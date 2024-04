La réaction de TikTok

Acheter TikTok, d'accord, mais à quoi cela revient exactement ?

Un projet de loi auquel Trump s'oppose

Les jours de TikTok pourraient être comptés aux États-Unis après que la Chambre des représentants a approuvé samedi une loi qui interdirait l'application populaire de médias sociaux dans tout le pays, à moins que ses propriétaires chinois ne la vendent. En vertu de cette mesure, adoptée par 360 voix contre 58, la société mère de TikTok, ByteDance, a jusqu'à un an pour se désengager avant que l'interdiction ne commence à s'appliquer.Le président Joe Biden a déjà exprimé son soutien à cette initiative, que le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a jointe à un ensemble plus vaste de mesures d'aide à l'étranger comprenant trois projets de loi qui prévoient séparément des milliards pour l'Ukraine, Israël et la région indo-pacifique. Une version précédente, adoptée par la Chambre au début de l'année, donnait à ByteDance six mois pour se vendre, mais ce projet a été bloqué au Sénat. Étant donné que cette mesure est jointe au paquet d'aide aux pays étrangers, il sera difficile pour la chambre haute du Congrès de l'ignorer.Environ 170 millions d'Américains utilisent TikTok, qui a suscité un débat majeur dans le pays, opposant les défenseurs du premier amendement à ceux qui s'inquiètent de plus en plus de la sécurité nationale.Ce serait la première fois que le gouvernement américain adopte une loi qui pourrait entraîner la fermeture d'une plateforme entière de médias sociaux, ce qui ouvrirait la voie à ce qui devrait être une longue bataille juridique.TikTok a condamné le projet de loi comme une attaque anticonstitutionnelle contre son service extrêmement populaire.« Il est regrettable que la Chambre des représentants utilise le prétexte d'une importante aide étrangère et humanitaire pour faire passer une fois de plus un projet de loi d'interdiction qui bafouerait les droits à la liberté d'expression de 170 millions d'Américains », a déclaré Alex Haurek, porte-parole de TikTok.Les craintes de propagande et d'espionnage alimentent la répression contre TikTokLes responsables de la sécurité nationale à Washington ont craint que le gouvernement chinois n'utilise TikTok pour promouvoir une propagande visant à interférer dans les élections américaines, ou pour surveiller certains des 170 millions d'Américains qui utilisent l'application chaque mois.Ces craintes restent largement hypothétiques. TikTok appartient au géant chinois de la technologie ByteDance, mais il n'existe aucune preuve publique que des représentants du gouvernement aient jamais influencé ce que les Américains voient sur l'application, ni aucune preuve que des fonctionnaires chinois aient espionné des citoyens américains par l'intermédiaire de TikTok.TikTok affirme avoir construit un pare-feu entre son siège à Los Angeles et sa société mère à Pékin, mais certains rapports indiquent que des données d'utilisateurs américains circulent toujours entre les deux. Bien qu'aucune preuve n'ait été rendue publique que des fonctionnaires chinois aient accédé à des informations américaines par l'intermédiaire de TikTok, l'idée que la Chine ait la capacité théorique d'armer une application utilisée par la moitié des Américains a suffi à déclencher une campagne de répression tous azimuts.Selon le projet de loi récemment adopté par la Chambre, TikTok disposerait d’un délai allant jusqu’à un an pour trouver une entreprise ou un groupe d’investisseurs pour l’acquérir. Cela prolonge le délai par rapport à la fenêtre de six mois qui avait été donnée dans le projet de loi original adopté par la Chambre le mois dernier, que certains sénateurs jugeaient trop court.Cependant, cela soulève une question critique parmi les experts de TikTok : qu’achèteraient-ils exactement ?L'algorithme de TikTok, la sauce secrète de l'application, appartient à ByteDance. Et pendant la campagne de l'administration Trump contre TikTok, la Chine a ajouté les algorithmes de recommandation de contenu à sa liste de contrôle des exportations, ce qui signifie que la vente de cette technologie nécessiterait la bénédiction du gouvernement chinois.James Lewis, directeur du programme de technologie et de politique publique au Centre d'études stratégiques et internationales, estime que Pékin n'a pas intérêt à s'engager dans cette voie. « Les Chinois ont dit très fermement ce mois-ci, à des niveaux élevés, qu'ils ne laisseraient pas l'algorithme être vendu et que, sans cela, c'est un accord vide de sens », a déclaré Lewis.Ensuite, il y a l'obstacle du prix lui-même.