Une crypto-monnaie est une monnaie numérique conçue pour servir de moyen d'échange par l'intermédiaire d'un réseau informatique et qui ne dépend d'aucune autorité centrale, telle qu'un gouvernement ou une banque, pour la soutenir ou la maintenir.Weidong « Bill » Guan, directeur financier de The Epoch Times, est soupçonné d'avoir participé à un « système tentaculaire et transnational » visant à blanchir au moins 67 millions de dollars de fonds obtenus illégalement à son profit et à celui de la société, a déclaré le lundi 3 juin le ministère américain de la Justice.Sous la direction de M. Guan, les membres de l'équipe « Make Money Online » de la société ont utilisé des crypto-monnaies pour acheter des dizaines de millions de dollars de produits du crime, y compris des allocations d'assurance chômage obtenues frauduleusement et chargées sur des cartes de débit prépayées, a déclaré le ministère de la Justice.Les employés ont ensuite utilisé des informations personnelles volées pour ouvrir des comptes bancaires et de crypto-monnaie afin de transférer les produits illicites, qui ont ensuite été blanchis via d'autres comptes bancaires détenus par The Epoch Times et M. Guan, selon les procureurs fédéraux.Les procureurs ont déclaré que les accusations n'étaient pas liées aux activités de collecte d'informations d'Epoch Times.« Lorsque les banques ont posé des questions sur les fonds, [M.] Guan aurait menti à plusieurs reprises et affirmé faussement que les fonds provenaient de dons légitimes à l'entreprise de presse », a déclaré le procureur Damian Williams.« Les accusations portées aujourd'hui reflètent l'engagement continu de ce bureau à appliquer vigoureusement les lois contre ceux qui facilitent la fraude par le blanchiment d'argent et à protéger l'intégrité du système financier américain ».M. Guan, 61 ans, de Secaucus, New Jersey, doit répondre d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et de deux chefs d'accusation de fraude bancaire.Le chef d'accusation le plus grave est passible d'une peine maximale de 30 ans d'emprisonnement.Dans une déclaration, The Epoch Times a indiqué qu'il avait « pour principe directeur d'élever l'intégrité dans ses transactions au-dessus de tout le reste ».« L'entreprise a l'intention de coopérer pleinement à toute enquête portant sur les allégations contre M. Guan », a déclaré l'entreprise.« Dans l'intervalle, bien que M. Guan soit innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée au-delà de tout doute raisonnable, la société l'a suspendu jusqu'à ce que cette affaire soit résolue.The Epoch Times, qui est affilié au mouvement spirituel Falun Gong, a été fondé en 2000 pour offrir une plate-forme d'opposition au parti communiste chinois.Ces dernières années, le journal s'est fait connaître pour la promotion d'opinions de droite, y compris des théories de conspiration non fondées.Depuis 2016, il soutient fermement l'ancien président américain Donald Trump, notamment par le biais de publicités pro-Trump sur Facebook.Le ministère de la Justice des États-UnisQuel est votre avis sur le sujet ?