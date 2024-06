Le mémoire d'amicus curiae indique que la Cour doit examiner la loi sur la protection des Américains contre les applications contrôlées par des adversaires étrangers (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act) - adoptée par le Congrès et signée par le président Biden en avril - avec l'examen juridique le plus exigeant, car elle impose une restriction préalable qui empêcherait les utilisateurs de s'exprimer, d'accéder à des informations et de s'associer par l'intermédiaire de TikTok. En outre, elle restreint directement la liberté d'expression et d'association protégée, et choisit délibérément un média particulier pour l'interdire de manière générale. Ce critère exigeant du premier amendement doit être appliqué même lorsque le gouvernement fait valoir des préoccupations de sécurité nationale.La Cour devrait considérer cette loi pour ce qu'elle est : « une interdiction générale de la liberté d'expression qui déclenche l'examen le plus rigoureux au titre du premier amendement », affirme le mémoire, ajoutant qu'il sera extrêmement difficile pour le gouvernement de justifier cette interdiction totale.La Freedom of the Press Foundation, TechFreedom, le Media Law Resource Center, le Center for Democracy and Technology, la First Amendment Coalition et la Freedom to Read Foundation se sont joints à l'EFF dans ce mémoire d'amicus curiae.Avec plus de 150 millions d'utilisateurs aux États-Unis et 1,6 milliard d'utilisateurs dans le monde, la plateforme accueille d'énormes communautés nationales et internationales que la plupart des utilisateurs américains ne peuvent pas facilement atteindre ailleurs. Elle joue un rôle particulièrement important et démesuré pour les communautés minoritaires qui cherchent à encourager la solidarité en ligne et à mettre en lumière des questions vitales pour elles.« Le premier amendement protège non seulement les utilisateurs américains de TikTok, mais aussi TikTok lui-même, qui publie son propre contenu et prend des décisions éditoriales sur le contenu des utilisateurs à diffuser et sur la manière de l'organiser pour chaque utilisateur », affirme le mémoire.Les justifications de l'interdiction par le Congrès, basées sur le contenu, montrent clairement que le gouvernement cible TikTok parce qu'il estime que les discours que les Américains y reçoivent sont nuisibles, et le simple fait d'invoquer la sécurité nationale sans démontrer clairement l'existence d'une menace ne permet pas de surmonter l'inconstitutionnalité de l'interdiction, affirme le mémoire.« Des millions d'Américains utilisent TikTok chaque jour pour partager et recevoir des idées, des informations, des opinions et des divertissements d'autres utilisateurs dans le monde entier, et cela est tout à fait conforme aux protections du premier amendement », a déclaré David Greene, directeur des libertés civiles de l'EFF. « En interdisant tout discours sur la plateforme avant qu'il ne se produise, la loi met en œuvre le type de restriction préalable que la Cour suprême a rejeté au cours du siècle dernier comme étant inconstitutionnelle, sauf dans les cas les plus rares. »Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous la démarche de l'EFF et de ses partenaires justifiée ou pertinente ?