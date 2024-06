Il y a deux semaines, Apple a dévoilé des centaines de nouvelles fonctionnalités que nous sommes impatients de proposer à nos utilisateurs du monde entier. Nous sommes très motivés pour rendre ces technologies accessibles à tous les utilisateurs. Cependant, en raison des incertitudes réglementaires engendrées par le Digital Markets Act (DMA), nous ne pensons pas pouvoir déployer trois de ces fonctionnalités - iPhone Mirroring, améliorations du partage d'écran SharePlay et Apple Intelligence - pour nos utilisateurs de l'UE cette année.



Nous craignons en particulier que les exigences d'interopérabilité de la DMA ne nous obligent à compromettre l'intégrité de nos produits, au risque de porter atteinte à la vie privée des utilisateurs et à la sécurité des données. Nous nous engageons à collaborer avec la Commission européenne pour tenter de trouver une solution qui nous permettrait de fournir ces fonctionnalités à nos clients de l'UE sans compromettre leur sécurité. Il y a deux semaines, Apple a dévoilé des centaines de nouvelles fonctionnalités que nous sommes impatients de proposer à nos utilisateurs du monde entier. Nous sommes très motivés pour rendre ces technologies accessibles à tous les utilisateurs. Cependant, en raison des incertitudes réglementaires engendrées par le Digital Markets Act (DMA), nous ne pensons pas pouvoir déployer trois de ces fonctionnalités - iPhone Mirroring, améliorations du partage d'écran SharePlay et Apple Intelligence - pour nos utilisateurs de l'UE cette année.Nous craignons en particulier que les exigences d'interopérabilité de la DMA ne nous obligent à compromettre l'intégrité de nos produits, au risque de porter atteinte à la vie privée des utilisateurs et à la sécurité des données. Nous nous engageons à collaborer avec la Commission européenne pour tenter de trouver une solution qui nous permettrait de fournir ces fonctionnalités à nos clients de l'UE sans compromettre leur sécurité.

La perte du produit d'intelligence artificielle de l'entreprise pourrait décevoir les consommateurs