Étant donné que TikTok est l'une des plateformes de médias sociaux les plus importantes et les plus populaires au monde, sa valeur la mettrait hors de portée de toutes les entreprises technologiques, à l'exception des plus grandes. On ne sait pas exactement combien vaut TikTok, mais les analystes estiment que sa société mère privée, ByteDance, vaut environ 225 milliards de dollars. TikTok est de loin le service le plus performant de l'entreprise.Si un géant de la Silicon Valley tentait de racheter TikTok, cela attirerait très certainement l'attention des autorités antitrust de Washington, qui sont de plus en plus sceptiques à l'égard des accords qui augmentent la portée d'entreprises technologiques déjà très importantes.Lewis, du Center for Strategic and International Studies, doute que cette dernière tentative aboutisse à la cession de TikTok par ByteDance. Toutefois, il note que cela permet d'anticiper la question jusqu'à la fin des élections présidentielles de novembre : « Le projet de loi permet de gagner du temps pour trouver une véritable solution, tout en laissant un espace entre l'adoption de la loi et l'élection ».En mars, l'ancien président Trump a signalé son opposition à une législation qui pourrait interdire TikTok aux États-Unis, malgré son soutien antérieur à l'interdiction de l'application de médias sociaux.Dans un message publié sur Truth Social, le candidat à la présidence pour les élections de novembre a affirmé qu'une interdiction de TikTok profiterait à Facebook et à son fondateur, Mark Zuckerberg, qui occupe le poste de PDG de sa société mère, Meta. « Si vous vous débarrassez de TikTok, Facebook et Zuckerschmuck doubleront leur chiffre d'affaires », a déclaré Trump. « Je ne veux pas que Facebook, qui a triché lors des dernières élections, fasse mieux. C'est un véritable ennemi du peuple ! »Facebook a banni Trump en janvier 2021 à la suite des émeutes du Capitole, au cours desquelles des centaines de ses partisans ont tenté d'empêcher la certification des résultats de l'élection de 2020. Ses comptes ont été rétablis en février 2023.L'ancien président a passé des mois à diffuser de fausses affirmations sur l'élection sur les médias sociaux avant l'insurrection.En 2020, alors que Trump était encore au pouvoir, il a promis d'interdire à l'application de médias sociaux basée sur la vidéo d'opérer aux États-Unis et a émis un ordre demandant à ByteDance de se désengager des activités de TikTok aux États-Unis. L'ordonnance a toutefois été bloquée par la suite devant les tribunaux. TikTok ayant gagné en popularité ces dernières années, les législateurs des deux bords s'inquiètent de plus en plus des risques que l'application fait peser sur la confidentialité des données et la sécurité nationale.Le conflit a commencé en décembre 2019, quand la Cour fédérale de Californie a accusé le réseau social d'avoir transféré des données privées d'utilisateurs à des serveurs en Chine . De plus, ByteDance était à ce moment-là soupçonné par Washington de partager ces données avec Pékin. À cette période, Mike Pompeo, qui était le secrétaire d'État américain, avait laissé entendre que son gouvernement pourrait suivre l'exemple de l'Inde. En effet, l'Inde a interdit TikTok en juin 2019 dans le cadre d'une purge des applications chinoises. Le gouvernement indien avait alors évoqué un comportement malveillant quant à la collecte des données de ses citoyens.Dans une lettre, un groupe de sénateurs républicains avait demandé à l'administration Trump de mettre en œuvre des actions le plus rapidement possible. Ils accusaient TikTok de censurer certains contenus et redoutaient que le Parti communiste chinois se serve de son contrôle sur l'application « pour déformer ou manipuler les discours politiques afin de semer la discorde parmi les Américains et d'obtenir le résultat électoral qu'il escompte ». Dans une lettre, un groupe de sénateurs républicains avait demandé à l'administration Trump de mettre en œuvre des actions le plus rapidement possible. Ils accusaient TikTok de censurer certains contenus et redoutaient que le Parti communiste chinois se serve de son contrôle sur l'application « pour déformer ou manipuler les discours politiques afin de semer la discorde parmi les Américains et d'obtenir le résultat électoral qu'il escompte ». D'ailleurs, des utilisateurs de l'application ont affirmé qu'ils ont en partie « saboté » le meeting de Donald Trump de Tulsa, en réservant des places en ligne sans avoir l'intention de s'y rendre.