs en constante augmentation, TikTok est devenu une plateforme incontournable pour de nombreux Américains, en particulier les jeunes. Cette popularité rend l’idée d’une interdiction moins attrayante pour une grande partie de la population.

Scepticisme croissant : près de la moitié des adultes américains doutent désormais qu'une interdiction de TikTok soit réellement mise en œuvre1. Ce scepticisme peut être attribué aux défis juridiques et politiques entourant une telle mesure.

Divisions politiques : le soutien à l'interdiction de TikTok varie considérablement selon les affiliations politiques. Les Républicains sont plus enclins à soutenir une interdiction que les Démocrates, bien que le soutien ait diminué dans les deux camps.

Les utilisateurs de TikTok sont beaucoup plus susceptibles de s'opposer à une interdiction (61 %) que de la soutenir (10 %), 29 % étant incertains.

Ceux qui n'utilisent pas TikTok sont à peu près aussi nombreux à soutenir une interdiction (42 %) qu'à être incertains (43 %), tandis que 15 % s'y opposent.

Implications pour l’avenir

Pression sur les législateurs : Les législateurs devront peut-être reconsidérer leurs approches et chercher des solutions alternatives pour répondre aux préoccupations de sécurité sans interdire complètement l’application.

Impact sur les utilisateurs : Une interdiction potentielle pourrait perturber les millions d’utilisateurs de TikTok aux États-Unis, affectant à la fois les créateurs de contenu et les consommateurs.

Relations internationales : La question de TikTok est également un point de tension dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Une interdiction pourrait exacerber ces tensions.

