La commissaire européenne à la concurrence estime que la décision d'Apple de ne pas lancer ses fonctions d'IA dans l'UE témoigne d'un comportement anticoncurrentiel

Apple Inc. est une multinationale américaine et une entreprise technologique dont le siège se trouve à Cupertino, en Californie, dans la Silicon Valley. Elle conçoit, développe et vend des produits électroniques grand public, tels que l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple Watch ou le Vision Pro ; des logiciels informatiques (iOS, iPadOS, macOS, etc.) et des services en ligne (iTunes, iCloud, Apple Music, etc.). En 2022, Apple était la plus grande entreprise technologique en termes de chiffre d'affaires, avec 394,3 milliards de dollars américains. En 2023, Apple était le quatrième vendeur d'ordinateurs personnels en termes de ventes unitaires, la plus grande entreprise manufacturière en termes de chiffre d'affaires et le plus grand vendeur de téléphones mobiles au monde. Apple est l'une des cinq grandes entreprises américaines de technologie de l'information, aux côtés d'Alphabet, d'Amazon, de Meta et de Microsoft.Il y a environ une semaine, Apple a annoncé qu'elle ne lancerait pas ses fonctions d'intelligence artificielle dans l'Union européenne , arguant que l'interopérabilité requise par la loi européenne sur les marchés numériques (DMA) pourrait nuire à la vie privée et à la sécurité des utilisateurs. Quelques jours plus tard, la Commission a accusé l'App Store d'Apple d'avoir enfreint la loi sur les marchés numériques.La décision d'Apple de revenir sur ses projets d'IA en Europe est « la déclaration la plus stupéfiante et la plus ouverte montrant qu'ils savent à 100 % qu'il s'agit d'un autre moyen d'entraver la concurrence là où ils ont déjà une mainmise », a déclaré Mme Vestager, vice-présidente de la Commission chargée d'une Europe adaptée à l'ère numérique et commissaire à la concurrence, lors d'un événement organisé par le Forum Europa.La "version courte du DMA [Digital Markets Act]" stipule que pour opérer en Europe, les entreprises doivent être ouvertes à la concurrence, a déclaré Mme Vestager.La loi sur les marchés numériques prévoit des amendes pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel, ce qui, dans le cas d'Apple, pourrait représenter plus de 30 milliards d'euros, compte tenu de ses résultats financiers antérieurs. En cas d'infractions répétées, ce pourcentage pourrait doubler.Apple a fait l'objet de trois enquêtes de la part du DMA. Selon le DMA, Apple est un "gatekeeper", c'est-à-dire qu'elle doit s'assurer qu'elle n'étouffe pas la concurrence.Les nouvelles versions des systèmes d'exploitation d'Apple, compatibles avec de nombreux appareils de la société, seront livrées avec Apple Intelligence, ainsi qu'une intégration de ChatGPT d'OpenAI, a déclaré la société californienne le 10 juin.Les fonctions d'IA seront, par exemple, intégrées à l'assistant vocal Siri pour l'aider à répondre à des questions et à effectuer des tâches. Elles seront déployées en version bêta dans le courant de l'année.Apple Intelligence ne sera pas un chatbot autonome, comme ChatGPT, et sera plutôt utilisé par le biais d'une suite d'applications.Un manque d'interopérabilité avec des applications autres que celles d'Apple pourrait être interprété comme un comportement anticoncurrentiel.L'IA d'Apple est également intégrée verticalement de manière distincte, le matériel et les logiciels étant fabriqués sur mesure par l'entreprise.Une partie du calcul s'effectuera sur le Private Cloud Compute nouvellement lancé par Apple, qui fonctionne sur des serveurs personnalisés dans le propre centre de données de l'entreprise, ce qui, selon Apple, peut améliorer la confidentialité.Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenneQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les accusations de Mme Vestager à l'encontre d'Apple pertinentes et justifiées ?