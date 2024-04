L'intention de TikTok de porter la bataille juridique devant les tribunaux a été rapportée par Bloomberg, après que la Chambre des représentants des États-Unis a voté en faveur du projet de loi le samedi 20 avril.Les membres de la Chambre des représentants ont voté en faveur du projet de loi par 360 voix contre 58, après l'avoir déjà fait en mars dernier. Le nouveau projet de loi adopté samedi comporte quelques modifications par rapport à la version initiale, notamment l'allongement du délai dont dispose ByteDance pour vendre les activités américaines de TikTok, qui passe de 165 jours à un an.Le nouveau projet de loi a été présenté par le président de la Chambre des représentants de la République, Mike Johnson, dans le cadre d'un paquet de lois comprenant de nouvelles aides à l'étranger pour Israël, Taïwan et l'Ukraine. L'aide avait été bloquée à la Chambre par des républicains de base de plus en plus mal à l'aise avec le financement des guerres à l'étranger par les États-Unis.Le projet de loi devrait être voté au Sénat la semaine prochaine, et les rapports de presse indiquent qu'il a de grandes chances d'aboutir. S'il est adopté par le Sénat, il devra être signé par le président Joe Biden pour devenir une loi. M. Biden a déjà indiqué qu'il signerait le projet de loi s'il était adopté par le Congrès.Dans une note interne envoyée au personnel de TikTok après le vote de la Chambre des représentants et obtenue par The Information, Michael Beckerman, responsable de la politique publique de TikTok pour les Amériques, a écrit : "".Beckerman aurait qualifié la législation d'"" et déclaré qu'elle était le fruit d'un "" entre le président républicain de la Chambre des représentants et le président démocrate.TikTok a déjà contesté devant les tribunaux les tentatives d'interdiction de l'application. En 2020, elle a poursuivi avec succès l'administration de Donald Trump après que le président de l'époque a publié un décret interdisant la plateforme dans les magasins d'applications et proscrivant les transactions entre les citoyens américains et ByteDance.En 2022, TikTok a intenté un procès à l'État du Montana, qui est devenu la première juridiction américaine à adopter une loi interdisant l'utilisation de TikTok. Elle a également soutenu une autre action en justice intentée par des utilisateurs de TikTok dans cet État. Les deux procès ont abouti au blocage de la loi par les juges.Les précédentes tentatives d'interdiction de TikTok aux États-Unis ont été jugées peu solides sur le plan juridique, car elles pouvaient être interprétées comme une violation du premier amendement (liberté d'expression) et parce qu'elles ne visaient qu'une seule entreprise. Les auteurs du nouveau projet de loi espèrent éviter cet obstacle en donnant à ByteDance la possibilité de vendre les activités américaines de TikTok et en faisant en sorte que la loi s'applique à toutes les plateformes de médias sociaux contrôlées par des "".Les opposants au projet de loi au Sénat, tels que le sénateur républicain libertaire Rand Paul du Kentucky, pourraient essayer de supprimer la partie TikTok du projet de loi sur l'aide à l'étranger avant qu'il ne soit voté, mais il est peu probable que ces efforts soient couronnés de succès, a rapporté Bloomberg.", a posté le sénateur Paul sur X le vendredi 19 avril.Alors que le projet de loi est en passe de devenir une loi, TikTok a mobilisé ses utilisateurs pour qu'ils contribuent à faire échouer la proposition de loi, comme ils l'avaient fait pour la version précédente du projet de loi au début de l'année. Selon les médias, les utilisateurs américains qui effectuent une recherche avec les mots "TikTok bill" voient s'afficher une bannière les appelant à "Stop the TikTok Ban" (arrêter l'interdiction de TikTok). En cliquant sur la bannière, ils accèdent à une page où ils peuvent saisir leur code postal et obtenir les coordonnées de leurs sénateurs.", a déclaré TikTok dans un communiqué publié le X, deux jours avant le dernier vote de la Chambre des représentants.", a déclaré l'auteur du nouveau projet de loi, le représentant républicain Michael McCaul du Texas.", a-t-il ajouté, faisant référence à l'incident de 2023 au cours duquel un prétendu ballon espion chinois a été repéré au-dessus des États-Unis et finalement abattu.Le projet de loi "divest-or-ban", comme on l'appelle désormais, est l'aboutissement d'années de préoccupations - parmi les législateurs aux États-Unis et ailleurs - selon lesquelles la société mère de TikTok pourrait partager les données des utilisateurs avec le gouvernement de Pékin et avoir la capacité de censurer les opinions anti-chinoises ou de diffuser des informations erronées favorables aux intérêts de la Chine, parmi les utilisateurs de TikTok.Le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, s'est présenté à plusieurs reprises devant le Congrès pour réfuter ces allégations, affirmant que les données des utilisateurs américains sont conservées sur les serveurs d'Oracle aux États-Unis et que la plateforme a dépensé 2 milliards de dollars pour la protection de la confidentialité des données, selon Bloomberg.", a déclaré l'entreprise en 2022.Un certain nombre de personnalités du monde de la haute technologie ont pris la défense de TikTok, estimant que la tentative d'interdire ou de forcer la vente d'une plateforme de premier plan créait un mauvais précédent.", a écrit Elon Musk, propriétaire de X (anciennement Twitter), dans un message publié le vendredi 19 avril. "".Meredith Whittaker, présidente du service de messagerie chiffrée Signal, a été plus ferme dans ses critiques, décrivant l'effort pour interdire TikTok comme étant "".", a-t-elle écrit sur X. "".Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que projet de loi obligeant ByteDance à vendre TikTok viole le premier amendement et bafoue la liberté d'expression ?