Conclusion

Alors que le soutien du public pour une interdiction de TikTok continue de diminuer, de nombreux adultes américains sont sceptiques ou ne sont pas sûrs qu'une telle interdiction se produira, selon un sondage du Pew Research Center réalisé entre le 15 juillet et le 4 août 2024. La proportion d'Américains favorables à l'interdiction de TikTok par le gouvernement américain s'élève aujourd'hui à 32 %. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 38 % de l'automne 2023 et aux 50 % de mars 2023.Parallèlement, 28 % des Américains s'opposent à une interdiction, contre 22 % en mars 2023. Et la part de ceux qui déclarent ne pas savoir si le gouvernement devrait interdire la plateforme est passée de 28 % en mars 2023 à 39 % aujourd'hui.Ces résultats interviennent alors que le sort de TikTok aux États-Unis reste incertain. En avril, le président Joe Biden a signé un projet de loi obligeant ByteDance, l'entreprise chinoise propriétaire de TikTok, à vendre la plateforme sous peine d'interdiction aux États-Unis.Il faut noter que l'ancien président Trump a signalé son opposition à la législation , alors qu'elle était encore au niveau du projet de loi, malgré son soutien antérieur à l'interdiction de l'application de médias sociaux.Dans un message publié sur Truth Social, le candidat à la présidence pour les élections de novembre a affirmé qu'une interdiction de TikTok profiterait à Facebook et à son fondateur, Mark Zuckerberg, qui occupe le poste de PDG de sa société mère, Meta. « Si vous vous débarrassez de TikTok, Facebook et Zuckerschmuck doubleront leur chiffre d'affaires », a déclaré Trump. « Je ne veux pas que Facebook, qui a triché lors des dernières élections, fasse mieux. C'est un véritable ennemi du peuple ! »Pour des besoins de contexte, il faut rappeler que Facebook a banni Trump en janvier 2021 à la suite des émeutes du Capitole, au cours desquelles des centaines de ses partisans ont tenté d'empêcher la certification des résultats de l'élection de 2020. Ses comptes ont été rétablis en février 2023.L'ancien président a passé des mois à diffuser de fausses affirmations sur l'élection sur les médias sociaux avant l'insurrection.En 2020, alors que Trump était encore au pouvoir, il a promis d'interdire à l'application de médias sociaux basée sur la vidéo d'opérer aux États-Unis et a émis un ordre demandant à ByteDance de se désengager des activités de TikTok aux États-Unis. L'ordonnance a toutefois été bloquée par la suite devant les tribunaux TikTok ayant gagné en popularité ces dernières années, les législateurs des deux bords s'inquiètent de plus en plus des risques que l'application fait peser sur la confidentialité des données et la sécurité nationale.Le conflit a commencé en décembre 2019, quand la Cour fédérale de Californie a accusé le réseau social d'avoir transféré des données privées d'utilisateurs à des serveurs en Chine . De plus, ByteDance était à ce moment-là soupçonné par Washington de partager ces données avec Pékin. À cette période, Mike Pompeo, qui était le secrétaire d'État américain, avait laissé entendre que son gouvernement pourrait suivre l'exemple de l'Inde. En effet, l'Inde a interdit TikTok en juin 2019 dans le cadre d'une purge des applications chinoises. Le gouvernement indien avait alors évoqué un comportement malveillant quant à la collecte des données de ses citoyens.Dans une lettre, un groupe de sénateurs républicains avait demandé à l'administration Trump de mettre en œuvre des actions le plus rapidement possible. Ils accusaient TikTok de censurer certains contenus et redoutaient que le Parti communiste chinois se serve de son contrôle sur l'application « pour déformer ou manipuler les discours politiques afin de semer la discorde parmi les Américains et d'obtenir le résultat électoral qu'il escompte ». D'ailleurs, des utilisateurs de l'application ont affirmé qu'ils ont en partie « saboté » le meeting de Donald Trump de Tulsa, en réservant des places en ligne sans avoir l'intention de s'y rendre.Le dernier message de Trump sur TikTok a attiré le soutien d'un PDG très en vue : Elon Musk, qui a récemment rencontré Trump à Palm Beach, en Floride. « La déclaration de Trump est exacte », a indiqué Elon Musk sur X, anciennement Twitter.Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette diminution du soutien :Même si le soutien à l'interdiction de TikTok est en baisse, les avis restent partagés en fonction des partis politiques.Les républicains et les indépendants de tendance républicaine sont beaucoup plus susceptibles que les démocrates et les personnes de tendance démocrate de soutenir une interdiction (42 % contre 24 %). Toutefois, le soutien à une interdiction a considérablement diminué au sein de chaque parti. En mars 2023, 60 % des républicains et 43 % des démocrates se disaient favorables à l'interdiction de TikTok par le gouvernement.Les différences partisanes qui persistent aujourd'hui sont également présentes dans d'autres questions que Pew Research a posées sur TikTok. Par exemple, une enquête réalisée par le Centre en mai 2023 a révélé que les républicains étaient plus susceptibles que les démocrates de considérer TikTok comme une menace pour la sécurité nationale.L'utilisation de TikTok par les adultes américains étant en hausse, Pew Research a également suivi l'évolution de l'opinion sur l'interdiction en fonction de l'utilisation de la plateforme. Comme dans les enquêtes précédentes, les attitudes varient considérablement :Le soutien à une interdiction a diminué dans les deux groupes entre mars 2023 et aujourd'hui. Parmi les adultes américains qui n'utilisent pas TikTok, le soutien a fortement diminué, passant de 60 % en mars 2023 à 42 %. Parmi les utilisateurs, il est passé de 19 % à 10 % au cours de la même période.Dans le même temps, ceux qui n'utilisent pas TikTok sont devenus plus incertains quant à une interdiction.La diminution du soutien à l’interdiction de TikTok pourrait avoir plusieurs implications :Le déclin du soutien à l’interdiction de TikTok aux États-Unis reflète une évolution des attitudes publiques face à la technologie et à la sécurité. Alors que les débats se poursuivent, il est crucial de trouver un équilibre entre la protection des données et la liberté d’utilisation des plateformes numériques.Source : Pew ResearchComment pensez-vous qu’une interdiction de TikTok affecterait les entreprises et les créateurs de contenu qui dépendent de la plateforme pour leur revenu ?Quelles autres mesures de sécurité pourraient être mises en place pour protéger les données des utilisateurs sans interdire TikTok ?Une interdiction de TikTok pourrait-elle être perçue comme une atteinte à la liberté d’expression ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Pensez-vous que d’autres applications de réseaux sociaux présentent des risques similaires pour la sécurité nationale ? Si oui, lesquelles et pourquoi ?Quelle est votre opinion sur la manière dont les données des utilisateurs devraient être régulées et protégées par les gouvernements ?Comment l’interdiction de TikTok pourrait-elle influencer la culture numérique et les tendances parmi les jeunes aux États-Unis ?Y a-t-il des précédents historiques où une interdiction technologique a eu des conséquences inattendues ? Quels enseignements pouvons-nous en tirer ?