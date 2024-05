Le fondateur de la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde a été condamné à quatre mois de prison pour avoir permis à des criminels de blanchir de l'argent sur sa plateforme. Changpeng Zhao a démissionné de Binance en novembre et a plaidé coupable d'avoir violé les lois américaines sur le blanchiment d'argent. Binance a été condamnée à payer 4,3 milliards de dollars après qu'une enquête américaine a révélé qu'elle aidait les utilisateurs à contourner les sanctions.Les procureurs avaient demandé une peine de trois ans pour l'ancien patron de Binance. Lors de l'audience de détermination de la peine qui s'est tenue à Seattle, le juge Richard Jones a déclaré que M. Zhao avait fait passer "".En novembre, les autorités américaines ont déclaré que les "" des lois américaines par Binance et Zhao avaient menacé le système financier et la sécurité nationale des États-Unis. "", a déclaré Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor. "Les autorités nigérianes enquêtent actuellement sur la société, enregistrée aux îles Caïmans. Tigran Gambarayan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, a nié les accusations de blanchiment d'argent devant un tribunal nigérian au début du mois d'avril. Un autre cadre, Nadeem Anjarwalla, détenu au Nigeria aux côtés de M. Gambarayan en février, s'est évadé en mars.La condamnation de M. Zhao intervient peu après la condamnation de Sam Bankman-Fried à 25 ans de prison pour des fraudes commises sur sa plateforme cryptomonnaie rivale, FTX. Largement connu comme le "", Bankman-Fried a été reconnu coupable d'avoir volé des milliards à des clients avant la faillite de l'entreprise.Le ministère de la justice a déclaré que son enquête sur Binance avait également révélé que la bourse permettait aux criminels de transférer facilement de l'argent.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que cette peine est crédible ou pertinente ?