La réaction de l'UE

Apple va retarder le lancement de trois nouvelles fonctions d'intelligence artificielle en Europe, car les règles de concurrence de l'Union européenne exigent que l'entreprise s'assure que les produits et services concurrents peuvent fonctionner avec ses appareils. Ces fonctions seront lancées à l'automne aux États-Unis, mais n'arriveront pas en Europe avant 2025.L'entreprise a annoncé vendredi que trois fonctionnalités - Phone Mirroring, les améliorations SharePlay pour le partage d'écran et Apple Intelligence - ne seraient pas déployées pour les utilisateurs de l'UE cette année en raison des incertitudes réglementaires liées à la loi sur les marchés numériques (DMA) de l'UE.Apple a déclaré que la réglementation européenne l'obligerait à compromettre la sécurité de ses appareils, un argument qu'elle a déjà avancé et que les fonctionnaires de l'UE ont contesté. Selon Apple, les exigences de la DMA selon lesquelles ces gardiens doivent permettre à des entreprises tierces d'interopérer avec leurs services pourraient « forcer » des compromis en matière de protection de la vie privée et de sécurité.Voici la déclaration envoyée par Fred Sainz, porte-parole d'Apple :Au début du mois, la société a présenté Apple Intelligence lors de sa conférence annuelle des développeurs, une suite de fonctions d'intelligence artificielle qui intègrent ChatGPT et Siri pour effectuer des recherches sur le web et générer des images ou du texte.Lorsque la prochaine version du système d'exploitation mobile d'Apple sortira dans le courant de l'année, les fonctions d'assistance seront également capables de parcourir les courriels, les textes et les photos d'un téléphone pour trouver des informations spécifiques en fonction des demandes de l'utilisateur.La société a indiqué que ces fonctions seraient disponibles sur l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 Pro Max, l'iPad et le Mac équipé de la puce M1 et des versions ultérieures. iPhone Mirroring sur MacOS Sequoia permet de voir l'écran du téléphone et d'interagir avec celui-ci sur les ordinateurs Mac.L'UE a adopté le DMA en 2023, en raison des craintes qu'une poignée de grandes entreprises technologiques telles qu'Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft et ByteDance, la société mère de TikTok, agissent comme des "gardiens" en empêchant les entreprises plus petites de se concurrencer. La DMA exige notamment que les fonctionnalités de base soient compatibles avec les appareils et les écosystèmes concurrents.Les exigences d'interopérabilité s'appliquent aux iPhones et aux iPads. Mais les Mac sont concernés par la DMA car l'iPhone Mirroring permet aux utilisateurs de reproduire l'écran d'un iPhone sur l'écran d'un Mac.Le DMA de l’UE impose aux grandes plateformes technologiques une série de règles à respecter. Les services technologiques sont interdits de favoriser leurs propres produits par rapport à ceux de leurs concurrents. Ils ne peuvent pas combiner les données personnelles collectées sur leurs différents services, ni utiliser les données collectées auprès de marchands tiers pour les concurrencer. De plus, ils doivent permettre aux utilisateurs de télécharger des applications provenant de plateformes concurrentes.L’Apple Intelligence était l’un des points forts récents de la présentation de la Worldwide Developers Conference de la société, qui comprenait également des mises à jour des systèmes d’exploitation de l’iPhone.La perte du produit d'intelligence artificielle de l'entreprise pourrait décevoir les consommateurs. L'Apple Intelligence peut relire un texte ou même le réécrire sur un ton amical ou professionnel. Elle peut créer des emoji personnalisés appelés Genmoji, rechercher dans un iPhone des messages spécifiques d'une personne, résumer et transcrire des appels téléphoniques et afficher des notifications prioritaires. La société a également annoncé un partenariat avec OpenAI et une feuille de route pour l'ajout d'autres modèles à la plateforme.Les actions d'Apple sont restées pratiquement inchangées à la suite de cette annonce. En 2023, Apple a réalisé un chiffre d'affaires net de 94,3 milliards de dollars en Europe, soit un peu moins d'un quart de son chiffre d'affaires net mondial. L'Apple Intelligence ne sera pas non plus disponible en Chine élargie, qui a représenté 72,6 milliards de dollars de son chiffre d'affaires en 2023.Contacté au sujet de la déclaration d'Apple, Thomas Regnier, porte-parole de l'Union européenne, a répondu : « L'Union européenne est un marché attrayant de 450 millions d'utilisateurs potentiels et a toujours été ouverte à toute entreprise souhaitant fournir des services sur le marché intérieur européen. Les "gatekeepers" sont les bienvenus pour offrir leurs services en Europe, à condition qu'ils respectent nos règles visant à garantir une concurrence loyale ».On ne sait pas exactement ce qui pose problème, mais Apple Intelligence couvre à lui seul les mises à jour de Siri, les Genmoji, la gestion des notifications, l'exécution d'actions scénarisées dans différentes applications, ainsi que la génération de textes et de résumés. Sainz a également réaffirmé qu'Apple Intelligence serait disponible pour des tests bêta cet été, tandis que la fonction miroir de l'iPhone et les fonctionnalités étendues de partage d'écran SharePlay feront l'objet d'une version bêta destinée aux développeurs lundi.Apple a promis à plusieurs reprises que ses nouvelles fonctions d'IA seraient privées. Au début du mois de juin, le directeur général Tim Cook a promis que ces fonctionnalités seraient « ancrées dans votre contexte personnel, comme votre routine, vos relations, vos communications et bien plus encore ».Source : Applequelle est la priorité la plus importante pour vous en tant qu’utilisateur ? Préférez-vous que les entreprises protègent davantage vos données personnelles ou qu’elles rendent leurs produits plus interopérables avec d’autres services ?pensez-vous que les réglementations telles que le Digital Markets Act (DMA) sont nécessaires pour encadrer les géants de la technologie ? Ou devrions-nous laisser les entreprises décider elles-mêmes de leurs politiques de déploiement de nouvelles technologies ?Comment pensez-vous que ces restrictions affecteront l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle ? Est-ce que cela freinera ou encouragera de nouvelles avancées technologiques ?