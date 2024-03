Après avoir plaidé non coupable devant un tribunal américain, les témoignages de plusieurs de ses associés, recueillis au cours d'un procès qui a duré plusieurs semaines, ont permis d'incriminer Sam Bankman-Fried pour les huit chefs d'accusation retenus contre lui. Il a été reconnu coupable de sept chefs d'accusation, comme l'a déclaré Damian Williams, procureur du district sud de New York. Le juge Lewis Kaplan a ensuite fixé la date de sa condamnation à mars 2024.Compte tenu de l'ampleur des charges retenues, notamment la fraude et le blanchiment d'argent, certains observateurs pensaient que le fondateur de FTX pourrait écoper d'une peine de 115 ans d'emprisonnement. Fait amusant, les représentants légaux de Sam Bankman-Fried ont demandé que leur client soit condamné à une peine maximale de 6,5 ans de prison, voire moins. Leur proposition a été envoyée au juge Kaplan dans un mémo détaillé de 98 pages avant le prononcé de la sentence, prévu pour le 28 mars.Pour leur donner un avantage, l'équipe juridique de Bankman-Fried a assuré au juge que les clients concernés de l'échange de cryptomonnaies, aujourd'hui en faillite, récupéreraient la majeure partie de leur argent. Un juge fédéral a même pris en compte les œuvres caritatives de Sam Bankman-Fried et a publié un mémo suggérant qu'une peine renvoyant Sam rapidement à un rôle productif dans la société s'alignerait sur les objectifs de la condamnation tout en veillant à ce qu'elle ne soit pas plus lourde que nécessaire.La sentence de l'ancien PDG de FTX sera prononcée dans deux semaines et les procureurs pensent qu'il mérite plus que ce que demandent ses avocats. Ils sont d'avis que Sam Bankman-Fried mérite de passer 40 à 50 ans en prison. Pour ces derniers, le fait qu'il n'admette pas l'acte criminel qu'il a commis est irritant. "", ont écrit les procureurs fédéraux de Manhattan.De nombreuses autres entités partagent des idées différentes sur la position des procureurs concernant la condamnation de SBF. Il y a quelques semaines, ses amis et sa famille ont envoyé une lettre au juge Kaplan pour lui demander de faire preuve de clémence à l'égard de Sam Bankman-Fried. Presque au même moment, le juge a reçu une autre lettre lui demandant de rejeter la demande. Cette lettre émanait d'un membre du CBOE pour une entreprise de tenue de marché.: Damian Williams, procureur du district sud de New YorkPensez-vous que la peine de 40 à 50 ans de prison soit crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette affaire ?