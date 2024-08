Washington, D.C. - La Commodity Futures Trading Commission a annoncé aujourd'hui que la U.S. District Court for the Southern District of New York avait rendu une ordonnance d'injonction permanente et d'autres mesures équitables à l'encontre de FTX Trading Ltd. et d'Alameda Research LLC (ensemble, FTX) et ordonné à FTX de verser 12,7 milliards de dollars en réparation pécuniaire aux clients de FTX et aux victimes de la fraude de FTX. L'ordonnance exige de FTX qu'elle verse 8,7 milliards de dollars de restitution et 4 milliards de dollars de dégorgement, qui serviront à dédommager les victimes des pertes subies à la suite de la fraude massive orchestrée par Samuel Bankman-Fried, son groupe de sociétés FTX aujourd'hui en faillite, et un groupe d'initiés de FTX.En outre, l'ordonnance constate que FTX a violé le Commodity Exchange Act (CEA) et les réglementations de la CFTC, impose des injonctions contre toute nouvelle violation du CEA et des réglementations de la CFTC, ainsi que des interdictions de négociation et d'enregistrement, et exige que FTX et Alameda coopèrent avec la CFTC dans le cadre du litige en cours. L'ordonnance constate que FTX et Alameda ont fait des déclarations inexactes et des omissions importantes à leurs clients. Le tribunal a noté que FTX se présentait comme « le moyen le plus sûr et le plus facile d'acheter et de vendre des cryptomonnaies », et que les actifs des clients, y compris les actifs numériques tels que le Bitcoin et l'Ether, étaient détenus en "garde" par FTX tout en déclarant que FTX séparait les actifs des clients de ses propres actifs en tant que principe général, alors qu'en réalité les fonds des clients étaient mélangés et détournés.Dans un accord de règlement connexe approuvé par le tribunal des faillites du district du Delaware, la CFTC a accepté de ne pas réclamer de sanction civile pécuniaire à FTX et de subordonner ses réclamations pécuniaires à celles des victimes du système de fraude de FTX. Comme le décrit FTX dans son projet de plan de réorganisation déposé dans le cadre de la procédure de faillite, les paiements effectués par FTX pour s'acquitter de son obligation de dégorgement auprès de la CFTC seront utilisés pour indemniser les victimes par l'intermédiaire d'un fonds de remise supplémentaire. Le plan reste soumis à l'approbation de la procédure de faillite.« FTX a utilisé des tactiques séculaires pour créer l'illusion qu'il était un endroit sûr et sécurisé pour accéder aux marchés de la cryptomonnaie. Mais les outils réglementaires de base, tels que la gouvernance, les protections des clients et la surveillance qui existent pour identifier les fautes et finalement empêcher l'effondrement, n'étaient tout simplement pas là », a déclaré le président de la CFTC, Rostin Behnam. « Comme d'innombrables autres résolutions de cryptomonnaie de la CFTC, y compris les principaux acteurs Binance, BitMEX et Tether, cette résolution avec FTX est conforme aux engagements d'application que j'ai longtemps pris en tant que président. Mais, comme je le dis depuis des années, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En l'absence d'une législation sur les actifs numériques pour combler les lacunes réglementaires, les entités continueront à opérer dans l'ombre sans ces outils de base d'une réglementation saine, aiguisant leurs pratiques trompeuses et continuant à duper les clients ».Ian McGinley, directeur de la division chargée de l'application de la loi, a ajouté : « Non seulement ce recouvrement de plusieurs milliards de dollars en faveur des victimes est le plus important de l'histoire de la CFTC, mais nous l'avons réalisé avec une rapidité remarquable. La fraude massive de FTX s'est effondrée il y a 21 mois et, dans ce laps de temps, la CFTC a enquêté, déposé une plainte et réalisé ce que beaucoup pensaient impossible au moment de l'effondrement : une résolution visant à indemniser les victimes pour les pertes qu'elles ont subies. Je félicite notre équipe de Chicago pour ses efforts inlassables en faveur des victimes de FTX. »L'ordonnance de consentement découle de la plainte déposée par la CFTC le 13 décembre 2022 contre Bankman-Fried et FTX, et amendée le 21 décembre 2022 pour inclure deux anciens cadres de FTX, Caroline Ellison et Zixiao "Gary" Wang. La plainte de la CFTC accusait Bankman-Fried, qui contrôlait FTX et Alameda, d'avoir orchestré un système de fraude.Le 23 décembre 2022, le tribunal a rendu un jugement par consentement sur la responsabilité à l'encontre de Wang et Ellison. Dans une affaire connexe, le tribunal a rendu un jugement par consentement sur la responsabilité et une injonction partielle à l'encontre de Nishad Singh, un troisième initié de FTX, le 13 avril 2023.L'ordonnance de consentement met fin au litige entre la CFTC et FTX, laissant l'affaire en suspens en ce qui concerne les quatre défendeurs individuels, y compris Bankman-Fried. Dans le cadre de ce litige, la CFTC demande la restitution des sommes versées aux victimes, la restitution des gains mal acquis, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions permanentes de négociation et d'enregistrement, ainsi que des injonctions permanentes contre toute nouvelle violation du CEA et des réglementations de la CFTC, selon les chefs d'accusation.La CFTC apprécie l'assistance du ministère américain de la Justice, du bureau du procureur du district sud de New York, du Federal Bureau of Investigation et de la Securities and Exchange Commission. La CFTC apprécie la coopération de la division fiscale du ministère de la Justice.Les membres de la division chargée de l'application des lois responsables de cette affaire sont Carlin Metzger, Nina Ruvinsky, Yusuf Capar, Elizabeth N. Pendleton, Scott R. Williamson, Robert T. Howell, Gretchen Lowe et l'ancien membre du personnel Bryan Hsueh.Alex Case, Margaret Aisenbrey et Anne Stukes de l'Office of General Counsel ont également contribué à ce dossier.